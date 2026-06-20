Người Trung Quốc kéo nhau chụp ảnh một cái cây trụi lá

Tưởng chừng khi bị đốn hạ, "cây cô đơn" tại làng Bạch Miếu không còn thu hút du khách. Ngược lại, khách kéo đến đông hơn, tận mắt xem cây xanh từng nổi tiếng.

Lối mòn xuất hiện giữa cánh đồng lúa mì do nhiều du khách giẫm lên khi đến chụp ảnh "cây cô đơn" nổi tiếng tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), ngày 1/6. Ảnh: Cong Zhixiang/The Beijing News.

Một cây nữ trinh (trâm bầu tán rộng) tại làng Bạch Miếu, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) bị người dân đốn hạ vào cuối tháng 5. Nguyên nhân bởi "cây cô đơn" này nổi tiếng trên mạng xã hội, kéo theo lượng khách đông đảo đến làng và giẫm đạp lên cánh đồng lúa mì xung quanh.

Trớ trêu thay, dù cây bị đốn hạ, địa điểm lại nổi tiếng hơn trước. Đầu tháng 6, du khách vẫn tiếp tục đổ về tận mắt chứng kiến thân cây trơ trụi từng "gây sốt", ghi lại những hình ảnh so sánh trước và sau khi cây bị chặt, theo Sixth Tone.

Thậm chí, có người cho rằng sau khi mất tán lá, cây lại mang đến cảm giác "cô độc và hoang vắng hơn", đúng với biệt danh đã giúp nó nổi tiếng.

"Cây cô đơn" là tên khách du lịch thường gọi những cây mọc độc lập, đơn lẻ trên một khoảng diện tích rộng như bãi đất, sườn đồi, sa mạc hoặc hồ nước. Dường như mỗi địa danh đều có những "cây cô đơn" nổi tiếng, thu hút mọi người đến check-in nhờ sự độc đáo.

Người chặt cây được xác định là bà Lương Á Lệ, 67 tuổi, một nông dân sống tại làng Bạch Miếu. Bà cho biết du khách đổ xô đến chụp ảnh với "cây cô đơn", tranh nhau tìm góc chụp, khiến ruộng lúa mì của gia đình bà bị giẫm đạp ngay trước mùa thu hoạch.

Trước đó, bà từng dựng rào tạm để ngăn người lạ đi vào ruộng nhưng không hiệu quả. Nhiều du khách vẫn tiếp tục băng qua cánh đồng, thậm chí có người cho rằng họ đang đứng trên một "lối đi" chứ không phải đất canh tác.

Quá bức xúc khi thành quả lao động nhiều tháng bị phá hỏng, rạng sáng 26/5, bà Lương mang theo thang và rìu chặt hạ phần lớn tán cây.

"Cây cô đơn" tại làng Bạch Miếu do bà Lương đốn hạ. Ảnh: News.

Trước đó, từ tháng 3, một đoạn video quay bằng drone (thiết bị bay không người lái) lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc ghi lại khung cảnh cánh đồng lúa mì vàng óng trải dài dưới chân dãy núi Tần Lĩnh, nổi bật giữa khung cảnh là một cây nữ trinh xanh tốt đứng đơn độc giữa đồng.

Nhiều bài đăng mô tả đây là nơi mang lại cảm giác "tự do" và "chữa lành". Không ít người sẵn sàng quay lại nhiều lần chỉ để chờ khoảnh khắc ánh sáng hoàn hảo nhằm ghi lại hình ảnh cây cô đơn giữa nền trời xanh, cánh đồng vàng và những dãy núi phía xa.

Vị trí đẹp nhất để chụp ảnh bằng điện thoại được cho là nằm ngay giữa ruộng lúa mì của bà Lương. Đỉnh điểm xảy ra vào ngày 24/5 khi một hội chợ được tổ chức tại thị trấn gần đó. Người dân địa phương cho biết hàng dài xe cộ kéo dài gần 500 m xuất hiện dọc các cánh đồng trong khu vực.

Sau khi bị chặt, "cây cô đơn" càng hút khách hơn trước. Ảnh: Cong Zhixiang/The Beijing News.

Sau khi hình ảnh cây bị chặt xuất hiện trên mạng, vụ việc lập tức gây tranh cãi. Một số người tiếc nuối vì cho rằng địa phương đã đánh mất một điểm check-in tiềm năng, thậm chí cho rằng chủ ruộng có thể thu phí khách tham quan.

Ngược lại, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với người nông dân khi cho rằng quyền mưu sinh và bảo vệ mùa màng quan trọng hơn một trào lưu trên mạng xã hội.

Ngày 12/6, chính quyền làng Baimiao cho biết sẽ không xử lý bà Lương. Đại diện địa phương nhận định cây vẫn còn sống và có thể đâm chồi trở lại vào mùa xuân năm sau.

Người dân địa phương cùng đàn cừu đi qua "cây cô đơn" từng gây sốt mạng xã hội, ngày 31/5. Ảnh: Cong Zhixiang/The Beijing News.