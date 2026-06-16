Chủ hãng mì 2 con tôm đặt mục tiêu doanh thu cao nhất lịch sử

Colusa - Miliket - chủ sở hữu thương hiệu mì gói 2 con tôm dự kiến thu 864 tỷ đồng trong năm nay, là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (UPCoM: CMN) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu 864 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 29 tỷ đồng .

So với kết quả thực hiện năm trước, doanh thu dự kiến tăng khoảng 6%, trong khi lợi nhuận tăng gần 12%. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất mà doanh nghiệp sở hữu thương hiệu mì gói 2 con tôm từng đặt ra.

Để hoàn thành chỉ tiêu này, ban lãnh đạo công ty cho biết ngoài việc cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp dự kiến mở rộng thị trường xuất khẩu. Cùng với đó, công ty sẽ thực hiện mục tiêu đầu tư, di dời nhà máy sản xuất tại miền Nam theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT. Ngoài ra, doanh nghiệp tính phát triển các kênh bán hàng hiện đại và cải tiến chất lượng sản phẩm.

Năm 2025 vừa qua, Colusa - Miliket đạt doanh thu 813 tỷ đồng , lãi trước thuế 26 tỷ đồng , lần lượt hoàn thành 94% và 90% mục tiêu đặt ra.

Năm ngoái, công ty đã cắt giảm các nhóm sản phẩm có sản lượng lớn nhưng biên lợi nhuận thấp (như mì ký) để tập trung nguồn lực vào các dòng sản phẩm cao cấp (mì ly, tô, mì cao cấp) và các sản phẩm sau gạo.

Theo đánh giá của ban lãnh đạo, chiến lược này giúp tăng trưởng doanh thu (đạt 107% so với cùng kỳ), đồng thời nâng cao giá trị thương hiệu Colusa Miliket.

Xuất khẩu trở thành là động lực tăng trưởng chính của công ty trong năm 2025 khi vượt kế hoạch 23% về sản lượng. Việc khai thác thành công các đơn hàng lớn sang Mỹ (phở tô) và thâm nhập vào các thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe (Halal, Kosher) đã tạo tiền đề cho việc mở rộng quy mô quốc tế.

Tuy nhiên, phía doanh nghiệp cũng cho hay công ty đối mặt với không ít thách thức, như hệ thống máy móc, thiết bị đã quá cũ (trên 20 năm), thường xuyên hư hỏng, dẫn đến chi phí bảo trì cao và tiềm ẩn rủi ro về an toàn lao động. Hạ tầng nhà xưởng còn hạn chế, diện tích kho nhỏ.

Công ty này đã có kế hoạch xây nhà máy mới với tổng mức đầu tư khoảng 800- 900 tỷ đồng . Công suất thiết kế khoảng 49.000 tấn sản phẩm mỗi năm, gồm mì, phở, hủ tiếu, gia vị.

Để sớm triển khai, công ty chốt phương án mua một doanh nghiệp tại khu công nghiệp Giang Điền (Đồng Nai), qua đó gián tiếp sở hữu một lô đất gần 4 ha. Thương vụ này ước tính khoảng 200 tỷ đồng . Việc kế thừa pháp nhân và dự án có sẵn giúp rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính 6-12 tháng. Bên cạnh đó, công ty cũng thêm lợi thế về tài sản thế chấp khi vay vốn ngân hàng.

Thương hiệu mì gói 2 con tôm xuất hiện trên thị trường từ trước năm 1975. Những năm 90 của thế kỷ trước, thương hiệu Miliket được xem như "vua mì tôm” khi sở hữu tới 90% thị phần trong nước. Tuy nhiên, đến những năm 2000, khi các thương hiệu mì ăn liền trong và ngoài nước với tiềm lực tài chính lớn gia nhập thị trường, thế "độc tôn" trên thị trường của Miliket dần phai nhạt.

Hiện bên cạnh mì ăn liền truyền thống, Miliket phát triển thêm các sản phẩm thực phẩm chế biến như miến, bún, phở, hủ tiếu, cháo ăn liền và các mặt hàng gia vị như nước tương, tương ớt, bột canh, nước chấm thực vật. Dù vậy, sản phẩm mì gói giấy vẫn đem lại nguồn thu chính cho doanh nghiệp.

Hiện thương hiệu mì 2 con tôm của Colusa - Miliket vẫn sống với thị trường “ngách” tại các quán nhậu, quán lẩu bình dân.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Colusa - Miliket đạt hơn 300 tỷ đồng và vốn điều lệ 48 tỷ đồng . Công ty đang phát hành cho cổ đông hiện hữu 9,6 triệu cổ phiếu để tăng gấp 3 vốn điều lệ, lên 144 tỷ đồng .