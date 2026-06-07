Những quán cà phê Việt đang 'gây bão' ở Mỹ, châu Âu

Không chỉ bán cà phê, những quán Việt này còn mang theo phin nhôm, robusta Tây Nguyên và văn hóa cà phê đường phố, tạo dấu ấn tại nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Trong nhiều năm, cà phê Việt Nam ở nước ngoài chủ yếu xuất hiện trong các khu phố người Việt và phục vụ cộng đồng xa quê. Tuy nhiên, làn sóng cà phê đặc sản cùng sự quan tâm ngày càng lớn đối với robusta đã tạo ra cơ hội mới cho các thương hiệu Việt.

Từ Mỹ đến châu Âu, ngày càng nhiều quán cà phê do người Việt sáng lập hoặc lấy cảm hứng từ văn hóa cà phê Việt thu hút khách địa phương nhờ những món đồ uống từng rất quen thuộc trong nước như cà phê sữa đá, cà phê trứng hay cà phê muối.

Đặc biệt, nhiều quán không chỉ bán đồ uống mà còn bán cả trải nghiệm văn hóa. Những chiếc phin nhôm nhỏ giọt, ghế nhựa vỉa hè, hạt robusta từ Tây Nguyên hay câu chuyện về cà phê đường phố Việt Nam đang tạo nên nét riêng giữa thị trường cà phê cạnh tranh khốc liệt ở các thành phố như San Francisco, London hay Berlin.

Nâu Coffee

Địa chỉ: San Francisco, Mỹ.

San Francisco, Mỹ. Mức giá: Khoảng 6- 9 USD /ly.

Khoảng 6- /ly. Chuyên về: Cà phê muối, cà phê trứng, cà phê pandan, robusta Việt Nam

Cà phê muối, cà phê trứng, cà phê pandan, robusta Việt Nam Mô hình: Pop-up (cà phê lưu động vỉa hè).

Giữa San Francisco, nơi được xem là một trong những cái nôi của làn sóng cà phê đặc sản tại Mỹ, Nâu Coffee lại gây chú ý bằng một hình ảnh rất Việt Nam. Không bàn ghế thiết kế cầu kỳ hay không gian công nghiệp hiện đại, quán mang đến những chiếc ghế nhựa đỏ thấp, cà phê phin nhỏ giọt và trải nghiệm ngồi vỉa hè vốn quen thuộc ở Hà Nội hay TP.HCM.

Nâu Coffee được sáng lập bởi Hân Trần và Kiên Nguyễn, hai người Việt sinh sống và học tập tại California. Ý tưởng ra đời từ một khoảng trống mà họ nhận thấy trên đất Mỹ. Tìm một ly cà phê sữa đá không khó, nhưng tìm một không gian mang đúng tinh thần cà phê đường phố Việt Nam, nơi mọi người ngồi sát nhau, trò chuyện và quan sát nhịp sống đô thị, lại là điều hiếm thấy.

Mô hình này nhanh chóng tạo hiệu ứng ngoài mong đợi. Mỗi đợt mở bán, quán phục vụ hơn 300 ly. Không hiếm cảnh khách xếp hàng từ 45 phút đến một giờ để chờ đến lượt gọi đồ uống. Sau khi nhận cà phê, nhiều người chọn ngồi ngay trên những chiếc ghế nhựa đỏ đặt dọc vỉa hè thay vì mang đi, biến góc phố ở San Francisco thành một phiên bản thu nhỏ của văn hóa cà phê "cóc" Việt Nam.

Le'DRIP Coffee

Địa chỉ: 9889 Bellaire Blvd, Houston, Texas, Mỹ.

9889 Bellaire Blvd, Houston, Texas, Mỹ. Mức giá: Khoảng 5- 8 USD /ly.

Khoảng 5- /ly. Đồ uống nổi bật: Cà phê trứng, cà phê phin Việt, trà trái cây.

Được sáng lập bởi hai chị em người Việt xa quê, Le'DRIP ra đời từ mong muốn tái hiện văn hóa cà phê Việt tại Mỹ. Theo chia sẻ của nhà sáng lập, họ nhận thấy Houston có nhiều nhà hàng Việt nhưng lại thiếu những quán chuyên về trải nghiệm cà phê Việt Nam.

Quán nổi tiếng với cà phê trứng, món được Food & Wine xếp vào nhóm đồ uống Việt đang ngày càng phổ biến tại Mỹ. Đây cũng là món bán chạy nhất của quán.

Không gian hiện đại, dễ tiếp cận với khách trẻ là điểm mạnh của quán. Tuy nhiên, một số người yêu thích phong cách cà phê phin truyền thống có thể thấy hương vị được điều chỉnh khá nhiều để phù hợp với khẩu vị Mỹ.

Fat Miilk

Địa chỉ: 5018 N Broadway, Chicago, Illinois, Mỹ.

5018 N Broadway, Chicago, Illinois, Mỹ. Mức giá: Khoảng 5- 10 USD /ly

Khoảng 5- /ly Đồ uống nổi bật: Robusta Việt Nam, cà phê phin, cà phê sữa đá.

Fat Miilk là một trong những thương hiệu tiên phong trong việc đưa robusta Việt Nam vào làn sóng specialty coffee tại Mỹ. Năm 2022, thương hiệu mở quán đầu tiên tại Chicago với tham vọng mang đến trải nghiệm văn hóa Việt thay vì chỉ bán đồ uống.

Điểm mạnh của Fat Miilk là câu chuyện nguồn gốc hạt cà phê và phong cách thương hiệu trẻ trung. Hạn chế là thực đơn thiên về trải nghiệm cà phê hơn là không gian ngồi lâu như các quán truyền thống.

Meier's Vietnamese Specialty Coffee

Địa chỉ: Berlin, Đức

Berlin, Đức Mức giá: Khoảng 3-6 euro/ly

Khoảng 3-6 euro/ly Chuyên: Cà phê phin, specialty coffee Việt Nam.

Giữa thủ phủ cà phê đặc sản của châu Âu, Meier's lựa chọn một hướng đi khác biệt khi tập trung hoàn toàn vào hạt cà phê Việt Nam. Quán sử dụng nhiều loại hạt từ Đà Lạt và Tây Nguyên, kết hợp phương pháp pha hiện đại với phin truyền thống.

Điều khiến Meier's được yêu thích là cách kể câu chuyện về Việt Nam thông qua từng ly cà phê. Nhiều khách lần đầu biết đến cà phê Việt không phải từ cà phê sữa đá mà từ các loại robusta chất lượng cao tại đây.

ZeroToOne Coffee

Địa chỉ: London, Anh

London, Anh Mức giá: Khoảng 4-8 bảng Anh/ly.

Khoảng 4-8 bảng Anh/ly. Chuyên: Specialty coffee Việt Nam, cà phê phin.

Trong nhiều năm, thị trường cà phê Anh gần như chỉ xoay quanh arabica. ZeroToOne Coffee mang đến chọn mới khi tập trung quảng bá robusta Việt Nam và phương pháp pha phin truyền thống.

Khách hàng của quán không chỉ là cộng đồng người Việt mà còn là những người yêu cà phê đặc sản muốn khám phá hương vị mới. Không gian tối giản, hiện đại giúp quán dễ tiếp cận với khách trẻ London.

Điểm mạnh là tính chuyên sâu về cà phê Việt. Song, mô hình khá niche (thị trường ngách), phù hợp với người thực sự quan tâm đến cà phê đặc sản.