Tin mới vụ 2 tàu du lịch va chạm ở vịnh Lan Hạ khiến du khách tử vong

Sau sự cố va chạm giữa 2 tàu chở khách trên vịnh Lan Hạ, chính quyền đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) siết chặt kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện và hoạt động vận tải du lịch.

Khoảnh khắc nhiều cano lao tới cứu người gặp nạn trên vịnh Lan Hạ sáng 14/6. Ảnh: Cắt từ video.

UBND đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và chủ phương tiện tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà. Động thái này được đưa ra sau sự cố va chạm giữa hai tàu chở khách trên vịnh Lan Hạ khiến một nữ du khách tử vong.

Theo yêu cầu của UBND đặc khu Cát Hải, 100% hành khách phải mặc áo phao cứu sinh đúng quy cách ngay khi lên tàu và trong toàn bộ thời gian tham quan trên vịnh. Các phương tiện không được rời bến nếu hành khách chưa chấp hành quy định mặc áo phao theo hướng dẫn của thuyền trưởng và thuyền viên.

Thuyền trưởng, thuyền viên có trách nhiệm hướng dẫn sử dụng áo phao, phổ biến nội quy an toàn, vị trí trang thiết bị cứu sinh và phương án thoát hiểm trước khi khởi hành. Các đơn vị vận tải kiên quyết từ chối phục vụ những hành khách không tuân thủ quy định an toàn.

UBND đặc khu Cát Hải yêu cầu các phương tiện trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh, cứu hỏa, thiết bị liên lạc và không được xuất bến khi chưa bảo đảm các điều kiện an toàn hoặc khi có cảnh báo thời tiết nguy hiểm.

Đối với những khu vực có mật độ phương tiện cao hoặc trong điều kiện thời tiết xấu, thuyền trưởng phải trực tiếp điều khiển tàu, thợ máy trực tại buồng máy và bố trí thuyền viên cảnh giới trên boong. Du khách không được đứng hoặc ngồi tại hai mạn, mũi và đuôi tàu trong quá trình di chuyển.

Người dân và du khách tắm biển, nhảy sóng tại bãi tắm Cát Cò 3, Cát Bà, Hải Phòng, năm 2019. Ảnh: Việt Hùng.

Các doanh nghiệp và chủ phương tiện phải niêm yết đầy đủ số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng để kịp thời liên hệ khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Nếu xảy ra tai nạn hoặc sự cố trên vịnh, người điều khiển và đơn vị khai thác phương tiện triển khai ngay các biện pháp cứu hộ ban đầu, thông báo cơ quan chức năng để phối hợp xử lý, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe của du khách.

UBND đặc khu Cát Hải giao các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và du khách về tầm quan trọng của việc mặc áo phao khi tham gia các hoạt động du lịch đường thủy tại Cát Bà.

Lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, giám sát hoạt động của các tàu chở khách tham quan, lưu trú trên vịnh, đặc biệt là các phương tiện nhỏ, xuồng cao tốc và tàu vỏ gỗ. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí bị đề xuất tạm dừng hoặc đình chỉ hoạt động.

Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà giao phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi thời tiết, kiểm tra danh sách hành khách, điều kiện hoạt động của phương tiện trước khi xuất bến, đồng thời tăng cường giám sát các hoạt động du lịch trên vịnh.

Du khách nước ngoài chèo kayak trên vịnh Lan Hạ. Ảnh: Phạm Hà.

Trước đó, khoảng 8h40 ngày 14/6, một tàu vỏ gỗ chở 10 du khách tham quan vịnh Lan Hạ bị tàu vỏ sắt chở 31 khách đi cùng chiều đâm va tại khu vực Vạn Bội. Cú va chạm khiến tàu vỏ gỗ bị chìm.

Các phương tiện hoạt động gần hiện trường cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, cứu hộ và đưa toàn bộ thuyền viên, du khách vào bờ. Tuy nhiên, một nữ du khách 43 tuổi, quê Hưng Yên, không qua khỏi.

Vịnh Lan Hạ nằm ở phía Đông đảo Cát Bà và phía Nam của vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), với gần 400 hòn đảo lớn nhỏ. Nơi đây có nhiều bãi cát trải dài giữa những núi đá, yên tĩnh và không có sóng lớn, là những bãi tắm lý tưởng cho du khách thích bơi lội.

Tháng 5/2020, Hiệp hội Câu lạc bộ các Vịnh đẹp nhất thế giới đã trao giấy chứng nhận Lan Hạ thuộc top vịnh đẹp nhất.

Clip: Tàu du lịch đâm chìm tàu vỏ gỗ trên vịnh, một phụ nữ tử vong Sáng 14/6 tại khu vực vịnh Lan Hạ, Đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) xảy ra cú đâm va mạnh giữa hai tàu. Dù được ứng cứu nhanh, vụ tai nạn vẫn khiến một phụ nữ tử vong.