Cà phê Huế quá nổi tiếng và đây là 8 quán nên thử

Huế ngày càng hút khách với nhiều trải nghiệm. Nếu muốn cảm nhận nhịp sống chậm đặc trưng của cố đô, những quán cà phê dưới đây là điểm dừng chân đáng thử.

Huế là một trong những điểm đến được quan tâm nhất mùa hè năm nay. Theo thông tin từ Sở Du lịch TP. Huế, trong 4 tháng đầu năm, địa phương đón khoảng 1,2 triệu lượt khách, trong đó có hơn 651.000 lượt khách quốc tế. Riêng ngày 30/4, Huế ghi nhận hơn 27.000 lượt khách và lập mức doanh thu du lịch cao nhất từ trước đến nay trong một ngày.

Không chỉ thu hút du khách bởi quần thể di sản, ẩm thực hay nhịp sống chậm đặc trưng, Huế còn sở hữu nhiều quán cà phê mang đậm tinh thần cố đô. Nằm trong những ngôi nhà cũ, con phố nhỏ hay nép mình bên dòng sông, các địa chỉ này trở thành điểm dừng chân được nhiều du khách tìm đến để cảm nhận một Huế trầm lắng, yên bình và giàu chất riêng.

Dưới đây là 8 quán cà phê "đậm chất Huế" mà Tri Thức - Znews gợi ý cho bạn.

Tan.

Cơ sở 1: 14 Phạm Hồng Thái, phường Thuận Hóa, Huế.

14 Phạm Hồng Thái, phường Thuận Hóa, Huế. Cơ sở 2: 25 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thuận Hóa, Huế.

25 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thuận Hóa, Huế. Cơ sở 3: 86 Đinh Tiên Hoàng, phường Phú Xuân, Huế.

Tan. là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi nói về những quán cà phê mang tinh thần Huế hiện đại. Quán theo phong cách industrial (lối thiết kế tái hiện lại không gian nhà máy, xưởng sản xuất). Không gian tối giản nhưng không lạnh lẽo, ánh sáng tự nhiên và những khoảng trống vừa đủ để tạo cảm giác thư thái.

Quán không chạy theo những góc check-in cầu kỳ mà tập trung vào trải nghiệm ngồi cà phê. Nhiều du khách tìm đến đây để đọc sách, làm việc hoặc đơn giản là ngồi nhìn dòng người qua lại trong không khí chậm rãi đặc trưng của Huế.

Giao

Địa chỉ: 118 Chi Lăng, phường Phú Xuân, Huế.

Nằm trên đường Chi Lăng, Giao là một trong những quán cà phê mang đậm phong cách hoài cổ của Huế. Không gian gây ấn tượng với nền gạch bông, đồng hồ quả lắc, bàn ghế gỗ kiểu cũ cùng nhiều chi tiết gợi nhớ những ngôi nhà xưa. Quán có thiết kế thoáng đãng với nhiều cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác dễ chịu dù ghé vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Không quá cầu kỳ hay ồn ào, quán thu hút những người muốn tìm một góc ngồi chậm rãi giữa lòng phố cổ. Bên cạnh không gian, Giao còn được nhiều thực khách biết đến nhờ món cà phê kem muối, món đồ uống gắn liền với văn hóa cà phê Huế và luôn nằm trong danh sách nên thử của nhiều du khách.

Đề-Pô

Địa chỉ: Tầng 2 chợ Đông Ba, số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phú Xuân, Huế.

Nhắc đến cà phê Huế những năm gần đây, Đề-Pô gần như luôn xuất hiện trong danh sách gợi ý của du khách trẻ và cả du khách nước ngoài. Tên quán lấy cảm hứng từ từ Depot trong tiếng Pháp, có nghĩa là kho chứa hàng. Cũng từ ý tưởng đó, không gian được thiết kế theo phong cách retro với những mảng tường cũ, đồ nội thất gỗ và cách bài trí gợi cảm giác của một nhà kho được tái hiện theo tinh thần nghệ thuật.

Từ quán, du khách có thể quan sát một phần nhịp sống của khu chợ lớn nhất Huế từ trên cao. Sự đối lập giữa không gian trầm lắng bên trong và cảnh mua bán nhộn nhịp bên dưới tạo nên trải nghiệm khá thú vị.

Thành Cafe

Cơ sở 1: 24 Văn Cao, phường Vỹ Dạ, Huế.

