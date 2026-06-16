Vịt mặc áo tuyển Mexico 'chiếm sóng' World Cup

Con vịt 2 tuổi mặc áo đội tuyển Mexico xuất hiện trên đường phố nước này trở thành hiện tượng mạng, thu hút sự chú ý của người hâm mộ giữa không khí sôi động của World Cup.

Vịt mặc áo tuyển Mexico thành hiện tượng mạng mùa World Cup Trong khi các cầu thủ tuyển Mexico ghi bàn mang về chiến thắng ở trận mở màn World Cup 2026, vịt Merlin 2 tuổi mặc áo đội tuyển quốc gia trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Giữa hàng nghìn cổ động viên đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng của tuyển Mexico trước Nam Phi ở trận mở màn World Cup 2026, một "nhân vật" đặc biệt bất ngờ chiếm trọn sự chú ý trên mạng xã hội, đó là vịt Merlin, 2 tuổi.

Trong lúc người hâm mộ vẫy cờ, bấm còi và reo hò trên các tuyến phố, Merlin lạch bạch bước giữa đám đông trong bộ áo đấu màu xanh lá của tuyển Mexico cùng đôi tất nhỏ bảo vệ bàn chân. Hàng trăm chiếc điện thoại lập tức hướng về phía nó để ghi lại khoảnh khắc hiếm có.

"Chúng tôi đặt tên cho vịt là Merlin theo tên vị phù thủy. Với gia đình tôi, nó luôn mang đến cảm giác rất kỳ diệu", Karla Ivette, chủ nhân của Merlin, chia sẻ với kênh thể thao ESPN.

Nuôi những chú vịt nổi tiếng gần như đã trở thành truyền thống của gia đình Karla. Trước Merlin là Bruna và Waffle, hai con vịt từng được nhiều người biết đến trên mạng xã hội. Trong đó, Waffle là gương mặt quen thuộc tại khu phố cổ Centro Histórico ở thành phố Mexico khi thường xuyên theo gia đình đi làm vào mỗi cuối tuần.

Cổ động viên đặc biệt Merlin xuất hiện trên đường phố Mexico. Ảnh: X/@rrivas4c.

Tuy nhiên, Waffle đã chết sau khi bị đầu độc khiến cả nhà suy sụp. "Chúng tôi rất đau lòng. Một khách hàng biết con trai tôi buồn đến mức nào sau khi mất Waffle nên đã tặng chúng tôi Merlin", Karla kể lại. Từ đó, Merlin dần trở thành thành viên không thể thiếu trong công việc kinh doanh của gia đình. Mỗi cuối tuần, nó theo chân chủ đến quầy bán nước trái cây và nước ngọt ở trung tâm thủ đô Mexico.

Để Merlin thích nghi với cuộc sống nơi đô thị đông đúc, Karla dành nhiều tháng huấn luyện. Cô thuần hóa và dạy nó đi theo gia đình, ban đầu bằng dây dắt để làm quen với môi trường xung quanh. Lúc đầu nó rất sợ đám đông, xe cộ và tiếng ồn, nhưng rồi dần thích nghi. "Giờ chúng tôi không cần dùng dây nữa vì nó tự đi theo khắp nơi", cô nói.

Hình ảnh Merlin trên đường phố trong bộ áo đấu tuyển Mexico nhanh chóng vượt ra ngoài biên giới quốc gia này. Nhiều cơ quan truyền thông thể thao tại Anh, Tây Ban Nha, Đức và một số nước khác đã đăng tải câu chuyện về "cổ động viên" đặc biệt.

"Mọi người liên tục nhắn tin nói Merlin nổi tiếng khắp thế giới và các cơ quan báo chí cũng gọi đến xin phỏng vấn", Karla cho hay.

Một phần sức hút của Merlin đến từ những phụ kiện đặc biệt. Các tiểu thương và khách quen thường tặng nó những đôi tất nhỏ để bảo vệ chân khỏi mặt đường nhựa nóng bỏng. Theo Karla, những người bán hàng ở khu trung tâm thường chủ động mang tất đến để đôi chân của Merlin không bị tổn thương.

Cổ động viên Mexico cuồng nhiệt tận hưởng không khí World Cup ngay tại sân nhà, ngày 12/6. Ảnh: Reuters.

Sự nổi tiếng cũng khiến nhiều người ngỏ ý mua lại Merlin, nhưng gia đình khẳng định không bán với bất kỳ giá nào. "Merlin là linh vật của công việc kinh doanh, là một phần của gia đình và điều đó không thể định giá bằng tiền", người chủ nói.

Merlin được chăm sóc khá kỹ lưỡng với thực đơn hàng ngày gồm thức ăn chuyên dụng dành cho thủy cầm, trái cây tươi và rau xanh. Mỗi tuần một lần, nó được thưởng món khoái khẩu là taco carnitas.

Dù thường xuất hiện trong những bộ trang phục dễ thương, Merlin vẫn biết cách tự bảo vệ mình trên đường phố Mexico. Khi gặp những con chó hoang quá hiếu kỳ, nó sẵn sàng mổ để giữ khoảng cách. "Vịt thực ra có khả năng tự vệ khá tốt. Nếu chó đến quá gần, nó sẽ mổ để cảnh báo. Nó không hung dữ, chỉ là một con vịt rất đặc biệt", Karla nói.

Trong khi World Cup 2026 tiếp tục diễn ra với những trận đấu hấp dẫn, Merlin vẫn đều đặn xuất hiện trên các tuyến phố ở Mexico. Với chiếc áo đấu màu xanh, đôi tất nhỏ và tính cách đáng yêu, nó đã trở thành một trong những hiện tượng bất ngờ nhất của giải đấu.

Còn trong gia đình Karla, vị trí của Merlin là không thể thay thế. "Nó là đứa cháu vịt của tôi. Là đứa được cưng chiều nhất, là đứa con đặc biệt và là người thừa kế duy nhất mọi thứ chúng tôi có", cô cười nói.

Bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026 Tiền đạo Julian Quinones ghi bàn thắng mở màn World Cup 2026 ở phút thứ 9, giúp Mexico mở tỷ số trong trận khai mạc với Nam Phi rạng sáng 12/6.