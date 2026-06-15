Đến 'nơi hẻo lánh nhất thế giới' ở Indonesia

Nằm ở Tây Papua (Indonesia), Asmat là vùng đất biệt lập thu hút du khách bởi những ngôi làng tách biệt với thế giới và hệ sinh thái biển đa dạng bậc nhất hành tinh.

Cá mập voi khổng lồ bơi lượn tại vịnh Triton.

Ở cực Đông Indonesia, vùng Asmat thuộc Tây Papua được xem là một trong những nơi biệt lập nhất thế giới. Để đặt chân tới đây, du khách phải trải qua nhiều chặng bay, lênh đênh 2 ngày trên biển Arafura rồi tiếp tục di chuyển bằng thuyền qua những con sông giữa rừng nhiệt đới.

Chia sẻ trên The Independent, cây bút du lịch Laura French đã có chuyến hải trình kéo dài một tuần tới khu vực này. Trong suốt quãng đường khoảng 320 hải lý từ thị trấn cảng Kaimana, con tàu của cô không bắt gặp thêm bất kỳ tàu thuyền nào khác. Theo hướng dẫn viên địa phương Viktor, có những ngôi làng trong vùng Asmat suốt 10 năm không đón khách du lịch.

"Con đường duy nhất để đến đây là bằng thuyền. Không có đường bộ", Viktor nói.

Laura thực hiện chuyến đi trên Aqua Blu, du thuyền hạng sang chỉ gồm 15 phòng nghỉ. Từ cuối năm 2025, tàu bắt đầu đưa khách tới các vùng biệt lập ở Tây Papua, nơi trước đây gần như chỉ có người địa phương và các nhà thám hiểm đặt chân tới.

Khung cảnh du thuyền Aqua Blu giữa biển khơi Tây Papua về đêm.

Sự biệt lập của Asmat thể hiện qua những ngôi làng nằm sâu trong rừng ngập mặn và chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền. Nơi đây còn nổi tiếng với nền văn hóa bản địa đặc sắc, gắn chặt với thiên nhiên và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.

Khi đoàn khách cập bến làng Yuan Yufri, người dân chèo xuồng ra đón bằng những bài hát truyền thống, trong khi nhiều cư dân đứng dọc bờ sông chào khách trong trang phục nghi lễ làm từ lá cọ, lông chim và các họa tiết vẽ bằng than từ cây cọ sago cùng vỏ sò nghiền.

Theo hướng dẫn viên Viktor, các nghi lễ đóng vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng vì giúp người dân kết nối với tổ tiên. Một trong những nét văn hóa nổi bật nhất của người Asmat là nghề điêu khắc gỗ. Theo truyền thuyết địa phương, tổ tiên đầu tiên đã tạo ra những hình nhân bằng gỗ rồi thổi sự sống vào chúng, vì vậy gỗ được xem là vật liệu linh thiêng.

Người Asmat di chuyển trên thuyền độc mộc giữa hệ thống sông ngòi ở Tây Papua.

Tại nhà cộng đồng truyền thống, du khách có thể bắt gặp những chiếc trống tifa được đục từ thân cây nguyên khối, cùng các món đồ thủ công như vòng cổ từ răng lợn rừng, mũ lông chim hay túi noken đan từ lá cọ, di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO xếp vào diện cần bảo vệ khẩn cấp.

Ngày nay, du lịch quy mô nhỏ được kỳ vọng góp phần bảo tồn nghề thủ công và phong tục truyền thống, đồng thời tạo động lực để thế hệ trẻ tiếp tục theo đuổi nghề điêu khắc gỗ.

Trong hành trình, Laura French còn ghé làng Biwar Laut, nơi diễn ra nghi lễ mặt nạ linh hồn, một trong những nghi thức quan trọng nhất của người Asmat. Những người được lựa chọn sẽ mặc trang phục làm từ mây, che kín toàn thân để đại diện cho linh hồn tổ tiên. Tiếng trống, tiếng hát và các điệu nhảy truyền thống tạo nên bầu không khí đặc biệt giữa vùng đất gần như bị cô lập với thế giới hiện đại.

Những tác phẩm điêu khắc gỗ gắn liền với đời sống và tín ngưỡng của người Asmat.

Ngoài văn hóa bản địa, Tây Papua còn sở hữu hệ sinh thái biển thuộc hàng đa dạng nhất hành tinh.

Đây là nơi có Raja Ampat, quần đảo gồm khoảng 1.500 đảo lớn nhỏ nằm ở trung tâm Tam giác San hô (Coral Triangle), khu vực tập trung khoảng 76% số loài san hô đã được biết đến trên thế giới cùng hơn 3.000 loài cá.

Dù không ghé Raja Ampat, hành trình của Laura French vẫn đưa cô khám phá nhiều điểm đến nổi bật khác trong Tam giác San hô. Tại Momon, vùng biển biệt lập phía nam bờ biển Papua, làn nước xanh ngọc trong vắt mở ra khung cảnh dưới đại dương đầy màu sắc với các rạn san hô, bọt biển và vô số loài sinh vật nhiệt đới.

Một trong những điểm nhấn của chuyến đi là thác Kiti-Kiti, nơi dòng nước trắng đổ từ vách đá phủ rừng nhiệt đới xuống thẳng vùng biển xanh bên dưới.

Vịnh Triton là một trong những điểm đến nổi bật trong hành trình khám phá các vùng đất ít người biết tới ở Tây Papua của Laura.

Xa hơn về phía nam là vịnh Triton, điểm lặn đang được nhiều chuyên gia gọi là "biên giới mới" của du lịch lặn biển Indonesia. So với những khu vực nổi tiếng khác, nơi đây vẫn còn khá hoang sơ và ít du khách lui tới.

Trong các lần lặn, Laura French bắt gặp cá thiên thần, cá nóc, cá ngựa lùn, đuối ó và rùa biển. Tuy nhiên, trải nghiệm đáng nhớ nhất đến từ cuộc gặp gỡ với cá mập voi - loài cá lớn nhất thế giới.

Vịnh Triton được cho là nơi sinh sống quanh năm của hơn 80 cá thể cá mập voi. Ngay khi xuống nước, nữ nhà báo đã nhìn thấy một cá thể khổng lồ bơi lững lờ bên dưới. Không lâu sau, bốn con cá mập voi dài tới 9 m xuất hiện cùng lúc, trong khi đàn cá heo bơi ngang qua phía xa.

Giữa vùng biển gần như không có dấu vết của con người, khung cảnh ấy để lại ấn tượng mạnh mẽ về một thế giới mà thiên nhiên vẫn giữ vai trò chủ đạo.

Sau một tuần lênh đênh giữa những vùng biển ít người đặt chân tới, Laura French cho rằng điều đáng nhớ nhất không phải sự sang trọng của con tàu hay những điểm lặn nổi tiếng, mà là cảm giác tĩnh lặng và biệt lập hiếm nơi nào trên thế giới còn giữ được.