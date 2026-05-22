Kỷ lục gây lo ngại trên đỉnh Everest

274 nhà leo núi đã chinh phục Everest chỉ trong một ngày, mức cao nhất từng được ghi nhận. Kỷ lục này làm dấy lên lo ngại tình trạng ùn tắc và quá tải trên nóc nhà thế giới.

Các nhà leo núi xếp hàng dài để lên đỉnh Everest ở huyện Solukhumbu, Nepal, ngày 18/5.

Theo Reuters, một kỷ lục mới vừa được thiết lập trên đỉnh Everest khi 274 nhà leo núi chinh phục thành công đỉnh núi trong 20/5. Đây là số người lên tới đỉnh Everest cao nhất từng được ghi nhận trong cùng một ngày từ phía Nepal.

Everest cao 8.849 m, nằm trên biên giới giữa Nepal và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, có thể được chinh phục từ cả hai phía. Tuy nhiên, các công ty tổ chức thám hiểm cho biết năm nay không có đoàn leo nào từ phía Tây Tạng do Trung Quốc không cấp phép.

Ông Rishi Bhandari, Tổng thư ký Hiệp hội các nhà tổ chức thám hiểm Nepal, cho biết kỷ lục trước đó từ phía Nepal là 223 người, được thiết lập ngày 22/5/2019. Theo Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới, kỷ lục số người lên đỉnh Everest nhiều nhất từ cả hai phía được ghi nhận một ngày sau đó (23/5/2019) với 354 người.

"274 là số lượng nhà leo núi cao nhất trong một ngày tính đến nay", ông Bhandari nói, cho biết con số thực tế có thể còn tăng do một số người đã lên đỉnh nhưng chưa thông báo về trại căn cứ.

Hiện chưa có dữ liệu từ Trung Quốc về số người lên đỉnh từ phía Tây Tạng trong các mùa leo núi trước. Tuy nhiên, ông Bhandari nhận định thông thường vào mùa leo tháng 4 và 5, khoảng 100 người sẽ leo Everest từ tuyến này.

Kami Rita Sherpa (bên phải), 55 tuổi, nhà leo núi người Nepal, đã leo lên đỉnh Everest 32 lần và giữ kỷ lục về số lần chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới nhiều nhất, tại trại căn cứ vào ngày 29/4.

Ông Himal Gautam, quan chức thuộc Cục Du lịch Nepal, cho biết cơ quan này mới nhận được thông tin sơ bộ về khoảng 250 người đã lên đỉnh Everest trong ngày 20/5. "Chúng tôi phải chờ các nhà leo núi quay về, cung cấp ảnh và bằng chứng xác nhận hành trình trước khi cấp chứng nhận và công bố con số chính thức", ông Gautam nói.

Năm nay, Nepal đã cấp 494 giấy phép leo Everest, mỗi giấy phép trị giá 15.000 USD . Giới chuyên gia leo núi từ lâu chỉ trích Nepal cho phép quá nhiều người chinh phục Everest, dẫn tới tình trạng ùn tắc nguy hiểm hoặc các hàng dài chờ đợi tại khu vực được gọi là "vùng tử thần" dưới đỉnh núi. Đây là nơi lượng oxy tự nhiên thấp tới mức đe dọa khả năng sinh tồn của con người.

Nepal thừa nhận các nguy cơ do tình trạng quá tải và những người leo thiếu kinh nghiệm gây ra, cho biết đã siết chặt quy định cũng như tăng phí leo núi trong những năm gần đây. Tuy nhiên, ông Lukas Furtenbach, nhà tổ chức thám hiểm của công ty Furtenbach Adventures (Áo), cho rằng số lượng lớn nhà leo núi không phải vấn đề nếu các đoàn được chuẩn bị đầy đủ và quản lý tốt.

"Toàn bộ đoàn của chúng tôi đều ở phía sau nhóm đông nhất nên không bị ảnh hưởng", Furtenbach nói từ trại căn cứ Everest. Hiện công ty của ông có khoảng 40 khách leo núi đang chờ tại các trại khác nhau để tiếp tục hành trình lên cao.

Ông cho rằng tình trạng đông người không quá nghiêm trọng nếu các đoàn mang đủ oxy dự phòng. "Ở dãy Alps, có những ngọn núi như Zugspitze đón tới 4.000 người lên đỉnh mỗi ngày. Vì vậy, 274 người thực tế không phải con số quá lớn, nhất là khi Everest có quy mô lớn hơn khoảng 10 lần", ông nói.

Các thành viên của một đoàn thám hiểm đang đi bộ tại thác băng Khumbu, Nepal, ngày 22/4.