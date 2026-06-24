3 món ăn kèm của Việt Nam lọt top ngon nhất châu Á

Việt Nam có 3 đại diện góp mặt trong danh sách 100 món ăn kèm ngon nhất châu Á do TasteAtlas công bố, trong đó rau muống xào tỏi nằm trong top 10.

Đĩa rau muống xào tỏi, món ăn dân dã trong bữa cốm của người Việt. Ảnh: Serious Eats.

Trong danh sách "100 món ăn kèm ngon nhất châu Á" (Top 100 Asian Side Dishes) vừa được TasteAtlas công bố ngày 15/6, Việt Nam có 3 đại diện góp mặt gồm rau muống xào tỏi, rau sống và quẩy.

Theo TasteAtlas, bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên đánh giá của cộng đồng người dùng trên toàn thế giới. Hệ thống sử dụng nhiều cơ chế để nhận diện người dùng thật, loại bỏ các đánh giá từ tài khoản tự động (bot) hoặc những lượt bình chọn mang tính thiên vị địa phương, đồng thời ưu tiên ý kiến từ những tài khoản được đánh giá là có hiểu biết về ẩm thực.

Đối với bảng xếp hạng "100 món ăn kèm ngon nhất châu Á" tính đến ngày 15/6, chuyên trang ẩm thực trên ghi nhận 11.830 lượt đánh giá, trong đó có 6.933 lượt được hệ thống xác nhận là hợp lệ. Trang ẩm thực này cũng nhấn mạnh rằng các bảng xếp hạng không nên được xem là kết luận cuối cùng về ẩm thực toàn cầu, mà nhằm quảng bá những món ăn địa phương đặc sắc, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống và tạo sự tò mò cho thực khách.

Đĩa rau sống góp phần tạo nên sự đa dạng và đặc sắc của ẩm thực Việt. Ảnh: TasteAtlas.

Đứng ở vị trí cao nhất trong số các đại diện của Việt Nam là rau muống xào tỏi, xếp thứ 9 toàn châu Á.

Chuyên trang ẩm thực nổi tiếng mô tả đây là món ăn truyền thống phù hợp với cả người ăn chay, được chế biến từ rau muống, tỏi cùng các loại gia vị như nước mắm, muối, đường và dầu hào. Rau muống thường được chần sơ trước khi xào nhanh với tỏi để giữ độ giòn và màu xanh đặc trưng.

Theo trang này, rau muống xào tỏi thường xuất hiện trong bữa cơm gia đình Việt Nam, ăn kèm cơm trắng và nhiều món mặn khác. Món ăn gây ấn tượng nhờ hương thơm của tỏi, vị thanh mát của rau cùng cách chế biến đơn giản nhưng hấp dẫn.

Trước đó, rau muống xào tỏi cũng từng được trang ẩm thực này xếp ở vị trí thứ 3 trong danh sách những món rau ngon nhất Đông Nam Á, chỉ đứng sau Sayur Lodeh của Indonesia và Kailan Ikan Masin của Malaysia.

Đại diện thứ hai của Việt Nam là rau sống, đứng thứ 62 trong bảng xếp hạng.

TasteAtlas cho biết đĩa rau sống của Việt Nam thường gồm nhiều loại rau tươi như xà lách, húng quế, rau mùi, rau răm, giá đỗ, dưa chuột, đôi khi có thêm ớt tươi và chanh.

Đây là món ăn kèm quen thuộc xuất hiện cùng nhiều đặc sản nổi tiếng như phở, bún chả, nem rán hay các món cuốn. Chính sự đa dạng của các loại rau thơm đã góp phần tạo nên bản sắc riêng cho ẩm thực Việt Nam.

Ở Việt Nam, quẩy thường ăn kèm với các món như phở, cháo, mì... Ảnh: TasteAtlas.

Xếp thứ 76 là quẩy, món ăn đường phố quen thuộc được nhiều người Việt yêu thích.

Bảng xếp hạng này nhận định quẩy có nguồn gốc cảm hứng từ món youtiao của Trung Quốc nhưng qua thời gian đã trở thành một phần trong văn hóa ẩm thực Việt Nam. Món ăn được làm từ bột mì, đường, muối, nước và chất tạo nở, sau đó chiên ngập dầu cho đến khi vàng ruộm.

Một chiếc quẩy đạt yêu cầu thường có lớp vỏ giòn bên ngoài nhưng bên trong vẫn mềm và hơi rỗng. Tại Việt Nam, quẩy thường được ăn cùng phở, cháo, mì hoặc chấm với nước chấm chua ngọt kèm đu đủ xanh, trở thành món ăn quen thuộc của nhiều thế hệ.