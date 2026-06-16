Nữ luật sư Việt chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất các châu lục

Với việc chinh phục thành công đỉnh Denali (Mỹ) ngày 13/6, Nguyễn Thị Thanh Nhã hoàn thành thử thách "thất đỉnh" - 7 đỉnh núi cao nhất của 7 châu lục.

Thanh Nhã trong hành trình chinh phục một trong 7 đỉnh núi cao nhất châu lục.

Sáng 16/6, trò chuyện với Tri Thức - Znews, luật sư, nhà leo núi Nguyễn Thị Thanh Nhã (Céline Nhã Nguyễn) cho biết đã xuống đến trại căn cứ tại Alaska an toàn sau hành trình chinh phục đỉnh Denali, ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ. Dự kiến, cô sẽ trở về Việt Nam trong ngày 17/6.

Ba ngày trước đó, Thanh Nhã đặt chân lên đỉnh Denali cao 6.190 m, còn được biết đến với tên gọi McKinley. Đây là đỉnh núi cuối cùng trong hành trình hoàn thành thử thách "thất đỉnh" (Seven Summits) - 7 đỉnh núi cao nhất của 7 châu lục trên thế giới.

Với thành tích này, Thanh Nhã đã hoàn tất bộ sưu tập gồm Everest (8.849 m, châu Á), Aconcagua (6.961 m, Nam Mỹ), Denali (6.190 m, Bắc Mỹ), Kilimanjaro (5.895 m, châu Phi), Elbrus (5.642 m, châu Âu), Vinson (4.892m, Nam Cực) và Carstensz Pyramid (4.884 m, châu Đại Dương).

"Từ Carstensz Pyramid đến Everest, từ Vinson đến Denali, giấc mơ bắt đầu gần 10 năm trước cuối cùng đã trở thành hiện thực", Thanh Nhã chia sẻ sau khi hoàn thành hành trình, gọi đây là chặng đường của kỷ luật, những lần vấp ngã, sự trở lại và vô số ký ức đáng nhớ.

Denali được xem là một trong những thử thách khắc nghiệt nhất của "thất đỉnh" do thời tiết cực đoan, nhiệt độ thấp và điều kiện leo núi khắc nghiệt. Sau khi đặt chân lên đỉnh núi phủ đầy băng tuyết, Thanh Nhã đã quỳ xuống để tri ân hành trình dài mà cô theo đuổi trong nhiều năm.

Thanh Nhã trong hành trình chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất 7 châu lục suốt 10 năm.

Ý tưởng chinh phục 7 ngọn núi cao nhất các châu lục được cô ấp ủ từ khoảng 10 năm trước. Khi bắt đầu, cô không nghĩ hành trình ấy sẽ kéo dài gần một thập kỷ, với hơn 5.000 giờ tập luyện cùng hàng chục ngọn núi lớn nhỏ trên thế giới.

Thanh Nhã cho biết leo núi đã thay đổi cách nhìn của cô về thành công và giới hạn bản thân. Nếu những năm đầu luôn tự tin tiến về phía trước, theo thời gian cô trở nên thận trọng hơn trong mỗi quyết định. "Thận trọng trong việc quay đầu, trong việc nói không với những rủi ro không cần thiết và kiên định với quan điểm rằng leo núi đẹp là leo núi an toàn, công bằng và tôn trọng các nguyên tắc của cuộc chơi", cô nói.

Theo nữ luật sư, điều đọng lại sau hành trình không chỉ là 7 đỉnh núi hay dấu mốc trở thành một trong khoảng 100 phụ nữ trên thế giới hoàn thành "thất đỉnh", mà còn là những trải nghiệm tích lũy suốt nhiều năm. Đó là hàng nghìn giờ tập luyện, những lần thất bại, những quyết định quay đầu, những đêm trong lều giữa bão tuyết hay sấm sét và những người bạn đã đồng hành cùng cô trên từng chặng đường.

Điều khiến cô hài lòng nhất là đã thực hiện được lời hứa với bản thân từ một thập kỷ trước, cũng như sống trọn vẹn với đam mê khám phá.

Thanh Nhã trong thư phòng tại nhà riêng ở TP.HCM hồi tháng 1/2025. Ảnh: Phương Lâm.

Nguyễn Thị Thanh Nhã, 39 tuổi, hiện là luật sư tại TP.HCM, sở hữu hai bằng thạc sĩ luật của Đại học Sorbonne và Đại học Panthéon-Assas ở Pháp. Niềm đam mê leo núi của cô được hình thành trong thời gian làm việc tại một công ty dầu khí ở Malaysia.

Sau khi về Việt Nam, cô theo đuổi con đường leo núi chuyên nghiệp, tập luyện thể lực và kỹ năng dưới sự hướng dẫn của nhiều chuyên gia. Bước ngoặt lớn đến vào năm 2022 khi cô trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Everest, mở ra chặng cuối trong hành trình hoàn thành "thất đỉnh".