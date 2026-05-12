Những đoàn tàu 'quý tộc' Việt Nam, giá vé cao nhất hơn 200 triệu đồng

Từ cuối năm 2024, ngành đường sắt Việt Nam liên tục đưa vào vận hành các đoàn tàu du lịch hạng sang, nổi bật nhất là hành trình xuyên Việt 8 ngày với giá vé hơn 200 triệu đồng.

Đoàn tàu SJourney chạy xuyên Việt 8 ngày 7 đêm, có giá vé hơn 200 triệu đồng/người.

Mạng lưới đường sắt Việt Nam hiện gồm 7 tuyến chính, tổng chiều dài 3.222 km, kết nối 23 tỉnh, thành với hơn 300 nhà ga trên cả nước. Trong đó, tuyến đường sắt Bắc - Nam (Thống Nhất) của Việt Nam hai năm liên tiếp (2024, 2025) được tạp chí du lịch Lonely Planet bình chọn "tuyệt vời nhất thế giới".

Những năm gần đây, ngành đường sắt liên tục phối hợp các tỉnh/thành, doanh nghiệp lữ hành ra mắt các chuyến tàu mới, chất lượng cao, được mệnh danh là những đoàn tàu "quý tộc".

Đoàn tàu cao cấp SJourney

Tuyến Hà Nội - TP.HCM

SJourney là đoàn tàu hạng sang được một số nhà đầu tư hợp tác Tổng công ty Đường sắt Việt Nam triển khai, ra mắt từ tháng 12/2024.

Hành trình xuyên Việt kéo dài 8 ngày 7 đêm, khởi hành từ Hà Nội hoặc TP.HCM, đi qua các điểm đến gồm Ninh Bình, Quảng Bình, Huế, Hội An, Nha Trang và Phan Thiết. Tại mỗi điểm dừng, du khách được trải nghiệm các hoạt động văn hóa, ẩm thực mang đậm bản sắc địa phương trước khi tiếp tục lên tàu đến chặng kế tiếp.

Đoàn tàu gồm 13 toa, trong đó có 10 toa ngủ, một toa bếp và hai toa nhà hàng bố trí ở hai đầu tàu để thuận tiện cho việc phục vụ. Không gian tàu được thiết kế theo phong cách Indochine (Đông Dương), với gam đỏ bã trầu kết hợp vàng kim loại. Hai toa nhà hàng phục vụ thực đơn đa dạng từ Á đến Âu, theo hình thức gọi món hoặc phục vụ kiểu fine dining.

SJourney được định vị như "khách sạn di động cao cấp" trên đường ray, kết hợp lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm du lịch xuyên Việt. Tàu vận hành với tốc độ khoảng 40 km/h và được thiết kế nhằm hạn chế tiếng ồn so với tàu truyền thống, giúp hành khách có nhiều thời gian ngắm cảnh và nghỉ ngơi.

Giá tour hơn 220 triệu đồng/khách, bao gồm 7 đêm lưu trú trên tàu cùng các chương trình tham quan tại các địa phương ghé qua. Đây là mức giá thuộc nhóm cao nhất trên thị trường du lịch đường sắt Việt Nam, thu hút chủ yếu du khách quốc tế.

Hoa Phượng Đỏ

Tuyến Hà Nội - Hải Phòng

Sau một năm khai thác, đoàn tàu chất lượng cao "Hoa Phượng Đỏ" đã thực hiện gần 3.000 chuyến, phục vụ khoảng 1,33 triệu lượt hành khách. Trong các dịp lễ, Tết và cao điểm du lịch hè, lượng khách đi tàu thường vượt 130.000 lượt mỗi tháng. Vào cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ dài ngày, nhiều chuyến kín chỗ từ sớm, đặc biệt các toa VIP thường xuyên trong tình trạng "cháy vé".

Đoàn tàu gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, không gian nội thất mang tông đỏ chủ đạo lấy cảm hứng từ hoa phượng vốn là biểu tượng đặc trưng của Hải Phòng. Mỗi ngày, tàu khai thác 8 chuyến khứ hồi giữa Hải Phòng và Hà Nội, dừng tại nhiều ga lớn trên tuyến, đáp ứng nhu cầu đi lại đa dạng của hành khách.

Tàu gồm 20 toa hoàn toàn mới, trong đó có 2 toa VIP được thiết kế theo phong cách Indochine (Đông Dương). Không gian bên trong mang phong cách hoài cổ kết hợp hiện đại, hướng tới nâng cao trải nghiệm cho hành khách.

Hai toa VIP gồm 16 ghế sofa đơn và 5 bộ sofa dài với tổng cộng 20 chỗ ngồi, được bố trí trong ba không gian khác nhau. Toa sử dụng sàn gỗ tự nhiên, nội thất sang trọng, trang bị wifi miễn phí, quầy bar và có nhạc công biểu diễn phục vụ hành khách.

