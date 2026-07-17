Phát hiện loài khỉ môi cam mới trên thế giới sau gần 20 năm

Loài khỉ có đôi môi màu cam nổi bật vừa được các nhà khoa học xác định là loài mới sau gần 20 năm nghiên cứu, đánh dấu phát hiện hiếm hoi về linh trưởng tại châu Phi trong 75 năm.

Loài khỉ Colobus congensis, được người dân địa phương gọi là Likweli, có khuôn mặt đen ấn tượng với đôi môi màu hồng cam. Ảnh: Daniel Rosengren.

Một loài khỉ mới có đôi môi màu cam nổi bật cùng tiếng kêu gầm vang vừa được các nhà khoa học phát hiện tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC). Nó có tên khoa học Colobus congoensis, người dân địa phương gọi là Likweli, là loài khỉ mới thứ 5 được các nhà khoa học phát hiện tại châu Phi trong 75 năm qua, theo nghiên cứu công bố trên tạp chí PLOS ONE ngày 16/7.

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Florida Atlantic (FAU) và Trung tâm sau đại học thuộc Đại học thành phố New York (CUNY) cho biết loài này có bộ lông đen bóng, đuôi dài, lông dày và những mảng màu cam kem nổi bật quanh khuôn mặt.

Các nhà khoa học cũng phát hiện Likweli sở hữu nhiều đặc điểm khác biệt về hộp sọ, răng và bộ xương, đủ để phân biệt với tất cả loài khỉ Colobus châu Phi đã biết trước đây. Loài khỉ này có kích thước nhỏ hơn các họ hàng gần, nặng khoảng 6,8 kg.

"Việc phát hiện Colobus congoensis đang làm thay đổi hiểu biết của chúng ta về quá trình tiến hóa của các loài khỉ ở châu Phi", Kate Detwiler, đồng tác giả cao cấp của nghiên cứu và là phó giáo sư khoa Khoa học Sinh học tại Đại học Florida Atlantic, cho biết.

Theo bà, họ hàng gần nhất của Likweli là Colobus satanas, sinh sống cách đó hơn 1.200 km ở khu vực Tây - Trung Phi. Tuy nhiên, bằng chứng di truyền cho thấy hai loài đã tách khỏi nhau từ khoảng 4-5 triệu năm trước, đánh dấu một trong những nhánh tiến hóa lâu đời nhất của họ khỉ Colobus.

Hình minh họa của loài khỉ Colobus congensis, được người dân địa phương gọi là Likweli. Ảnh: Kimio Honda.

Quá trình xác định loài mới bắt đầu từ năm 2008, khi các nhà nghiên cứu chụp được ảnh một cá thể khỉ lạ tại khu vực Đông - Trung Congo. Đến năm 2018, họ mới có cơ hội quan sát rõ hơn và trong giai đoạn 2018-2022 đã ghi nhận tổng cộng 114 lần bắt gặp loài này.

Ngoài việc nghiên cứu hình thái, các nhà khoa học còn phân tích ADN và tham khảo kiến thức sinh thái của người dân địa phương để chứng minh đây là loài chưa từng được mô tả trong khoa học.

"Khi phát hiện một loài mới tiềm năng, bằng chứng phải thực sự thuyết phục", Christopher Gilbert, đồng tác giả nghiên cứu và giáo sư nhân học tại CUNY Graduate Center và Hunter College, cho hay.

Nhóm nghiên cứu đã đối chiếu các mẫu vật lưu giữ trong bảo tàng, bao gồm hộp sọ, da và bộ xương của nhiều loài khỉ Colobus khác nhau trước khi kết luận Colobus congoensis là một loài hoàn toàn riêng biệt.

Loài khỉ Colobus congensis, được người dân địa phương gọi là Likweli, có khuôn mặt đen ấn tượng với đôi môi màu hồng cam. Ảnh: Junior Amboko.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ tuyệt chủng của Likweli khi toàn bộ khu vực phân bố được ghi nhận chỉ rộng khoảng 1.700 km2.

Nhóm nghiên cứu đề xuất xếp loài này vào nhóm nguy cấp (Endangered) do phạm vi phân bố hẹp, môi trường sống bị thu hẹp và áp lực săn bắt. Phần lớn sinh cảnh đã biết của chúng nằm trong Vườn quốc gia Lomami, khiến việc bảo vệ khu vực này trở nên đặc biệt quan trọng.

Alexander Georgiev, giảng viên cao cấp về linh trưởng học tại Đại học Bangor (xứ Wales), người không tham gia nghiên cứu, nhận xét đây là một nghiên cứu "rất kỹ lưỡng và thuyết phục".

"Việc phát hiện một loài khỉ hoàn toàn mới, không chỉ chưa từng được khoa học ghi nhận mà còn ít được chính những người dân sống trong khu vực biết đến, là điều rất hiếm và thú vị", ông nói với CNN.

Theo ông Georgiev, người dân tại 8 trong số 52 ngôi làng nằm giáp khu vực sinh sống của loài khỉ này có thể mô tả hoặc cung cấp thông tin về chúng. "Đó là lý do phải mất nhiều năm loài này mới được khoa học ghi nhận. Rừng mưa Congo rất rộng lớn và vẫn còn nhiều khu vực chưa được các nhà khoa học khám phá", ông nói.