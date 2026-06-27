Xếp hàng chụp ảnh tại bến tàu 'view triệu đô' ở Nha Trang

Với cảnh biển trong xanh cùng đoàn tàu neo đậu san sát, bờ kè xóm Chụt (TP Nha Trang, Khánh Hòa) trở thành điểm chụp ảnh được nhiều du khách tìm đến trong thời gian gần đây.

Bờ kè Xóm Chụt hút khách nhờ góc ngắm biển và du thuyền Bờ kè Xóm Chụt (TP Nha Trang, Khánh Hòa) trở thành điểm check-in được nhiều du khách tìm đến nhờ khung cảnh trong xanh, những con tàu neo đậu sát bờ và góc ngắm hoàng hôn ấn tượng.

Tìm đến bờ kè xóm Chụt (hay bờ kè Vĩnh Nguyên) từ 9h, du khách Quang Huy (ngụ tỉnh Gia Lai) chờ khoảng 20 phút để đến lượt chụp ảnh.

Khu vực này cách trung tâm thành phố Nha Trang không xa, gần đây bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ tầm nhìn hướng ra vịnh Nha Trang với khung cảnh tàu, thuyền neo đậu, thu hút đông đảo bạn trẻ và du khách tìm đến "check-in".

Hình ảnh các cột buồm cao vút vươn lên giữa nền trời xanh tạo nên bối cảnh ấn tượng, "ăn ảnh", được nhiều người gọi vui là "view triệu đô".

Từ sáng đến chiều tối, bờ kè này luôn đông đúc người đến tham quan, chụp ảnh. Để sở hữu một góc chụp riêng tư và ưng ý, nhiều bạn trẻ phải kiên nhẫn xếp hàng từ khá sớm.

Du khách Quang Huy dành thời gian để săn tìm khoảnh khắc đẹp nhất tại bờ kè Vĩnh Nguyên. Ảnh: @nguoitre.songchill.

Đông đúc, nắng nóng, song đa số du khách thừa nhận thành quả nhận lại là những tấm ảnh ấn tượng, xứng đáng với công sức bỏ ra. Đây cũng là một phần của xu hướng du lịch trải nghiệm, khi du khách sẵn sàng dành thời gian để săn tìm những khoảnh khắc đẹp nhất.

Du khách Phương Thảo (ngụ TP.HCM) cho biết: “Nhiều người thường chụp ảnh tại bờ kè lúc hoàng hôn. Nhưng nếu muốn màu nước biển trong nhất, bạn nên chụp trong khung giờ 9-10h”. Đây được coi là thời điểm lý tưởng bởi ánh nắng bắt đầu chiếu thẳng xuống mặt biển, tạo nên độ trong trẻo bắt mắt.

Tuy nhiên, việc di chuyển trên bờ kè cần sự cẩn thận để đảm bảo an toàn. Đồng thời, mỗi người cần có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, tuyệt đối không xả rác xuống biển để bảo vệ cảnh quan và môi trường tại điểm đến.

Khách du lịch thích thú với khung cảnh bến tàu "triệu đô" tại Nha Trang. Ảnh: Phương Thảo.

Trước đó, khu vực ngã ba đường Nguyễn Văn Thoại giao với đường Võ Nguyên Giáp, nằm sát bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng cũng thu hút đông đảo bạn trẻ tìm đến tham quan, chụp ảnh nhờ vị trí thuận lợi để ngắm biển và sở hữu cảnh quan đẹp.

Tuy nhiên, việc tập trung đông người tại một nút giao thông lớn cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 10/6, lãnh đạo UBND phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết địa phương tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách chấp hành các quy định về an toàn giao thông, không dừng đỗ xe trái phép, không đứng dưới lòng đường để chụp ảnh. Lực lượng chức năng cũng được bố trí tuần tra, kiểm soát thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án tổ chức giao thông phù hợp, hạn chế ùn tắc và nguy cơ tai nạn tại khu vực.

Khung cảnh ngã 3 ven biển Mỹ Khê được chia sẻ đầu tháng 6 gây "sốt" trên mạng xã hội. Ảnh: @tobeynguyen.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, 5 tháng đầu năm, địa phương đón hơn 9,2 triệu lượt khách, tăng gần 53% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lượng khách quốc tế tăng trưởng 65,99%, đạt hơn 3,8 triệu lượt, góp phần mang về tổng doanh thu ước đạt 33.893 tỷ đồng (tăng 32,95%). Riêng trong tháng 5, tỉnh đón hơn 1,9 triệu lượt khách tham quan, tăng 60,36% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 768.000 lượt, tăng trưởng 75,06%. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 6.750 tỷ đồng , tăng 31,60% so với cùng kỳ.