Các vị trí ghế được thiết kế theo nhiều phong cách khác nhau, tạo cảm giác giống không gian quán cà phê hoặc nhà hàng hơn các toa tàu truyền thống. Giá vé hạng đặc biệt tại toa VIP 34 chỗ là 250.000 đồng vào đầu tuần và 300.000 đồng vào cuối tuần.

18 toa còn lại bố trí 56 ghế có thể xoay 180 độ, nền lát thảm nhựa, thành toa ốp nhựa vân đá và trần gắn đèn LED trang trí. Thiết kế ghế xoay giúp hành khách dễ dàng thay đổi hướng ngồi, ngắm cảnh dọc hành trình từ nhiều góc độ khác nhau. Giá vé tại các toa thường là 150.000 đồng vào đầu tuần và 180.000 đồng vào cuối tuần.

Hà Nội 5 cửa ô

Tuyến Hà Nội - Bắc Ninh

Đoàn tàu du lịch 2 tầng "Hà Nội 5 cửa ô" (The Hanoi Train) vận hành thương mại từ ngày 6/9/2025. Tàu gồm 5 toa ghế ngồi hai tầng và 2 toa phục vụ check-in, được thiết kế theo hình ảnh 5 cửa ô Thăng Long xưa: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa.

Mỗi toa đều có diện tích 55 m2, gồm hai tầng chính và một tầng xép, mang phong cách riêng tái hiện ký ức, văn hóa và vẻ đẹp của Hà Nội qua từng thời kỳ.

Tuyến khai thác mang tên "Thăng Long - Kinh Bắc: Ngàn năm còn vọng", xuất phát từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh) với 2 chuyến mỗi ngày: sáng 8h-11h30 và chiều 13h30-17h.

Tại Bắc Ninh, du khách tham quan Đền Đô và trải nghiệm các hoạt động văn hóa địa phương. Giá vé 550.000-750.000 đồng/người, tùy thuộc toa tàu và dịch vụ đi kèm.

Tàu Kết nối di sản miền Trung

Tuyến Huế - Đà Nẵng

Tuyến tàu du lịch Huế - Đà Nẵng mang tên "Kết nối di sản miền Trung" dài 102 km, chính thức vận hành từ tháng 3/2024 trên một trong những cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam. Hai đôi tàu mang số hiệu HĐ1/2 và HĐ3/4 khai thác hàng ngày giữa ga Huế và ga Đà Nẵng.

Các chuyến tàu được thiết kế theo mô hình kết hợp vận tải và du lịch, đi qua đèo Hải Vân và vịnh Lăng Cô. Trong hành trình, tàu dừng khoảng 10 phút tại ga Lăng Cô để hành khách ngắm cảnh, chụp ảnh và tham quan khu vực vịnh biển từng được bình chọn là một trong những vịnh đẹp thế giới.

Ngoại thất đoàn tàu sử dụng tông tím đặc trưng của Huế kết hợp gam ghi sáng của Đà Nẵng, điểm nhấn là logo sơn nhũ vàng. Đoàn tàu gồm 12 toa với 56 ghế ngồi mềm mỗi toa, được thay mới hoàn toàn. Ghế có thể xoay 180 độ để hành khách luôn ngồi theo hướng di chuyển, thuận tiện ngắm cảnh.

Toa VIP với 32 chỗ ngồi được thiết kế theo phong cách hoài cổ, lấy cảm hứng từ nội thất cung đình Huế. Không gian bố trí bàn dọc cửa sổ để hành khách vừa thưởng thức đồ uống, nghe nhạc trực tiếp, vừa ngắm cảnh đèo Hải Vân.

Trong khi đó, toa cộng đồng được xây dựng như không gian trải nghiệm văn hóa với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu ẩm thực và sản phẩm địa phương. Họa tiết trang trí tái hiện hình ảnh ngói âm dương, đèn lồng Hội An bằng kỹ thuật khảm xà cừ và gốm xanh lam, lấy cảm hứng từ các di sản miền Trung.

Giá vé dao động từ 180.000-400.000 đồng vào ngày thường và 220.000-500.000 đồng vào cuối tuần, tùy thời điểm. Hành khách trên toa VIP được phục vụ đồ uống, bánh ngọt và khăn ướt, trong khi các toa tiêu chuẩn có nước uống miễn phí.

Đoàn tàu 'quý tộc' Hà Nội - Hải Phòng khiến khách Ấn Độ choáng ngợp Travel blogger người Ấn Độ Pitamber Shakya ngỡ ngàng trước vẻ sang trọng của đoàn tàu quý tộc "Hoa phượng đỏ".