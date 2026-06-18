Đến lượt bánh ram ít Huế khiến giới trẻ Mỹ 'phát cuồng'

Loại bánh truyền thống của Huế đang tạo nên "cơn sốt" tại Mỹ. Chuyên trang ẩm thực TasteAtlas từng cho rằng đây là một trong những loại bánh vỏ bột gạo ngon nhất Việt Nam.

Bánh ram ít tại một nhà hàng Việt chuyên món Huế ở Mỹ. Ảnh: Ngự Bình Restaurant.

Cuối tháng 5, Julia Vương, KOL ẩm thực gốc Việt sống tại Mỹ, đăng tải video thưởng thức bánh ram ít Huế mua tại nhà hàng Việt. Tiếng cắn giòn rôm rốp và lời khen của cô khiến hơn 2,9 triệu người xem tò mò về hương vị bánh.

"Đây là món ăn Việt Nam ngon và xứng đáng nhất, phải chờ khá lâu mới có thể mua được. Sự thú vị trong từng miếng cắn nằm ở kết cấu tương phản, đế bánh giòn tan, trong khi viên bánh phía trên lại mềm dẻo. Hương vị cũng hòa quyện giữa vị béo của thịt, vị ngọt của tôm", Julia nhận xét và chấm món ăn 9/10 điểm.

Đoạn video thịnh hành của Julia kéo theo sự quan tâm của nhiều người dành cho bánh ram ít. Đến giữa tháng 6, loại bánh này "gây sốt" tại TP Westminster (bang California), khi giới trẻ tìm cách "săn lùng" tại các nhà hàng Việt. Tìm kiếm cụm từ "bánh ram ít Việt Nam" trên TikTok, kết quả trả về loạt video với lượt tương tác cao. Đa số đều cho rằng "đây là món ăn Việt đáng thử".

Danny (sống tại California, Mỹ), nhà sáng tạo nội dung, chấp nhận chờ hơn 20 phút tại một quán ăn Việt để ăn thưởng thức bánh ram ít. Theo cô, bánh có phần nhìn ngon mắt. Phần nhân có tôm và thịt heo, lớp vỏ dẻo như mochi, khi ăn chấm cùng nước mắm.

"Người Việt rất giỏi khi từ gạo nếp xay lại làm ra kết cấu dẻo khó tin. Hương vị không giống loại bánh nào từng thử", Danny nói.

Giới trẻ và KOL Mỹ thưởng thức bánh ram ít. Ảnh: Julia Vương, Starlaeats.

Trong khi đó, Starlaeats (sống tại Los Angeles, Mỹ) cho rằng hương vị bánh ram ít đọng lại khá lâu. Cô đã quay lại một nhà hàng Việt để ăn lại và đã giới thiệu cho nhiều bạn bè.

Tại thành phố Westminster, những địa chỉ bán bánh ram ít được nhắc đến nhiều nhất là Ngự Bình Restaurant, Đông Ba Restaurant và Quan Hop. Tuy nhiên, món ăn này không phổ biến như phở hay bánh mì, thường chỉ xuất hiện ở nhà hàng Việt chuyên món Huế.

Mức giá cũng khá cao, khoảng 11- 15 USD /phần (tương đương 300.000-400.000 đồng).

Theo đại diện Ngự Bình Restaurant, bánh ram ít là một trong những món bán chạy trong tháng 5 và 6 với mức giá khoảng 16 USD /4 chiếc (tương đương 400.000 đồng). Bánh được chiên ngập dầu sau khi nhận đơn. Mỗi ngày bán ra khoảng vài trăm chiếc, tăng kha khá so với thời gian trước, nhưng bếp vẫn giữ nguyên số lượng bánh để đảm bảo chất lượng.

"Bánh được chế biến đúng 100% công thức gia truyền của Huế, với bánh ít trần kẹp bánh ram giòn, nước mắm pha ngọt kiểu Việt Nam. Do cách chế biến kì công, nguyên liệu sát với món gốc nên mức giá cũng tương xứng", đại diện này nói với Tri Thức - Znews.

Bánh ram ít dễ dàng tìm thấy ở những quán ăn ven đường hay trong nhà hàng sang trọng ở Huế. Ảnh: @bepthucduong.

Ở Huế, bánh ram ít vốn dân dã, nhưng lại được truyền vào cung đình xưa, được nhào nặn từ bàn tay khéo léo của những nữ nghệ nhân, sau đó gắn bó với đời sống thường nhật của người dân.

Bánh được chia làm 2 phần, gồm bánh ít mềm dẻo ở phía trên và bánh ram thơm giòn ở bên dưới. Nhân bánh làm từ tôm đất - nguyên liệu đặc trưng của ẩm thực Huế. Bên trên rắc mỡ hành và tôm cháy.

Hồi tháng 4, chuyên trang ẩm thực Taste Atlas được mệnh danh "bản đồ ẩm thực thế giới" cũng đưa bánh ram ít vào top 5 bánh truyền thống có vỏ bằng bột gạo nếp ngon nhất Việt Nam.

Các chuyên gia mô tả bánh ram ít kết hợp độc đáo từ bánh ít trần và bánh ram giòn, đôi khi không có bánh ram. Bánh được làm chín bằng phương pháp hấp, rưới thêm nước mắm.

"Cơn sốt" lần này được xem là dấu mốc giúp loại bánh lâu đời của Huế được biết đến rộng rãi hơn. Ngoài ra, sự hiện diện của các món ăn đặc trưng từng vùng miền của Việt Nam cũng phản ánh nhu cầu kết nối văn hóa của cộng đồng người Việt tại Mỹ, cho thấy mức độ quan tâm ngày càng lớn của người bản địa với ẩm thực quốc tế.