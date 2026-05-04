Huế đã đúng

Không dẫn đầu về lượng khách hay doanh thu trong kỳ nghỉ lễ kéo dài, Huế vẫn tạo dấu ấn rõ nét khi bùng nổ trên mạng xã hội, biến "di sản tĩnh" thành "di sản sống" để thu hút du khách.

Du khách chụp ảnh bên ngoài Đại nội Huế ngày 27/4. Ảnh: Quốc Anh.

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, hình ảnh dòng người đổ về Đại nội Huế dẫn đầu lượt tìm kiếm trong bảng xếp hạng của Socialite - hệ thống đo lường và xếp hạng các sự kiện nổi bật trên mạng xã hội.

Kỳ nghỉ lễ ghi nhận hơn 300.000 lượt thảo luận, với các cụm từ như "một nửa Việt Nam ở Huế", "trốn cả thế giới đi Huế, ai ngờ gặp cả thế giới ở Huế" xuất hiện dày đặc trên nhiều nền tảng.

"Sức hút lớn như vậy có được là nhờ lịch nghỉ thuận lợi năm nay, khi hai kỳ nghỉ chỉ cách nhau hai ngày làm việc, tạo điều kiện để du khách kết hợp thành chuyến đi dài ngày", bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch TP. Huế, nói với Tri Thức - Znews.

Huế đã làm gì?

Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 (24-28/4), Huế ghi nhận sự bùng nổ về lượng khách với khoảng 395.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 98.700 lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt 958 tỷ đồng . Công suất phòng bình quân của các khách sạn đạt trên 90%, riêng ngày 10/3 Âm lịch đạt khoảng 99%.

Trong 5 ngày tiếp theo (29/4-3/5), tổng lượng khách đến Huế ước đạt 610.000 lượt, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 164.000 lượt (tăng 129%), khách nội địa đạt 446.000 lượt (tăng 59,5%). Doanh thu du lịch ước đạt 1.350 tỷ đồng , tăng 85%. Công suất phòng bình quân đạt 99%.

Đáng chú ý, trong hai ngày 30/4 và 1/5, lượng khách đổ về Huế tăng đột biến, tập trung chủ yếu tại Quần thể di tích Cố đô Huế như Đại nội và hệ thống lăng tẩm các vua triều Nguyễn.

Riêng ngày 1/5, doanh thu đạt hơn 4,2 tỷ đồng , vượt kỷ lục thiết lập một ngày trước đó (hơn 3,7 tỷ đồng ). Đây là mức doanh thu cao nhất từng ghi nhận trong một ngày tại điểm di tích này.

LƯỢNG KHÁCH VÀ DOANH THU DU LỊCH TẠI MỘT SỐ TỈNH/THÀNH TRONG KỲ NGHỈ LỄ 30/4-1/5 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Ninh Bình TP.HCM Khánh Hòa Đà Nẵng Hải Phòng Hà Nội Quảng Ninh Lâm Đồng Lào Cai Huế Lượt khách Triệu lượt 2.37 1.69 1.5 1.46 1.45 1.35 1.34 0.97 0.8 0.61 Doanh thu Nghìn tỷ đồng 3.6 8.7 2.6 5.7 1.1 5 4.2 2.2 2.22 1.35

Nếu chỉ nhìn đây là du lịch mùa lễ thì chưa đủ. Thực tế, khi kết hợp hai kỳ nghỉ lễ, Huế không quá nổi bật về tổng lượng khách hay doanh thu so với một số địa phương khác, song lại tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.

Huế đang cho thấy khả năng giữ chân du khách, không chỉ đến để tham quan Đại nội, ăn bún bò rồi rời đi. Thành phố đông hơn, mức chi tiêu cao hơn và thời gian lưu trú dài hơn.

Theo bà Trâm, Huế "thắng lớn" nhờ việc tổ chức các sự kiện quy mô lớn, tần suất dày và đa dạng hình thức, qua đó gia tăng giá trị thương hiệu điểm đến.

Dịp lễ 30/4-1/5, thành phố triển khai chuỗi sự kiện phong phú, kết hợp giữa trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và du lịch biển. Trước đây, Huế thường được nhìn nhận là "thành phố của ký ức, của hoài niệm", nhưng hiện đi theo hướng khác là "biến di sản thành trải nghiệm".

Cảnh đông đúc tại Đại nội Huế trong thời gian tổ chức chương trình "Hoàng cung huyền ảo". Ảnh: Quốc Anh, Kelvin Long, Lê Đình Hoàng.

