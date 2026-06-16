Người Việt ăn mì tôm nhiều nhất thế giới

Việt Nam hiện là quốc gia tiêu thụ mì ăn liền bình quân đầu người nhiều nhất thế giới, với trung bình 81 suất mỗi người mỗi năm, theo Hiệp hội mì ăn liền thế giới.

Ra đời tại Nhật Bản như một giải pháp chống đói sau Thế chiến II, mì ăn liền (còn gọi là mì tôm, mì gói) ngày nay đã trở thành ngành công nghiệp trị giá hàng chục tỷ USD. Theo các dự báo thị trường, quy mô ngành này có thể tăng từ 64,67 tỷ USD năm 2025 lên gần 98,5 tỷ USD vào năm 2032.

Các nhà nghiên cứu cho rằng sức hút của mì ăn liền đến từ đặc tính của nhóm thực phẩm siêu chế biến. Sự kết hợp giữa muối, đường, chất béo và tinh bột tạo nên hương vị hấp dẫn, khiến người dùng khó cưỡng lại.

Trong khi đó, các nhà sản xuất cho rằng thành công của mì ăn liền nằm ở khả năng đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu: ngon miệng, tiện lợi, bảo quản lâu, giá thành hợp lý và an toàn thực phẩm. Những tiêu chí này được đặt ra từ hơn nửa thế kỷ trước bởi Momofuku Ando, người được xem là "cha đẻ của mì ăn liền".

Mì gói xuất hiện trong bữa ăn giá 3,5 triệu đồng tại TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Theo CNN, hiện thế giới tiêu thụ khoảng 123 tỷ suất mì ăn liền mỗi năm, mức cao nhất từ trước đến nay. Trung Quốc là thị trường lớn nhất với khoảng 43,8 tỷ suất mỗi năm, tiếp theo là Indonesia và Ấn Độ.

Tuy nhiên, xét theo đầu người, Việt Nam mới là quốc gia đứng đầu thế giới. Theo số liệu của Hiệp hội mì ăn liền thế giới (WINA), mỗi người Việt tiêu thụ trung bình 81 suất mì mỗi năm. Hàn Quốc xếp thứ hai với 79 suất, còn Thái Lan đứng thứ ba với 58 suất.

WINA cho biết mì từ lâu đã là một phần trong văn hóa ẩm thực Việt Nam. Cùng với sự phát triển kinh tế, nhu cầu đối với các bữa ăn nhanh và tiện lợi tiếp tục gia tăng. Đáng chú ý, thị trường Việt Nam đang chứng kiến xu hướng chuyển dịch từ các sản phẩm giá rẻ sang phân khúc trung và cao cấp với nhiều giá trị gia tăng hơn.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), đầu bếp David Lai, chủ nhà hàng Neighborhood, một trong những nhà hàng nổi bật của châu Á, vẫn dành tình cảm đặc biệt cho mì ăn liền dù thường xuyên làm việc với những nguyên liệu cao cấp. Ông cho rằng mì ăn liền là "món ăn an ủi hoàn hảo" cho những lúc đói bụng nhưng không có nhiều thời gian nấu nướng.

Theo Lai, mì ăn liền cũng là một nguyên liệu thực thụ, không kém phần thú vị so với các loại thực phẩm khác. Tại nhà hàng của mình, ông thường biến tấu mì ăn liền bằng cách chiên cùng bơ và mỡ bò, thêm cà chua nghiền rồi nấu cùng nước dùng để tạo nên món ăn mất khoảng 30 phút chế biến, thay vì chỉ vài phút như thông thường.

Đầu bếp David Lai giới thiệu một trong những cách mà ông tạo ra món mì ăn liền. Ảnh: Sophie Steiner.

Trong khi nhiều chuyên gia dinh dưỡng tiếp tục cảnh báo về tác động của thực phẩm siêu chế biến đối với sức khỏe, các doanh nghiệp đang tìm cách thay đổi hình ảnh của mì ăn liền. Đầu bếp David Lai cho rằng mì ăn liền không nên là món ăn hàng ngày, nhưng vẫn có vị trí riêng trong cuộc sống hiện đại.

"Khi mọi thứ trong thành phố đều đóng cửa nhưng bạn vẫn còn một gói mì trong nhà, bạn biết mình luôn có thể chuẩn bị một bữa ăn nóng hổi và đủ no", ông nói.

Gần 70 năm sau khi ra đời, mì ăn liền không chỉ là thực phẩm tiện lợi mà còn trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ. Theo Hiệp hội mì ăn liền thế giới, đến tháng 5/2026, các thành viên của tổ chức đã phân phát khoảng 8 triệu suất mì trong 53 đợt cứu trợ thiên tai trên toàn cầu.

Ngoài việc cung cấp nguồn thực phẩm nhanh chóng, một bát mì nóng còn mang lại cảm giác an tâm và động viên cho những người đang trải qua hoàn cảnh khó khăn.

Du khách đổ xô mua mì gói sau khi tham gia lễ hội mì tại thành phố Gumi, Hàn Quốc, năm 2025. Ảnh: CNN.