Khách vô tư bẻ san hô ở Hòn Chồng (Nha Trang)

Dù khu vực ven biển Hòn Chồng đã cắm biển nghiêm cấm xâm hại san hô, một nhóm du khách vẫn bẻ san hô, cho vào túi ni lông mang đi.

Ven biển Hòn Chồng có các rạn san hô và thảm cỏ biển nằm gần bờ, dễ lộ ra khi thủy triều xuống thấp. Ảnh: @gowiththuongg.

Ngày 19/7, UBND phường Bắc Nha Trang cho biết công an phường đã tìm thấy nhóm du khách bị phản ánh bẻ san hô tại khu vực biển Hòn Chồng.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nhóm khách đến từ Đồng Nai và đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn phường Bắc Nha Trang. Công an phường đang phối hợp với Ban Quản lý vịnh Nha Trang làm việc với những người liên quan, xác minh hành vi để xử lý theo quy định.

Trước đó, tối 18/7, mạng xã hội lan truyền phản ánh một nhóm khoảng 10 du khách bẻ san hô sau khi tắm biển tại Hòn Chồng vào chiều cùng ngày. Một số người cầm các mảnh san hô trên tay, số khác cho vào túi ni lông rồi mang đi. Sự việc sau đó nhận về nhiều bàn tán và gây bức xúc trong dư luận.

Khu vực ven biển Hòn Chồng có các rạn san hô và thảm cỏ biển nằm gần bờ, dễ lộ ra khi thủy triều xuống thấp. Dọc vỉa hè đường Phạm Văn Đồng, lực lượng chức năng đã đặt nhiều bảng thông báo, nghiêm cấm người dân và du khách đi vào khu vực có san hô, khai thác thủy sản hoặc thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái.

Hình ảnh nhóm du khách mang san hô tại biển Hòn Chồng về. Ảnh: BQL vịnh Nha Trang.

Thời gian qua, Ban Quản lý vịnh Nha Trang phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên tuần tra, tuyên truyền vào các buổi chiều, đặc biệt trong thời điểm nước ròng. Tuy nhiên, tại một số thời điểm, lực lượng còn mỏng, trong khi ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân và du khách chưa cao.

Sau vụ việc, các đơn vị chức năng sẽ tăng cường lực lượng tuần tra, nhắc nhở và có biện pháp chấn chỉnh tình trạng du khách bẻ san hô, bắt ốc hoặc giẫm đạp lên các rạn san hô.

Biển Hòn Chồng nằm ven vịnh Nha Trang, thuộc phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Khu vực nổi bật với những khối đá tự nhiên xếp chồng, bãi biển gần khu dân cư và tầm nhìn rộng ra vịnh.

Khi thủy triều rút, nhiều cụm san hô non và thảm cỏ biển gần bờ lộ ra. Đây là khu vực đang được khoanh vùng bảo vệ để ngăn tình trạng giẫm đạp, khai thác thủy sản và làm tổn hại hệ sinh thái biển.

Biển cấm du khách hai thác các loại thủy sản. Ảnh: Việt Hùng.

Theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 38/2024/NĐ-CP, người khai thác trái phép loài thủy sản thuộc Nhóm II trong Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hoặc thuộc Phụ lục II CITES, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt theo khối lượng tang vật. Cụ thể, mức phạt là 10-20 triệu đồng nếu khối lượng dưới 5 kg; 20-30 triệu đồng nếu từ 5 kg đến dưới 10 kg; 30-40 triệu đồng nếu từ 10 kg đến dưới 20 kg. Mức phạt tiếp tục tăng theo khối lượng, có thể lên tới 120-150 triệu đồng nếu tang vật từ 100 kg trở lên. Tang vật khai thác trái phép còn có thể bị tịch thu. Ngoài ra, điểm b khoản 1 Điều 6 của nghị định này quy định phạt 50-100 triệu đồng đối với hành vi sử dụng ngư lưới cụ, trang thiết bị hoặc phương tiện làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh, khu vực sinh sản hoặc nơi cư trú của các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm. Người vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu. Các mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân; trường hợp tổ chức thực hiện cùng hành vi, mức phạt bằng hai lần mức phạt đối với cá nhân