Vì sao du khách đổ xô đến Hàn Quốc mua mì gói?

Nhà máy mì ăn liền lớn nhất Hàn Quốc sản xuất 6 triệu gói mỗi ngày bằng dây chuyền tự động hóa cao, biến thành phố công nghiệp Gumi thành điểm đến du lịch mới nhờ văn hóa ramyeon.

Trong nhà máy sản xuất mì của công ty sản xuất mì ăn liền Nongshim tại thành phố Gumi, Hàn Quốc, dây chuyền hoạt động tạo nên thứ âm thanh như một "bản giao hưởng công nghiệp". Tiếng nghiền bột mì, tiếng lăn của trục cán, tiếng dao cắt bột đều đặn, tiếng mì được hấp rồi chiên nhanh trước khi lao vun vút trên băng chuyền để đóng gói.

Mỗi phút, khoảng 600 gói ramyeon mì ăn liền Hàn Quốc, còn được gọi là ramyun hay ramen, rời dây chuyền sản xuất tốc độ cao và được robot vận chuyển tới khu bốc xếp. Nhà máy rộng hơn 42.000 m2 này hiện là cơ sở sản xuất mì ăn liền lớn nhất Hàn Quốc, với công suất khoảng 6 triệu gói mỗi ngày.

"Năm ngoái, chúng tôi sản xuất 1,23 tỷ sản phẩm, trị giá 884 tỷ won ( 598 triệu USD )", quản lý nhà máy Sang Hoon Kim nói với CNN.

Tại Gumi, ramyeon không chỉ là thực phẩm mà còn trở thành biểu tượng văn hóa của thành phố. Nằm cách Seoul khoảng 270 km về phía Đông Nam, thành phố có khoảng 400.000 dân và từng nổi tiếng là trung tâm công nghiệp dệt may, sau đó là điện tử, trước khi trở thành trung tâm công nghệ truyền thông lớn nhất Hàn Quốc.

Thành phố này vốn không phải điểm du lịch nổi tiếng, nhưng điều đó đang thay đổi. Năm 2022, Gumi tổ chức lễ hội ramyeon đầu tiên nhằm quảng bá ngành sản xuất mì ăn liền địa phương.

Mì ăn liền Shin Ramyeon được sản xuất tại nhà máy Nongshim ở thành phố Gumi, Hàn Quốc, ngày 26/1. Ảnh: CNN.

Theo Jeong-tae Kim, quan chức cấp cao tại tòa thị chính Gumi và là trưởng ban tổ chức lễ hội, mục tiêu là biến hình ảnh "thành phố công nghiệp buồn tẻ" thành điểm đến hấp dẫn với cả người dân lẫn du khách. "Là một thành phố công nghiệp, chúng tôi cần bản sắc văn hóa riêng", ông nói.

Chính quyền thành phố sau đó hợp tác công ty Nongshim tổ chức lễ hội và ngày càng phát triển qua từng năm. Từ 10.000 khách ở lần đầu tiên, sự kiện năm 2025 đã thu hút kỷ lục 350.000 lượt khách, tiêu thụ khoảng 54.000 tô và 480.000 gói mì trong ba ngày diễn ra.

Điểm nhấn của lễ hội là tuyến phố dài 475 m được ban tổ chức gọi là "nhà hàng ramen dài nhất thế giới", nơi hàng chục đầu bếp và nhà hàng phục vụ các món ăn chế biến từ mì, từ sandwich ramen tới súp mì thịt heo hun khói Asado.

Các gian hàng được Nongshim cung cấp mì trực tiếp từ nhà máy. "Mì vừa chiên xong ăn rất ngon", ông Sang Hoon Kim nói, cho biết việc chứng kiến khách du lịch đổ về Gumi khiến nhân viên nhà máy rất tự hào.

Vào dịp lễ hội, vé tàu từ thành phố Daegu gần đó thường bán hết nhanh chóng, trong khi doanh thu của các tiểu thương địa phương tăng mạnh. Theo ông Jeong-tae Kim, thách thức hiện tại là làm sao duy trì sức hút này quanh năm thay vì chỉ trong vài ngày lễ hội.

Du khách đổ xô ăn mua mì gói trong lễ hội Gumi Ramyeon năm 2025. Ảnh: Nongshim.

Theo Hiệp hội Mì ăn liền Thế giới, người Hàn Quốc tiêu thụ hơn 4 tỷ suất mì ăn liền trong năm 2025, tương đương khoảng 77 tô mỗi người. Không chỉ phổ biến trong nước, ramyeon Hàn Quốc còn ngày càng được ưa chuộng trên toàn cầu. Xuất khẩu mì ăn liền của Hàn Quốc tăng 22% trong năm 2025, đạt kỷ lục 1,5 tỷ USD .

Các khoảnh khắc văn hóa đại chúng như món "ram-don" trong phim Parasite hay cảnh ăn mì trong K-Pop Demon Hunters góp phần giúp mì Hàn Quốc được biết đến rộng rãi hơn.

Jinny Seo, Giám đốc marketing toàn cầu của Nongshim, cho rằng đây là thành quả của nhiều thập kỷ quảng bá ra thị trường quốc tế. Công ty thậm chí hợp tác Netflix để ra mắt dòng mì lấy cảm hứng từ các nhân vật trong K-Pop Demon Hunters.

Giữa dây chuyền tự động hóa gần như hoàn toàn, mỗi gói mì vẫn giữ lại một dấu ấn con người nhỏ bé. Ông Kim chỉ vào ba ký tự in dưới hạn sử dụng trên gói Shin Ramyun - đó là tên của người đóng gói sản phẩm.

"Bây giờ họ in tên người phụ trách đóng gói lên bao bì. Hồi tôi còn làm quản lý hiện trường, tên tôi cũng từng được in ở đó. Nếu 500 triệu gói Shin Ramyun được bán ra, cảm giác như cả đất nước đều biết tên mình", ông nói.

Tên của người đóng gói mì được ghi bên dưới ngày hết hạn trên bao bì mì Shin Ramyeon tại nhà máy Nogshim ở thành phố Gumi, Hàn Quốc. Ảnh: CNN.