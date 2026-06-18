Sở thú Trung Quốc tuyển người đóng giả gấu lương 390 triệu đồng/năm

Một sở thú ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, gây chú ý khi tuyển người hóa thân gấu đen với mức lương tối thiểu 100.000 nhân dân tệ (khoảng 390 triệu đồng) mỗi năm.

Bài đăng tuyển dụng trên tài khoản WeChat của Sở thú Động vật hoang dã Lạc Hà, Trung Quốc. Ảnh: Global Times.

Một thông báo tuyển dụng của Sở thú Động vật hoang dã Lạc Hà, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội khi đưa ra mức lương 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.800 USD ) mỗi năm cho vị trí hóa thân gấu đen. Theo tờ Henan Daily, gần 100 người đã nộp hồ sơ ứng tuyển cho công việc đặc biệt này.

Về tiêu chí tuyển chọn, sở thú ưu tiên các ứng viên khoảng 30 tuổi, có thể lực tốt, "không được nói tiếng người" và nhiệm vụ chính là "hành động tự nhiên như một con gấu". Tất cả ứng viên phải tham gia phỏng vấn trực tiếp với nhiều nội dung đánh giá khả năng thích ứng và kỹ năng phục vụ khách tham quan. Những yêu cầu khác thường này khiến nhiều người dùng mạng gọi đây là "công việc trong mơ".

Đại diện sở thú xác nhận "thông tin tuyển dụng là có thật". Theo đó, ý tưởng tuyển người đóng giả gấu đen không phải quyết định nhất thời mà đã nằm trong kế hoạch xây dựng trải nghiệm du lịch ngay từ giai đoạn đầu phát triển công viên. Đơn vị kỳ vọng sáng kiến này sẽ giúp nâng cao trải nghiệm tương tác của du khách, cũng như mở ra một hướng nghề nghiệp mới cho người trẻ.

Gấu chó nghi do người đóng giả tại sở thú ở Hàng Châu, Trung Quốc, năm 2023. Ảnh: Weibo.

Sau khi đi vào hoạt động, sở thú nhận thấy vẫn còn khoảng trống trong các hoạt động tương tác và trải nghiệm nhập vai dành cho du khách. Việc sử dụng người hóa trang thành gấu đen trước hết giúp loại bỏ rủi ro an toàn phát sinh từ tiếp xúc trực tiếp giữa khách tham quan và động vật thật. Bên cạnh đó, người biểu diễn có thể tương tác linh hoạt hơn với du khách, tăng tính giải trí và kéo dài thời gian tham quan.

Gấu đen được lựa chọn cho dự án thử nghiệm đầu tiên vì thường được công chúng xem là loài vật đáng yêu, vụng về và đặc biệt được trẻ em yêu thích. Nếu mô hình thành công, sở thú dự kiến mở rộng sang các nhân vật động vật khác như hổ, sư tử.

Trước những thắc mắc về mức thu nhập, đại diện sở thú cho biết mức lương 100.000 nhân dân tệ mỗi năm là khoản thu nhập tối thiểu được đảm bảo. Đơn vị đưa ra mức đãi ngộ tương đối cao do tính chất công việc ngoài trời khá vất vả, nhất là trong mùa hè. Thời gian làm việc sẽ không quá 8 giờ mỗi ngày.

Cổng vào Sở thú Động vật hoang dã Lạc Hà, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: Trip.

Sở thú cũng cho rằng người biểu diễn có thể kiếm được nhiều hơn đáng kể nếu trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ những màn tương tác thú vị với du khách, từ đó phát triển sự nghiệp cá nhân ngoài công việc chính.

Theo đơn vị, mục tiêu của dự án không chỉ là tạo thêm trải nghiệm mới cho khách tham quan mà còn xây dựng một nền tảng để người trẻ phát triển bản thân, đồng thời thử nghiệm các mô hình vận hành mới cho sở thú.