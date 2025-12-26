Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Săn' vé tàu quý tộc, tàu 2 tầng nghỉ Tết Dương lịch

Sau khi phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày được chốt, nhu cầu du lịch bằng đường sắt được dự báo tăng cao. Các chuyến tàu trải nghiệm thu hút du khách trong và ngoài nước.

Ngày 25/12, Chính phủ chốt phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, người dân và du khách bắt đầu lên kế hoạch du lịch dài ngày.

Theo Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt, nhu cầu đi lại bằng tàu hỏa dịp này được dự báo tăng như các năm trước, song hiện nhiều chuyến vẫn còn vé do đặc thù hành khách thường mua sát ngày khởi hành.

Trong đó, 8 chuyến tàu "quý tộc" Hoa Phượng Đỏ tuyến Hà Nội - Hải Phòng ghi nhận khoảng 800 hành khách đặt vé thành công. Do thói quen mua vé gần ngày đi, lượng vé bán ra hiện chưa cao và vẫn còn nhiều chỗ trống trong các ngày nghỉ lễ.

tau anh 1tau anh 2tau anh 3tau anh 4

Toa tàu Hoa Phượng Đỏ có thiết kế mang hơi hướm Đông Dương. Ảnh: STTVHDL Hải Phòng.

Ngành đường sắt đã chuẩn bị phương án nối thêm toa để đáp ứng nhu cầu nếu lượng khách tăng đột biến.

Giá vé trong dịp Tết Dương lịch được áp dụng tương đương ngày cuối tuần, gồm vé toa VIP 350.000 đồng, ghế ngồi mềm chất lượng cao 180.000 đồng và vé phổ thông 150.000 đồng.

Trong khi đó, The Hanoi Train (Hà Nội 5 Cửa Ô) tuyến Hà Nội - Bắc Ninh vẫn duy trì 8 chuyến mỗi tuần theo lịch trình thường lệ. Dịp lễ, không gian tàu được bổ sung các chi tiết trang trí nhẹ nhàng cùng những món quà nhỏ mang tinh thần mùa lễ hội, tạo cảm giác ấm áp, gần gũi cho du khách.

Với sức chứa tối đa 280 ghế mỗi chuyến, ngay từ đầu tháng 12, đơn vị đã nhận được nhiều yêu cầu hỏi lịch tháng 1 để đặt vé sớm. Dù mới mở bán vé tháng 1 trong thời gian gần đây, chuyến ngày 1/1 hiện đã gần kín chỗ.

tau anh 5

Không gian ấm cúng bên trong tàu du lịch 2 tầng Hà Nội 5 Cửa Ô. Ảnh: The Hanoi Train.

Đáng chú ý, nhiều du khách quốc tế dù chưa đến Việt Nam vẫn chủ động liên hệ đặt vé từ sớm, xem đây là điểm nhấn văn hóa cho kỳ nghỉ năm mới tại Hà Nội.

Các ngày còn lại đang được bán với tốc độ ổn định và được kỳ vọng sẽ tăng nhanh khi thông tin nghỉ lễ 4 ngày được phổ biến rộng rãi.

Ngoài ra, nhằm phục vụ nhu cầu về quê và đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ ngày 15/2 đến 20/2/2026, ngành đường sắt chạy tăng cường 11 chuyến tàu khu đoạn phía Nam trên các tuyến TP.HCM - Nha Trang - Tam Kỳ - Đà Nẵng, cung ứng khoảng 5.500 vé.

Châu Sa

