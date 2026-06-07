Nhiều tuyến phố trung tâm Huế những ngày qua chật kín người dân và du khách, khiến nhiều người nhớ đến hình ảnh "một nửa Việt Nam ở Huế" từng gây sốt.

Người dân và du khách Huế đến xem Tổng duyệt Hội thao Cảnh đông nghịt tại Huế được Nguyễn Thu Thảo (18 tuổi) ghi lại vào tối 5/6. Cô cho biết rất hào hứng khi được có mặt tại sự kiện.

Tối 6/6, giữa tiếng nhạc, tiếng động cơ môtô và những tràng pháo tay vang dội, Quảng trường Ngọ Môn chật kín người dân và du khách đến theo dõi lễ khai mạc Hội thao Quân sự, Võ thuật và Thể thao Công an nhân dân năm 2026 - Khu vực 2.

Dưới ánh đèn sân khấu, các màn biểu diễn võ thuật, khí công, môtô dẫn đoàn cùng những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu liên tiếp khuấy động bầu không khí, biến khu vực trước Đại Nội thành một "sân khấu ngoài trời" sôi động hiếm thấy.

Nhưng sức nóng của hội thao thực tế đã bắt đầu từ nhiều ngày trước đó.

Trong các tối 4 và 5/6, hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm để theo dõi các buổi sơ duyệt và tổng duyệt. Dọc đường Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, khu vực cầu Trường Tiền hay Nghinh Lương Đình, dòng người đứng ken đặc hai bên đường. Điện thoại liên tục được giơ cao để ghi lại những màn diễu hành, biểu diễn và khoảnh khắc giao lưu giữa các lực lượng tham gia với người dân.

Trên mạng xã hội, nhiều người hài hước bình luận: "Một nửa Việt Nam lại đang ở Huế". Câu nói vui nhanh chóng lan truyền, phản ánh phần nào bầu không khí náo nhiệt đang bao trùm thành phố vốn nổi tiếng với nhịp sống chậm rãi.

Khung cảnh các màn biểu diễn bên trong quảng trường Ngọ Môn. Ảnh: BTC.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyễn Thị Lê Na (20 tuổi, sống tại Huế) cho biết cô bất ngờ trước sự thay đổi của thành phố trong những ngày diễn ra hội thao.

"Những ngày thường Huế khá yên bình nhưng dịp này không khí khác hẳn. Được hòa vào biển người, tận mắt chứng kiến các đoàn diễu hành đi qua phố và giao lưu cùng các lực lượng tham gia là trải nghiệm rất đặc biệt. Dù thời tiết khá nóng, đây vẫn là kỷ niệm đáng nhớ với cả người dân lẫn du khách", Lê Na nói.

Khung cảnh đông nghịt người tại Huế đến xem tổng duyệt tối 5/6. Ảnh: @hongl_inhh.

Hồng Lĩnh (21 tuổi), sinh viên ngoại tỉnh đang học tập tại Huế, cũng cho rằng bầu không khí đông vui những ngày qua là điều "hiếm thấy". Theo cô, việc người dân và du khách cùng xuống phố, chụp ảnh và giao lưu với các lực lượng tham gia đã tạo nên một diện mạo rất khác của cố đô.

"Khi nhiều người nói vui rằng một nửa Việt Nam đang ở Huế, điều đó cũng phần nào cho thấy sức hút ngày càng lớn của thành phố đối với du khách", Lĩnh chia sẻ.

Người dân reo hò khi các chiến sĩ đi qua trong buổi sơ duyệt tối 4/6. Ảnh: @lwee_znaa.

Theo Cổng thông tin điện tử TP Huế, Hội thao Quân sự, Võ thuật và Thể thao Công an nhân dân năm 2026 - Khu vực 2 diễn ra từ ngày 4 đến 11/6. Sau các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và lễ khai mạc, dòng người đổ ra các tuyến phố trung tâm để theo dõi, chụp ảnh và giao lưu với các lực lượng tham gia vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Khung cảnh những ngày đầu tháng 6 khiến nhiều người liên tưởng đến dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương hồi cuối tháng 4, thời điểm mạng xã hội cũng lan truyền câu nói "một nửa Việt Nam đang ở Huế". Khi đó, từ Đại Nội, cung An Định đến lăng Khải Định, nhiều điểm tham quan luôn trong tình trạng đông kín khách từ sáng đến tối.

Khung cảnh đông đúc tại Đại nội Huế trong thời gian tổ chức chương trình "Hoàng cung huyền ảo", diễn ra tối 25-28/4. Ảnh: Quốc Anh, Kelvin Long, Lê Đình Hoàng.

Sức hút của cố đô không chỉ thể hiện qua những hình ảnh đông đúc trên đường phố. Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, Huế ước đón khoảng 310.500 lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 760 tỷ đồng . Công suất phòng bình quân đạt 72%, riêng ngày cao điểm vượt 93%.

Đà tăng trưởng này tiếp nối một năm bứt phá của du lịch địa phương. Năm 2025, Huế đón hơn 6,3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch lần đầu vượt mốc 13.000 tỷ đồng - cao nhất từ trước đến nay.