Bí mật quyền lực ẩn trong từng viên đá, mái ngói của Tử Cấm Thành

Không chỉ là cung điện của các hoàng đế, Tử Cấm Thành còn là một công trình được thiết kế để thể hiện quyền lực tuyệt đối. Mọi chi tiết đều tạo cảm giác uy nghiêm của hoàng quyền.

Cổng đỏ đính 81 môn đinh dẫn vào Tử Cấm Thành. Ảnh: Sohu.

Với nhiều du khách, Bắc Kinh là nơi tập hợp những điểm tham quan nổi tiếng. Nhưng với không ít người nghiên cứu lịch sử và kiến trúc, thành phố này giống như một bài học trực quan về cách một nền văn minh tổ chức và thể hiện quyền lực. Ấn tượng đó rõ nét nhất tại Tử Cấm Thành, quần thể cung điện hơn 600 năm tuổi từng là trung tâm quyền lực của các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Ngay từ lần đầu bước qua Ngọ Môn để vào Tử Cấm Thành, nhiều du khách có cảm giác lịch sử không còn là những dòng chữ trong sách vở mà hiện hữu dưới dạng những khối đá, cột gỗ và khoảng không tĩnh lặng, theo SCMP.

Những khoảng sân rộng liên tiếp, những cánh cổng nối tiếp nhau và quy mô đồ sộ của công trình khiến người tham quan buộc phải đi chậm lại để quan sát. Theo nhiều chuyên gia, đó cũng chính là điều mà các nhà thiết kế cung điện mong muốn.

Một trong những đặc điểm dễ nhận thấy nhất ở Tử Cấm Thành là cách không gian được sắp đặt theo từng lớp. Du khách phải đi qua cổng, tới sân, rồi lại qua một cánh cổng khác trước khi bước vào khoảng sân tiếp theo. Quyền lực luôn nằm phía sau một ngưỡng cửa nữa, một lớp không gian nữa.

Sự sắp đặt này không đơn thuần phục vụ mục đích thẩm mỹ. Nó khiến người bước vào luôn ý thức về vị trí của mình trong hệ thống thứ bậc. Càng tiến gần trung tâm quyền lực, số người được phép tiếp cận càng ít hơn.

Du khách xếp hàng vào tham quan Tử Cấm Thành. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, một số phiến đá chạm khắc lớn nhất trong Tử Cấm Thành nặng hơn 200 tấn. Để đưa chúng về Bắc Kinh cách đây nhiều thế kỷ, triều đình đã vận chuyển vào mùa đông bằng xe trượt gỗ trên các tuyến đường băng được chuẩn bị đặc biệt. Nước liên tục được đổ xuống mặt đường để giảm ma sát.

Hàng nghìn lao động đã kéo những khối đá khổng lồ này vượt qua quãng đường dài qua nhiều làng mạc. Theo các nhà nghiên cứu, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở kỹ thuật vận chuyển mà còn ở khả năng huy động nguồn lực của triều đình. Mỗi phiến đá không đơn thuần là vật liệu xây dựng mà còn là biểu tượng cho sức mạnh quản lý và kiểm soát của nhà nước phong kiến.

Bên trong các điện lớn của Tử Cấm Thành, nhiều cánh cửa, khung gỗ và dầm nhà được làm từ gỗ nam mộc (nanmu), loại gỗ quý hiếm thường được gọi là "gỗ của hoàng đế". Những cây gỗ chất lượng nhất được khai thác từ các khu rừng ở Sichuan và Guizhou, cách Bắc Kinh hàng nghìn km.

Ngước nhìn mái các cung điện trong Tử Cấm Thành, du khách sẽ thấy hàng loạt tượng gốm nhỏ hình rồng, phượng và các linh vật thần thoại xếp dọc theo mép mái. Nhiều sách hướng dẫn mô tả đây là các chi tiết trang trí hoặc mang ý nghĩa tâm linh. Tuy nhiên, giới nghiên cứu cho rằng chúng còn đóng vai trò thể hiện cấp bậc.

Điện Thái Hòa, nơi đặt ngai vàng của hoàng đế, sở hữu số lượng linh thú nhiều nhất được phép sử dụng: 10 tượng. Ngoài ra còn có một tượng đặc biệt mô tả người cưỡi phượng hoàng, chi tiết gần như không xuất hiện ở bất kỳ công trình nào khác tại Trung Quốc. Thông điệp rất rõ ràng, là không có công trình nào trong đế quốc được phép đứng trên Điện Thái Hòa.

Tượng gốm người cưỡi phượng hoàng trên mái Điện Thái Hòa, công trình quan trọng bậc nhất trong Tử Cấm Thành. Ảnh: Pexels.

Trong nhiều thế kỷ, người ta truyền tai nhau rằng Tử Cấm Thành có 9.999 căn phòng. Các nghiên cứu hiện đại cho thấy con số thực tế gần với khoảng 8.700 phòng hơn, tùy theo cách định nghĩa.

Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở số lượng chính xác. Theo quan niệm truyền thống Trung Hoa, con số 10.000 thuộc về thiên giới. Việc dừng lại ở 9.999 căn phòng thể hiện tham vọng xây dựng một không gian gần với cõi trời nhất có thể, nhưng vẫn thấp hơn thiên giới một bậc. Tử Cấm Thành được tạo ra để tồn tại ở khoảng giao thoa giữa con người và thần linh, giữa trần thế và thiên giới.

Những người từng đến Tử Cấm Thành vào sáng sớm thường cảm nhận rõ sự yên tĩnh đặc biệt của nơi này. Trước khi các đoàn khách đổ về, không gian rộng lớn của cung điện dễ khiến người ta hình dung đến thời kỳ nơi đây còn hoạt động như trung tâm quyền lực của đế quốc.

Theo các nhà nghiên cứu, kiến trúc cung đình Trung Hoa được thiết kế nhằm tạo cảm giác kính sợ, duy trì trật tự và khiến quyền lực trở nên chính đáng trong mắt người dân.

Toàn cảnh Tử Cấm Thành nhìn từ Công viên Tĩnh Sơn ở Bắc Kinh, tháng 9/2025. Ảnh: Eugene Lee.