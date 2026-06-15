CĐV Mexico thành 'tội đồ' vì hành vi xúc phạm YouTuber Hàn Quốc

Cổ động viên Mexico lên tiếng xin lỗi sau hành động được cho là phân biệt chủng tộc với một YouTuber Hàn Quốc trong trận đấu giữa Hàn Quốc và CH Czech tại World Cup 2026.

Cổ động viên Mexico thực hiện cử chỉ được cho là mang tính phân biệt chủng tộc nhằm vào người gốc Á trong trận đấu giữa Hàn Quốc và CH Czech tại World Cup 2026, trên sân Akron ở thành phố Zapopan, gần Guadalajara, Mexico, ngày 11/6. Ảnh: Instagram nhân vật.

Ino Cat, YouTuber Hàn Quốc sở hữu 6,6 triệu người theo dõi, đăng tải một video tại sân vận động Akron ở thành phố Zapopan, gần Guadalajara, nơi diễn ra trận mở màn bảng A giữa Hàn Quốc và CH Czech tại World Cup 2026 hôm 12/6. Trong phần chú thích, cô viết: "Hãy cho tôi biết liệu tôi có quá nhạy cảm hay không", kèm dòng mô tả bằng tiếng Anh: "Khi bạn trải qua hành vi phân biệt chủng tộc tại World Cup".

Video cho thấy Ino Cat đang chụp ảnh selfie và vẫy tay trước máy quay. Phía sau cô, một người đàn ông Mexico nhìn thẳng vào ống kính rồi dùng hai ngón tay kéo đuôi mắt sang hai bên. Hành động này từ lâu bị xem là mang tính xúc phạm đối với người gốc Á, Korea Times đưa tin.

Người xuất hiện trong video được xác định là Ulises Fernando Bernal Miramontes, chủ tịch một hiệp hội kỹ sư tại bang Jalisco, Mexico. Khi tranh cãi ngày càng lan rộng, Bernal đã đăng video xin lỗi vào ngày 14/6.

"Tôi thực sự hối tiếc về tất cả những gì vụ việc này đã gây ra. Tôi đã dành thời gian suy ngẫm về những gì đã xảy ra và hiểu được trách nhiệm của mình trong thời điểm này", ông nói.

Nữ YouTuber Hàn Quốc Ino Cat đăng tải đoạn video, tố bị phân biệt chủng tộc tại World Cup. Ảnh: Instagram nhân vật.

Bernal cho biết không biện minh hay tranh luận về những cách nhìn nhận khác nhau đối với sự việc. Ông muốn thừa nhận hành động của mình đã gây khó chịu cho người khác, gửi lời xin lỗi chân thành và tôn trọng. Tuy nhiên, lời xin lỗi này chưa hoàn toàn xoa dịu phản ứng từ cộng đồng mạng Hàn Quốc. Nhiều người cho rằng bản thân hành vi trên vẫn là một vấn đề nghiêm trọng.

Một người dùng Hàn Quốc trên mạng xã hội X nhận xét Bernal nhận trách nhiệm và không tìm cách bao biện, nhưng việc có hành vi mang tính phân biệt chủng tộc tại một sự kiện thể thao quốc tế vẫn là điều đáng lo ngại.

"Khi gặp những tình huống như thế này ở nước ngoài, người Hàn Quốc cần phản ứng kiên quyết nhưng cũng phải xử lý một cách khôn ngoan", người này bình luận.

Sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Bernal là chủ tịch Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng bang Jalisco, tổ chức này đã ra thông cáo khẳng định "ông không có bất kỳ mối liên hệ nào với hiệp hội".

Trong khi đó, Seo Kyoung-duk, giáo sư thuộc trường Nghiên cứu Hội tụ Sáng tạo của Đại học nữ sinh Sungshin, đã kêu gọi FIFA có biện pháp ngăn chặn những vụ việc tương tự. "Không thể chấp nhận việc này xảy ra tại World Cup, nơi mọi người thuộc nhiều quốc tịch và chủng tộc cùng hội tụ trong một cộng đồng toàn cầu", ông nói.

Theo giáo sư Seo, FIFA cần xem đây là bài học để bảo đảm những hành vi tương tự không tái diễn trong tương lai.

Các cầu thủ và người hâm mộ Hàn Quốc ăn mừng sau trận thắng CH Czech ở bảng A World Cup 2026 trên sân Estadio Guadalajara, thành phố Guadalajara, Mexico, ngày 11/6. Ảnh: Reuters.

Cầu thủ Hàn Quốc ghi bàn sau khi loại bỏ toàn bộ hàng thủ CH Czech Hwang In-beom thoát xuống thông minh, loại bỏ cả hậu vệ lẫn thủ môn CH Czech bằng động tác giả trước khi dứt điểm lạnh lùng gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc.