Lạc đà kêu đau đớn, bị vắt kiệt sức chở khách gây phẫn nộ ở Trung Quốc

Đoạn video ghi lại cảnh lạc đà gầy yếu liên tục kêu la, ngã quỵ nhưng vẫn bị ép đứng dậy chở khách tại khu du lịch ở Trung Quốc gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

Lạc đà kêu đau đớn khi bị ép chở khách du lịch ở Tân Cương, Trung Quốc. Ảnh: Douyin.

Ngày 15/6, một blogger có tài khoản @yueguangbaibushibai đăng tải video ghi lại cảnh một con lạc đà gầy yếu, có dấu hiệu kiệt sức nhưng vẫn bị ép đứng dậy khi đang chở một nữ du khách chụp ảnh tại một khu du lịch ở Tân Cương, Trung Quốc. Theo SCMP, đây là địa điểm du khách thường cưỡi lạc đà để chụp ảnh bên hồ nước.

Blogger cho biết dù đứng cách khá xa, cô vẫn nghe rõ tiếng kêu lớn của con vật. "Tôi từng nghe lạc đà kêu trước đây nhưng con này hoàn toàn khác. Nó phát ra những tiếng kêu đầy đau đớn và trông như đã kiệt sức hoàn toàn", người này chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo lời kể, mỗi lần cố gắng đứng lên, con lạc đà lại nhanh chóng quỵ xuống vì kiệt sức. Dù vậy, chủ của nó vẫn liên tục kéo dây mũi để buộc con vật đứng dậy. Cảnh tượng này khiến nhiều du khách có mặt tại hiện trường cảm thấy xót xa.

Sau đó, nữ blogger đã liên hệ chính quyền địa phương để phản ánh vụ việc nghi ngờ ngược đãi động vật. Đoạn video cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút khoảng 200.000 lượt thích và kéo theo làn sóng chỉ trích nhắm vào chủ con lạc đà.

"Thật tàn nhẫn khi kiếm tiền từ việc ngược đãi động vật", một người dùng mạng bình luận. Một người khác viết: "Đây là lần đầu tôi cảm nhận rõ nỗi đau của một con vật. Tôi hy vọng sẽ có những quy định bảo vệ những sinh vật đáng thương này".

Vết xước trên chân lạc đà sau khi con vật bị vắt kiệt sức chở khách du lịch tại Tân Cương, Trung Quốc. Ảnh: RedNote.

Một ý kiến khác cho rằng hình ảnh du khách vô tư chụp ảnh trong khi con lạc đà liên tục phát ra những tiếng kêu đau đớn là điều đáng buồn. Một số nhân chứng cho hay con vật đã nhiều lần cố gắng đứng lên nhưng lại quỵ xuống vì kiệt sức, khiến chủ của nó phải kéo dây mũi để ép tiếp tục phục vụ khách.

Trước áp lực từ dư luận, cơ quan quản lý du lịch địa phương đã ra thông báo về tình trạng của con vật. Theo kết luận của bác sĩ thú y, lạc đà bị trầy xước ở một chân và đang trong tình trạng mệt mỏi. Cơ quan chức năng xác định chủ sở hữu đã không tuân thủ các quy định về chăm sóc động vật.

"Chúng tôi đã yêu cầu các chủ lạc đà tạm dừng hoạt động và đưa những con vật bị thương đi điều trị. Khu du lịch cũng phải cải thiện công tác quản lý. Trong thời gian tới, lạc đà sẽ được kiểm tra sức khỏe định kỳ và luân phiên làm việc để bảo đảm có đủ thời gian nghỉ ngơi", thông báo nêu rõ.

Vấn đề phúc lợi động vật tại các điểm du lịch tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi tại Trung Quốc. Đầu tháng 6, cộng đồng mạng Trung Quốc phản ánh tình trạng một số chim cốc tại khu du lịch ven sông ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước. Những con chim này bị buộc chặt chân vào các bè gỗ và phải phơi dưới nắng nóng nhiều giờ liền.

Dòng người chờ đợi để được cưỡi lạc đà trên cồn cát Minh Sa - Hồ Nguyệt Nha ở Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, năm 2025. Ảnh: China Press.