24 Văn Cao, phường Vỹ Dạ, Huế. Cơ sở 2: 328A Phan Bội Châu, phường Thuận Hóa, Huế.

Thành Cafe là địa chỉ phù hợp với những ai yêu thích không gian nhẹ nhàng, tối giản nhưng vẫn mang đậm chất Huế. Quán sử dụng tông màu trung tính cùng các vật liệu quen thuộc như gỗ, gạch ngói, tạo cảm giác mộc mạc và gần gũi ngay từ khi bước vào.

Không gian bên trong được bài trí bằng những bộ bàn ghế gỗ cũ, kết hợp với các khung cửa sổ lớn mở ra khoảng sân vườn bên ngoài. Nhờ đó, quán luôn đón được ánh sáng tự nhiên, gió trời và cả những cơn mưa bất chợt đặc trưng của Huế. Không quá cầu kỳ trong thiết kế, Thành ghi điểm bằng sự ấm cúng và cảm giác thư thái, thích hợp để ngồi đọc sách, làm việc hoặc đơn giản là dành thời gian quan sát nhịp sống chậm rãi của cố đô.

Đông Ba Coffee

Địa chỉ: 15 Mai Thúc Loan, phường Phú Xuân, Huế.

Quán được đặt theo khu vực Đông Ba, nơi tập trung nhiều dấu ấn văn hóa và đời sống lâu đời của người Huế. Chính vị trí này khiến quán trở thành một phần của nhịp sống địa phương, thay vì chỉ đơn thuần là một điểm dừng chân để uống cà phê.

Không gian quán mang phong cách hoài cổ, kết hợp giữa những chi tiết hiện đại và các vật dụng gợi nhớ Huế của nhiều thập niên trước. Từ cách bài trí, màu sắc cho tới nội thất đều hướng tới cảm giác gần gũi, không quá cầu kỳ nhưng đủ để tạo nên một bầu không khí khác biệt giữa khu vực vốn đông đúc khách qua lại.

Hội

Địa chỉ: 62 Chi Lăng, phường Phú Xuân, Huế.

Hội nằm trong một căn nhà cũ trên đường Chi Lăng. Điều khiến nhiều người yêu thích nơi này là cảm giác như bước vào một ngôi nhà Huế hơn là một quán cà phê. Không gian sử dụng nhiều chất liệu gỗ, đồ nội thất mang màu sắc hoài niệm cùng những khoảng sân nhỏ tạo cảm giác gần gũi, thư thái.

Điểm đặc biệt của Hội là không chỉ hoạt động như một quán cà phê mà còn hướng tới việc giới thiệu các giá trị văn hóa địa phương. Quán thường tổ chức những hoạt động nhỏ liên quan đến làng nghề, thủ công hay đời sống văn hóa Huế, tạo nên một không gian vừa để thưởng thức đồ uống, vừa để tìm hiểu thêm về vùng đất cố đô.

Mây

Địa chỉ: 23B Hàn Thuyên, phường Phú Xuân, Huế.

Là một trong những quán cà phê tuổi đời khá trẻ tại Huế, Mây theo đuổi phong cách hiện đại với tông màu sáng, nhiều cây xanh và nguồn ánh sáng tự nhiên ngập tràn không gian. Thiết kế tối giản nhưng chỉn chu giúp quán tạo cảm giác nhẹ nhàng, đúng như tên gọi.

Một điểm cộng của Mây là các bàn được bố trí cách nhau khá xa, tạo cảm giác rộng rãi và riêng tư thay vì sắp xếp sát nhau. Không gian này phù hợp cho cả những người muốn ngồi làm việc, đọc sách lẫn các nhóm bạn tìm nơi trò chuyện trong không khí yên tĩnh, thư thái.

Trốn Studio

Địa chỉ: Kiệt 21 Lê Quý Đôn, phường Thuận Hóa, Huế.

Trốn Studio nằm khá sâu trong một con ngõ nhỏ. Bước qua cánh cổng gỗ và lối đi lát sỏi, không gian mở ra với nhiều cây xanh, những khoảng sân nhỏ và các góc ngồi được bố trí xen giữa khu vườn. Đây là địa chỉ phù hợp cho những ai muốn tìm một nơi yên tĩnh hơn giữa trung tâm thành phố.

Quán có cả khu vực ngoài trời và không gian trong nhà với 2 tầng. Bên trong được thiết kế với ánh sáng vàng dịu, nội thất gỗ cùng một số chi tiết mang phong cách quán bar nhỏ. Không gian nhiều cây xanh cùng vị trí tách biệt khỏi những tuyến phố đông đúc giúp Trốn giữ được bầu không khí khá yên tĩnh, phù hợp để ngồi thư giãn, đọc sách hoặc dành vài giờ chậm rãi giữa nhịp sống của Huế.