Một trong những điểm nhấn thu hút du khách là chương trình "Hoàng cung huyền ảo", diễn ra từ tối 25-28/4, mở cửa miễn phí Đại nội về đêm. Chương trình gồm lễ đổi gác tại Ngọ Môn, tái hiện lễ thiết triều tại sân điện Thái Hòa, thao diễn Kinh binh và trình diễn ánh sáng 3D mapping trên trục cầu Trung Đạo.

"Sự kiện đã thu hút hàng nghìn người ngay trong đêm đầu tiên và được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch đêm đặc trưng của Cố đô Huế trong tương lai", bà Trâm cho biết.

Không để sức hút giảm nhiệt, Huế tiếp tục tổ chức "Dạ yến Hoàng cung" trong Đại nội với thực đơn gồm các món như nem công chả phượng, cá hấp ngũ liễu, chả mực ngự viên, rau ngự thập cẩm, cơm kim quy, tôm ngự thuyền rồng, chè long nhãn.

Tất cả giúp Huế tạo thành một hệ sinh thái: Ban ngày có điểm đến, ban đêm có trải nghiệm, mùa nào cũng có lý do để quay lại.

Huế chưa dừng lại

Trước kỳ nghỉ lễ, Sở Du lịch TP. Huế đã thiết lập các kênh hỗ trợ khẩn cấp dành riêng cho du khách, bao gồm đường dây nóng hỗ trợ đặt phòng, homestay và sắp xếp điểm dừng chân trong thời gian cao điểm.

Cơ quan này cũng rà soát, cập nhật công suất phục vụ của hệ thống lưu trú để nắm rõ số lượng phòng, chất lượng dịch vụ và khả năng đáp ứng theo từng thời điểm. Trên cơ sở đó, Sở yêu cầu các doanh nghiệp chủ động phương án phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, bố trí nhân lực và chuẩn bị cơ sở vật chất.

"Với sự chuẩn bị từ sớm, nguồn cung vẫn cơ bản đáp ứng nhu cầu của du khách, không để xảy ra tình trạng quá tải diện rộng", bà Trâm nói.

Du khách mặc áo dài, check-in trước Đại nội Huế trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Ảnh: Quốc Anh.

Sở Du lịch cũng đề nghị chính quyền cấp xã tăng cường quản lý môi trường du lịch, tuyên truyền đến khu dân cư về giữ gìn vệ sinh, trật tự đô thị, đồng thời tổ chức các đợt ra quân xử lý các "điểm nóng" như chèo kéo, đeo bám du khách, hàng rong, bãi đỗ xe tự phát tại các khu vực đông khách.

Trước các phản ánh liên quan đến giá dịch vụ như "cốc chè 170.000 đồng" hay "đĩa cơm vỉa hè 100.000 đồng", UBND phường Thuận Hóa đã vào cuộc kiểm tra ngay khi có thông tin trên mạng xã hội. Kết quả cho thấy các cơ sở đều niêm yết giá công khai, không có dấu hiệu chặt chém.

"Mục tiêu cao nhất là xây dựng môi trường du lịch Huế ngày càng an toàn, văn minh, thân thiện, để mỗi du khách khi đến đều có trải nghiệm tốt và muốn quay trở lại", Giám đốc Sở Du lịch Huế nhấn mạnh.

Đại nội Huế về đêm trong chương trình "Hoàng cung huyền ảo". Ảnh: Quốc Anh, Kelvin Long, Lê Đình Hoàng.

Theo bà Trâm, sau kỳ nghỉ đạt kết quả tích cực, Huế không dừng lại mà tiếp tục triển khai chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch trong khuôn khổ Festival Huế 2026 trong tháng 5 và tháng 6.

Bà cho biết Huế kiên định với các yếu tố như đẩy mạnh quảng bá, tạo điểm check-in theo xu hướng, cùng chuỗi cung ứng thị trường nhằm gia tăng lượng khách đi tự túc. Với vị trí trung tâm miền Trung, Huế có lợi thế đón dòng khách từ nhiều hướng.

Du lịch tăng trưởng không chỉ về số lượng mà hướng đến chất lượng chi tiêu, thời gian lưu trú và giá trị dịch vụ. Đó là lý do Huế đặt mục tiêu năm 2026 đón khoảng 7-7,5 triệu lượt khách, tổng thu du lịch khoảng 15.000 tỷ đồng .

"Tổng thể, dịp lễ này Huế hội tụ đầy đủ các yếu tố: di sản, lễ hội, biển, ẩm thực và nghỉ dưỡng. Đây là cơ hội lớn để khẳng định hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa", đại diện Sở Du lịch TP. Huế nói.

