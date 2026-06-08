Rau muống xào tỏi vào top 3 ngon nhất Đông Nam Á

Rau muống xào tỏi, món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt, đứng thứ 3 trong danh sách 54 món ăn kèm ngon nhất Đông Nam Á do chuyên trang ẩm thực TasteAtlas công bố.

Đĩa rau muống xào tỏi, món ăn dân dã trong bữa cốm của người Việt. Ảnh: Serious Eats.

Trong bảng xếp hạng các món ăn kèm ngon nhất Đông Nam Á do TasteAtlas công bố, rau muống xào tỏi nhận 4,2/5 điểm, chỉ sau món bánh perkedel và tempeh mendoan của Indonesia. Chuyên trang ẩm thực này đánh giá rau muống xào tỏi là món ăn truyền thống phù hợp với người ăn chay, được chế biến từ rau muống, tỏi, nước mắm, muối, đường và dầu hào.

Rau muống thường được chần sơ trước khi xào cùng tỏi, muối và đường. Nước mắm được thêm vào ở công đoạn cuối để tạo hương vị đậm đà. Món ăn được dùng nóng, thường xuất hiện trong mâm cơm gia đình gồm ba món: một món xào, một món luộc hoặc hấp và một món canh. Rau muống xào tỏi cũng là món ăn kèm quen thuộc với cơm trắng.

Đây không phải lần đầu rau muống xào tỏi "được lòng" các chuyên gia của TasteAtlas. Ngoài ra, chuyên trang ẩm thực The Restaurant cũng ví rau muống xào tỏi như một "ngôi sao", dù tại Việt Nam đây chỉ là món ăn phụ trong mâm cơm gia đình.

Du khách quốc tế trầm trồ trước rau muống xào tỏi. Ảnh: Will Courageux, Iglesias.

Không chỉ phổ biến trong bữa cơm thường ngày, món ăn còn xuất hiện trên nhiều mâm tiệc chiêu đãi chính khách và người nổi tiếng khi đến Việt Nam.

Cuối tháng 5/2025, trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân dùng bữa tại một nhà hàng ẩm thực Việt lâu đời ở Hà Nội. Trong thực đơn, rau muống xào tỏi Lý Sơn gây chú ý khi xuất hiện bên cạnh nhiều món ăn cầu kỳ. Lời khen dành cho bữa trưa "ngon và tròn vị", đặc biệt là các món rau, của Tổng thống Pháp đã góp phần đưa rau muống xào tỏi trở thành tâm điểm chú ý.

Trước đó, món ăn này cũng được nhiều ngôi sao Hàn Quốc yêu thích. Năm 2017, trong chương trình du lịch - ẩm thực Battle Trip phát sóng trên truyền hình Hàn Quốc, hoa hậu Oh Hyun Kyung và diễn viên Jung Si Ah đã thưởng thức rau muống xào tỏi trong chuyến đi Đà Nẵng. Cả hai đánh giá đây là món ăn xứng đáng được xem là đặc sản nổi tiếng, với hương vị không hề thua kém kim chi.

Món bánh perkedel làm từ khoai tây nghiền của Indonesia. Ảnh: TasteAtlas.

Dẫn đầu bảng xếp hạng các món ăn kèm ngon nhất Đông Nam Á của TasteAtlas là perkedel của Indonesia với 4,3 điểm.

Đây là món bánh chiên được làm từ khoai tây nghiền, thịt băm, ngô hoặc cá băm. Tên gọi perkedel bắt nguồn từ từ frikadel trong tiếng Hà Lan, phản ánh ảnh hưởng của ẩm thực Hà Lan tại Indonesia. Nguyên liệu chính được trộn cùng hành lá và hạt tiêu, sau đó nhúng qua trứng đánh tan rồi chiên vàng. Món ăn thường được dùng làm khai vị hoặc ăn kèm súp gà soto ayam.

Xếp thứ 2 là tempeh mendoan của Indonesia với 4,2 điểm. Món ăn có nguồn gốc từ Purwokerto, được chế biến từ những lát tempeh mỏng nhúng trong hỗn hợp bột pha cùng rau mùi, hành lá và tỏi trước khi chiên ngập dầu. Tempeh chỉ được chiên trong thời gian ngắn để lớp vỏ ngoài giòn nhẹ, trong khi bên trong vẫn mềm và mọng. Món thường được ăn kèm sambal hoặc nước tương ngọt kecap manis.

Đứng thứ 4 là nasi kuning của Indonesia với 4,1 điểm. Món ăn gồm cơm nấu cùng nước cốt dừa, nghệ, sả và lá chanh kaffir. Ngoài cơm vàng, nasi kuning thường được phục vụ kèm gà chiên, bánh khoai tây chiên, trứng tráng thái sợi, cá cơm chiên, tôm hoặc tempeh chiên. Tương ớt sambal và dừa nạo chiên cay cũng là những món ăn kèm phổ biến.

Món bánh tempeh mendoan của Indonesia xếp vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng. Ảnh: TasteAtlas.

Theo TasteAtlas, bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên đánh giá của cộng đồng độc giả. Hệ thống sử dụng nhiều cơ chế để nhận diện người dùng thực, loại bỏ các lượt đánh giá từ bot hoặc mang tính thiên vị địa phương, đồng thời ưu tiên ý kiến từ những tài khoản được xác định có hiểu biết về ẩm thực. Các bảng xếp hạng này không nhằm đưa ra kết luận cuối cùng về ẩm thực thế giới, mà hướng tới việc quảng bá những món ăn địa phương đặc sắc, khơi dậy niềm tự hào về ẩm thực truyền thống và khuyến khích thực khách khám phá các món ăn mới.