Cảnh rực rỡ gây sửng sốt tại Huế

Giữa tháng 5, các tuyến đường ở Huế bắt đầu thay đổi khung cảnh thường nhật. Những lá cờ Phật giáo nhiều màu sắc được treo dọc ven bờ sông Hương, quanh cầu Trường Tiền và nhiều ngôi chùa trong thành phố. Buổi tối, khu vực trung tâm xuất hiện thêm hệ thống đèn trang trí và cụm tiểu cảnh. Đó là dấu hiệu của mùa Phật Đản hay Đại lễ Vesak - dịp lễ trọng đại nhất trong Phật giáo để kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời.

Theo Cổng Thông tin điện tử thành phố Huế, mùa Phật Đản năm nay diễn ra từ ngày 21/5 đến 7/6. Trong thời gian này, thành phố có nhiều hoạt động như hạ thủy và sắp đặt 7 đóa hoa sen trên sông Hương, lễ hội ẩm thực chay tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, triển lãm văn hóa Phật giáo tại Trung tâm Liễu Quán hay diễu hành xe hoa…

Sáng 21/5, 7 đóa hoa sen được hạ thủy trên sông Hương. Khu vực quanh cầu Trường Tiền và công viên ven sông tập trung đông người dân, du khách tới chụp ảnh và ghi hình.

"Nhiều năm nay, sự kiện này liên tục được người dân và du khách đến Huế hưởng ứng, ai cũng thích đi check-in và chụp ảnh. Năm nay tôi thấy khách du lịch đến đông hơn nữa, nhưng không khí vẫn không quá xô bồ, vẫn giữ được nét nhẹ nhàng, thơ mộng rất riêng của Huế", chị Dong Ho Vy (39 tuổi, sống tại Huế) chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh cờ Phật giáo phủ kín các tuyến đường trung tâm hay hình ảnh hoa sen trên sông Hương thu hút lượng tương tác lớn. Không ít du khách cho biết họ chọn tới Huế đúng dịp này để trải nghiệm không khí lễ hội và tham quan thành phố.

Thời gian gần đây, Huế liên tục trở thành điểm đến được nhắc tới nhiều trên mạng xã hội. Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (24-28/4), hình ảnh dòng người đổ về Đại nội Huế từng dẫn đầu lượt tìm kiếm trên bảng xếp hạng của Socialite - hệ thống đo lường và xếp hạng các sự kiện nổi bật trên mạng xã hội. Kỳ nghỉ lễ ghi nhận hơn 300.000 lượt thảo luận với nhiều cụm từ như “một nửa Việt Nam ở Huế” hay “trốn cả thế giới đi Huế, ai ngờ gặp cả thế giới ở Huế” xuất hiện trên TikTok, Facebook và Threads.

Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Huế đón khoảng 395.000 lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 958 tỷ đồng . Công suất phòng khách sạn đạt trên 90%, riêng ngày 10/3 Âm lịch đạt khoảng 99%.

Ở giai đoạn từ 29/4 đến 3/5, tổng lượng khách tới Huế tiếp tục tăng mạnh, đạt khoảng 610.000 lượt, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 164.000 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 1.350 tỷ đồng , công suất phòng bình quân đạt 99%.

Đáng chú ý, trong 2 ngày 30/4 và 1/5, lượng khách tập trung đông tại Đại nội Huế và hệ thống lăng tẩm triều Nguyễn. Riêng ngày 1/5, doanh thu tại Quần thể di tích Cố đô Huế đạt hơn 4,2 tỷ đồng , mức cao nhất từng được ghi nhận trong một ngày tại khu di tích này.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'