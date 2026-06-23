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Ẩm thực

Bác tin 'nem nướng Nha Trang làm từ thịt chuột'

  • Thứ ba, 23/6/2026 14:55 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xác định thông tin nem nướng Khánh Hòa "được chế biến từ thịt chuột" lan truyền trên mạng xã hội hoàn toàn giả mạo.

Ngày 23/6, Công an phường Nha Trang cho biết đã xác định thông tin cho rằng nem nướng Khánh Hòa được chế biến từ thịt chuột là hoàn toàn giả mạo. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh tài khoản đăng tải cũng như mục đích phát tán nội dung này.

Trước đó, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin sai sự thật về nguyên liệu làm nem nướng Khánh Hòa. Nội dung này nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các cơ sở sản xuất, buôn bán nem nướng và tác động tiêu cực đến hình ảnh ẩm thực địa phương.

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Nem nướng Nha Trang. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, thời điểm hiện nay đang là cao điểm du lịch tại Nha Trang và Khánh Hòa. Việc lan truyền những thông tin thất thiệt trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng đến tâm lý du khách, đồng thời gây thiệt hại cho hoạt động kinh doanh của người dân.

Theo Công an phường Nha Trang, thông tin về việc sử dụng thịt chuột để chế biến nem nướng là bịa đặt. Tài khoản TikTok đăng tải nội dung này được xác định có nguồn gốc từ nước ngoài.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chia sẻ hoặc phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng; đồng thời chủ động theo dõi thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống, cổng thông tin điện tử của địa phương và các kênh thông tin chính thức.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặtĂn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

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Phùng Quang/Tiền Phong

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