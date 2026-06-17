National Geographic: Hội An không chỉ có đèn lồng và phố cổ

Phía sau vẻ đẹp quen thuộc của Hội An là một đô thị đang chuyển động, nơi nghệ thuật đương đại, ẩm thực sáng tạo và những không gian văn hóa mới góp phần tạo nên sức sống riêng.

Du khách check-in tại một quán cà phê ở Hội An. Ảnh: Phạm Thắng.

Nhắc đến Hội An, nhiều du khách nghĩ ngay đến những con phố cổ phủ sắc vàng, những giàn hoa giấy rực rỡ và hàng nghìn chiếc đèn lồng thắp sáng mỗi khi đêm xuống. Đô thị bên sông Thu Bồn từ lâu được xem là một trong những điểm đến đẹp nhất Việt Nam, với khu phố cổ được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Dấu ấn giao thoa văn hóa hiện diện ở khắp nơi. Chùa Cầu do thương nhân Nhật Bản xây dựng từ thế kỷ XVI bắc qua một con lạch nhỏ, trong khi dọc các tuyến phố là những ngôi nhà buôn của người Hoa điểm xuyết các chi tiết kiến trúc Pháp. Khi hoàng hôn buông xuống, những bức tường vàng đặc trưng chuyển sang sắc mật ong, tạo nên khung cảnh được nhiều du khách yêu thích.

Đèn lồng vẫn là biểu tượng gắn liền với Hội An suốt hơn 400 năm. Tại các xưởng thủ công trong phố cổ, những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc vẫn được làm bằng tay theo phương pháp truyền thống.

Chùa Cầu ở phố cổ Hội An nhìn từ trên cao, ngày 3/8/2024. Ảnh: Phạm Toàn

Tuy nhiên, Hội An không chỉ có thế. Theo tạp chí du lịch quốc tế National Geographic, nơi đây đang hình thành một diện mạo mới với các phòng tranh, không gian sáng tạo và những trải nghiệm văn hóa đương đại.

Các nghệ sĩ địa phương tìm thấy cảm hứng từ chính phố cổ và nhịp sống thường ngày. Họa sĩ Lê Đắc Tú nổi tiếng với các bức tranh màu nước tái hiện cảnh sinh hoạt ở Hội An, trong khi họa sĩ Phan Thanh Minh theo đuổi phong cách trừu tượng với nhiều tác phẩm về gia đình và con người.

Một điểm đến quen thuộc của người yêu nghệ thuật là phòng tranh của nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn sinh sống tại Hội An từ năm 2011. Ông được biết đến qua các bộ ảnh về văn hóa, thiên nhiên và cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Du khách muốn tự mình ghi lại vẻ đẹp của phố cổ cũng có thể tham gia các tour nhiếp ảnh chuyên nghiệp, từ cảnh bình minh trên biển, sinh hoạt thường nhật trong phố cổ đến những cánh đồng lúa nhuộm vàng dưới ánh hoàng hôn.

Những giá trị thủ công truyền thống cũng được gìn giữ theo cách mới. Tại các lớp học làm đèn lồng, du khách có thể tự tay hoàn thiện một sản phẩm từ khung tre, vải lụa đến các chi tiết trang trí. Các cửa hàng thủ công mỹ nghệ trong phố cổ cũng giới thiệu nhiều sản phẩm do nghệ nhân địa phương thực hiện.

Cụ Bùi Thị Xong (nhiều nơi quen gọi là Bùi Thị Song) được mệnh danh "cụ bà đẹp nhất thế giới" sau tác phẩm "Nụ cười ẩn giấu" của nhiếp ảnh gia Réhahn. Ảnh: @Rehahn Photography.

Ngoài khu phố cổ, Hội An còn có những không gian yên bình ít được biết đến hơn. Phường Cẩm Châu, nay thuộc phường Hội An Đông, nằm giữa những cánh đồng lúa và rặng dừa nước ven sông mang đến trải nghiệm khác biệt với các tour thuyền thúng truyền thống. Xa hơn là bãi biển An Bàng với dải cát trắng và các hoạt động như chèo kayak hay tắm biển.

Ẩm thực cũng là một phần quan trọng tạo nên sức hút của nơi đây. Nhiều du khách tìm đến Hội An để thưởng thức bánh mì - món ăn được không ít người đánh giá là ngon bậc nhất Việt Nam. Bánh mì với lớp vỏ giòn, nhân thịt nướng, pate và rau củ trở thành lựa chọn quen thuộc khi khám phá phố cổ.

Bên cạnh đó, Hội An xuất hiện ngày càng nhiều nhà hàng theo hướng hiện đại, chú trọng nguyên liệu địa phương và cách trình bày sáng tạo. Đây cũng là một phần trong xu hướng phát triển mới của điểm đến nổi tiếng này.

Du khách khám phá phố cổ Hội An, tháng 8/2024. Ảnh: Phạm Toàn, Linh Huỳnh.

Khi màn đêm buông xuống, phố cổ tiếp tục nhộn nhịp với chợ đêm trên đảo An Hội và các không gian nghệ thuật kết hợp âm nhạc, triển lãm, biểu diễn. Một số địa điểm vừa là phòng tranh, quán bar, vừa là nơi gặp gỡ của cộng đồng sáng tạo địa phương.

Dù thay đổi theo thời gian, Hội An vẫn giữ được nét duyên riêng của một đô thị bên sông. Vẻ đẹp của nơi đây không chỉ nằm ở những chiếc đèn lồng hay các công trình cổ kính, mà còn ở khả năng dung hòa giữa di sản và đời sống đương đại.

30 phút bay trên bầu trời Hội An Không chỉ đi bộ giữa phố cổ, du khách có thể trải nghiệm bay dù lượn, ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp của Hội An như một bức tranh sống động giữa trời mây.