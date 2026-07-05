Phát hiện hóa thạch trứng khủng long giữa thành phố ở Trung Quốc

Một người dân tình cờ phát hiện nhiều hóa thạch trứng khủng long còn nguyên vẹn ngay giữa trung tâm Quảng Châu (Trung Quốc). Chuyên gia đánh giá đây là phát hiện hiếm gặp.

Cận cảnh hoá thạch trứng khủng long được phát hiện tại Quảng Châu (Trung Quốc). Ảnh: Southern Metropolis Daily.

Theo Global Times đưa tin ngày 3/7, một người dân tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), vừa tình cờ phát hiện nhiều hóa thạch trứng khủng long còn nguyên vẹn ngay trong khu vực trung tâm thành phố. Các chuyên gia nhận định đây là phát hiện hiếm gặp, có giá trị lớn về khoa học và giáo dục.

Người này phát hiện những vật thể nghi là hóa thạch trứng khủng long tại quận Hải Châu và nhanh chóng báo cho chính quyền thông qua đường dây nóng của địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Chi nhánh Hải Châu thuộc Cục Quy hoạch và Tài nguyên thiên nhiên thành phố Quảng Châu phối hợp với các chuyên gia của Viện Khảo sát Địa chất Quảng Châu đến hiện trường để khảo sát.

Vị trí người dân phát hiện hoá thạch. Ảnh: Global Times.

Qua giám định ban đầu, các chuyên gia xác nhận đây là hóa thạch trứng khủng long thật. Những mẫu vật được bảo tồn gần như nguyên vẹn, có hình thái rõ nét và được đánh giá có giá trị đáng kể trong nghiên cứu khoa học cũng như công tác giáo dục.

Hiện toàn bộ hóa thạch đã được chuyển về Viện Khảo sát Địa chất Quảng Châu để bảo quản. Thời gian tới, các nhà nghiên cứu sẽ tiến hành xác định niên đại, quét 3D và thực hiện nhiều nghiên cứu chuyên sâu trước khi xem xét trưng bày phục vụ công chúng.

Theo các chuyên gia, việc phát hiện hóa thạch trứng khủng long ngay giữa khu vực đô thị của Quảng Châu là sự kiện "rất hiếm gặp".

Các nghiên cứu địa chất cho thấy vào cuối kỷ Phấn Trắng, khoảng 70-66 triệu năm trước, Quảng Châu và khu vực đồng bằng châu thổ sông Châu Giang từng có khí hậu nóng ẩm với hệ thống sông, hồ phát triển. Môi trường này phù hợp cho khủng long sinh sống, đồng thời tạo điều kiện để các hóa thạch được hình thành và bảo tồn qua hàng chục triệu năm.

Khung cảnh đô thị tại Quảng Châu (Trung Quốc). Ảnh: SCMP.

Theo Guangzhou Daily, hóa thạch trứng khủng long là tư liệu quý để các nhà khoa học nghiên cứu quá trình sinh sản, tập tính, môi trường sinh thái cổ cũng như sự phát triển từ phôi đến khi trưởng thành của khủng long. Mỗi mẫu hóa thạch còn nguyên vẹn đều lưu giữ những thông tin quan trọng về sự sống thời tiền sử, từ quá trình phát triển của phôi, tập tính làm tổ đến cơ chế ấp trứng.

Quảng Châu vốn được các nhà cổ sinh vật học đánh giá là khu vực có điều kiện địa chất thuận lợi cho việc bảo tồn hóa thạch từ cuối kỷ Phấn Trắng. Trước đây, các nhà nghiên cứu cũng từng phát hiện nhiều mảnh vỏ trứng khủng long và thậm chí hóa thạch trứng cá sấu cổ tại thành phố này, khiến Quảng Châu được ví như "thành phố nằm trên lưng khủng long" trong giới nghiên cứu.

Bên cạnh giá trị khảo cổ, Quảng Châu còn là một trong những trung tâm du lịch lớn của miền nam Trung Quốc. Thành phố nằm bên dòng sông Châu Giang, nổi tiếng với các tour du thuyền ngắm cảnh về đêm.