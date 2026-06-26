Đội nắng tìm sườn đồi ôm trọn cảnh bến cảng gây 'sốt' ở Hạ Long

Góc nhìn trên đồi cao hướng ra biển, nơi hàng trăm tàu thuyền qua lại mỗi ngày, đang trở thành điểm check-in được nhiều du khách tìm đến khi ghé Hạ Long.

Địa điểm chụp ảnh view biển 'hot' nhất Hạ Long Hè năm nay, một địa điểm chụp ảnh view biển ở Hạ Long gây sốt, thu hút nhiều du khách đến check-in.

Tháng 6, du khách chen chân chụp ảnh trên một sườn đồi ở phường Bãi Cháy (Quảng Ninh), nơi có tầm nhìn hướng thẳng ra vịnh Hạ Long. Đây là không gian phía trước một quán cà phê trên đồi, thuộc đường dẫn vào Nhà nghỉ Hải quân Khu B, đường Hải Quân.

Từ vị trí này, du khách thu trọn hình ảnh mặt biển mở ra phía trước, tàu, thuyền nối nhau ra vào cảng và phía xa là đường chân trời cùng các dãy núi đan xen.

Không có công trình nổi bật hay tiểu cảnh "sống ảo" được dựng lên, nơi đây được nhiều người tìm đến nhờ góc nhìn bao quát, toàn cảnh tự nhiên từ trên cao. Tàu thuyền di chuyển liên tục trên vịnh biển khiến khung cảnh thay đổi theo từng thời điểm trong ngày.

Nguyễn Lụa chụp ảnh tại sườn đồi với tầm nhìn ra vịnh Hạ Long trong chuyến du lịch đầu tháng 6. Ảnh: Nguyễn Lụa.

Nguyễn Lụa (27 tuổi, ngụ Hà Nội) cho biết tìm đến sườn đồi này khi đến Hạ Long du lịch.

"Đến nơi, tôi bất ngờ vì ngoài thực tế đẹp hơn nhiều so với những gì đã xem trên mạng", Lụa nói với Tri Thức - Znews.

Theo Lụa, từ trung tâm phường Bãi Cháy, du khách đi khoảng 4-5 km sẽ đến được địa điểm này. Đường đi khá dễ tìm, khu vực đỗ xe rộng rãi. Điều khiến cô ấn tượng nhất là góc nhìn có thể bao quát cả biển, tàu thuyền và một phần thành phố từ trên cao.

Dù đến vào thời điểm nắng gắt giữa trưa, Lụa cho rằng trải nghiệm tại đây vẫn xứng đáng. Sau chuyến đi, cô tiếp tục giới thiệu địa điểm cho bạn bè và chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra bất ngờ và liên tục hỏi thông tin về vị trí check-in này.

Là người địa phương thường xuyên khám phá các quán cà phê và điểm ngắm cảnh tại Hạ Long, Quốc Hùng (26 tuổi) cho biết anh phát hiện góc chụp này trong quá trình quay video giới thiệu thành phố.

Theo anh, lợi thế của Hạ Long không chỉ nằm ở cảnh quan biển mà còn ở hoạt động du lịch diễn ra nhộn nhịp mỗi ngày. Chính lượng tàu du lịch lớn ra vào cảng đã tạo nên một góc nhìn khá đặc trưng, khó tìm thấy ở nhiều điểm đến khác.

Là người dân địa phương, Quốc Hùng biết đến địa điểm này khá sớm. Anh đã đến đây khám phá hồi tháng 5. Ảnh: Quốc Hùng.

Hùng gợi ý thời điểm đẹp nhất để chụp ảnh tại đây là từ khoảng 16h30 đến 18h30. Đây là lúc ánh sáng dịu hơn, mặt biển lên màu rõ nét và cũng là thời điểm nhiều tàu du lịch bắt đầu đưa khách quay về cảng.

Theo chia sẻ của anh, khu vực này nằm trên đồi nên phương tiện qua lại không nhiều, đa phần là khách đến quán cà phê và chụp ảnh “sống ảo”. Đặc biệt, từ khi góc chụp nhìn xuống cảng tàu được biết đến rộng rãi hơn, nhiều người dân thường lựa chọn lối đi khác để “nhường” vị trí chụp ảnh đẹp cho du khách.

Dù việc chụp ảnh khá thuận tiện, Hùng khuyên mọi người nên đỗ xe gọn gàng, tránh ảnh hưởng đến việc di chuyển của những người tới tham quan và sử dụng dịch vụ trong khu vực.

"Đây là một trong những góc ngắm cảnh khá đặc trưng của Hạ Long mà không phải du khách nào cũng biết. Vừa có thể ngắm biển, vừa quan sát nhịp sống của thành phố từ trên cao. Nếu có dịp, tôi chắc chắn sẽ quay lại vào những ngày thời tiết đẹp hơn", Hùng chia sẻ.

Du khách quốc tế đến vịnh Hạ Long trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Đinh Hà.

Sức hút của vịnh Hạ Long cũng phản ánh đà tăng trưởng của du lịch Quảng Ninh thời gian gần đây. Theo số liệu từ địa phương, hơn 91% khách tham quan vịnh Hạ Long trong 3 tháng đầu năm là khách quốc tế. Riêng thị trường Nga ghi nhận sự phục hồi mạnh khi 4 tháng đầu năm đã có hơn 12.000 lượt khách đến Quảng Ninh, vượt tổng lượng khách Nga của cả năm 2025.

Trước đó, vịnh Hạ Long liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng du lịch uy tín trên thế giới. Năm 2024, Tripadvisor xếp vịnh Hạ Long ở vị trí thứ 3 trong danh sách những điểm đến đẹp nhất thế giới thuộc giải thưởng Travelers' Choice Best of the Best. Cùng năm, tạp chí Travel + Leisure đưa nơi đây vào danh sách 55 điểm đến đẹp nhất hành tinh nhờ cảnh quan hàng nghìn đảo đá vôi trải rộng trên mặt nước.

Bên cạnh giá trị cảnh quan, Hạ Long cũng tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ di sản toàn cầu. Năm 2023, UNESCO công nhận quần thể vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà là Di sản Thiên nhiên Thế giới, trở thành di sản liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam.