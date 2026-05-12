Phút cuối hi sinh của nhà leo núi khi núi lửa phun trào ở Indonesia

Gia đình nhà leo núi Singapore bày tỏ được an ủi phần nào khi biết anh đã dành những giây phút cuối đời để giúp đỡ người khác khi núi lửa Dukono trên đảo Halmahera phun trào.

Nhà leo núi Timothy Heng là một trong hai du khách người Singapore thiệt mạng sau khi núi lửa Dukono phun trào. Ảnh: Timothy Heng/Facebook.

Tessa Oh, chị gái cùng cha khác mẹ của du khách Singapore Timothy Heng, cho biết gia đình luôn nhớ đến anh như một người sống vì người khác và luôn quan tâm tới những người xung quanh. Khi biết Timothy vẫn còn mắc kẹt trên núi Dukono trong lúc phần lớn người leo núi khác đã được sơ tán, cô lập tức nghĩ em trai mình đã quay lại để giúp đỡ ai đó.

Những thông tin xuất hiện sau đó trên truyền thông cùng lời kể của các thành viên trong đoàn càng khiến gia đình tin rằng Timothy đã dành những khoảnh khắc cuối cùng để hỗ trợ người khác.

"Tôi nghĩ điều đó đã giúp bố mẹ cảm thấy nhẹ lòng hơn phần nào. Họ cảm thấy mình đã nuôi dạy một người con tốt", cô nói với CNA.

Timothy Heng Wen Qiang, 29 tuổi, là một trong 2 du khách Singapore thiệt mạng sau vụ phun trào của núi lửa Dukono trên đảo Halmahera, Indonesia. Ngày 9/5, nhóm 20 người leo núi gồm 9 du khách Singapore và 11 người Indonesia mắc kẹt trên núi sau khi núi lửa phun cột tro cao khoảng 10 km lên không trung.

Phần lớn thành viên trong đoàn được sơ tán ngay trước khi lực lượng cứu hộ buộc phải tạm dừng tìm kiếm do núi lửa tiếp tục hoạt động. Đến ngày 10/5, thi thể du khách Indonesia Angel Krishela Pradita được tìm thấy. Một ngày sau, lực lượng cứu hộ phát hiện và đưa thi thể Timothy Heng cùng du khách Singapore Shahin Muhrez Abdul Hamid xuống núi, khép lại chiến dịch tìm kiếm.

Cột khói bao trùm sau khi núi lửa Dukono phun trào ngày 8/5. Ảnh: Reuters.

Theo Tessa Oh, Timothy là người gan dạ nhất trong gia đình. Từ nhỏ, anh đã nổi tiếng với tính cách ưa mạo hiểm và tinh thần khám phá. Cô cho rằng việc Timothy quay trở lại sườn núi để hỗ trợ người khác, dù phải đánh đổi bằng tính mạng, phản ánh tinh thần dũng cảm mà cha mẹ luôn dạy các con.

Dù thường xuyên pha trò và thích trêu chọc mọi người, Timothy luôn là người đặt gia đình và bạn bè lên trước bản thân. Theo chị gái, anh luôn cố gắng bảo vệ những người xung quanh và "đã làm hết sức để giữ an toàn cho mọi người".

Tessa cho biết hai ngày 9 và 10/5 là khoảng thời gian đặc biệt căng thẳng khi gia đình phải ghép nối thông tin từ các bản tin để hiểu chuyện gì đang xảy ra trên núi Dukono.

Đến sáng 11/5, khi chiến dịch cứu hộ nối lại từ 5h30, Bộ Ngoại giao Singapore đã liên tục cập nhật tình hình cho gia đình. Người thân của Timothy biết ơn vì được thông báo trước khi thông tin về việc tìm thấy thi thể anh xuất hiện trên truyền thông.

Tessa gửi lời cảm ơn lực lượng cứu hộ Indonesia vì đã mạo hiểm tính mạng suốt 3 ngày để tìm kiếm em trai cô, giúp gia đình có thể đưa anh về nhà. Cô cũng cảm ơn các nghị sĩ và chính trị gia Singapore đã hỗ trợ gia đình trong thời gian qua, giúp họ không cảm thấy phải đối mặt với bi kịch một mình.

Cơ quan chức năng đưa thi thể các du khách xấu số xuống núi ngày 8/5. Ảnh: Basarnas.

Trước một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng Timothy đã hành động liều lĩnh khi leo núi Dukono, Tessa khẳng định em trai mình không phải người hành động thiếu suy nghĩ. Theo cô, Timothy tham gia chuyến đi không phải vì bức ảnh đăng lên mạng xã hội mà xuất phát từ tình yêu thiên nhiên và đam mê khám phá thế giới.

Tessa cũng cho rằng các thông tin liên quan lệnh cấm leo núi Dukono trước vụ việc không thực sự nhất quán. Dù không biết chính xác điều gì đã xảy ra, cô tin Timothy không phải kiểu người phớt lờ cảnh báo an toàn hay đặt người khác vào nguy hiểm.

"Chúng tôi biết những bình luận tiêu cực có thể dần bị xem như sự thật nếu không có ai lên tiếng. Nếu người thân của họ qua đời, tôi nghĩ họ cũng không muốn nghe những lời như vậy, nhất là khi nỗi đau còn quá mới", cô nói.