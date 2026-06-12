Tiền đạo Mexico bật khóc sau khi ghi bàn

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Phút 67 trận đấu trên sân Azteca, Raul Jimenez tận dụng pha kiến tạo của Roberto Alvarado để ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Mexico.
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Sau bàn thắng, Jimenez đã khóc và chỉ hai tay lên trời. Ở tuổi 35, tiền đạo số 9 mới có pha lập công đầu tiên tại World Cup. Anh muốn dành khoảnh khắc trọng đại này cho người cha vừa qua đời cách đây không lâu.
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Jimenez có sự nghiệp đầy thăng trầm. 6 năm trước, anh từng hứng chịu chấn thương đe dọa tính mạng ở vùng đầu trong trận đấu với Arsenal, nhưng rồi vẫn đứng dậy mạnh mẽ để trở thành một trong những tiền đạo ghi bàn tốt nhất tuyển quốc gia Mexico.
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Hiện tại, Jimenez có 46 pha lập công cho "El Tri", chỉ kém thành tích của cựu cầu thủ Manchester United, Javier Hernandez (52 bàn).
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Ngoài khoảnh khắc xúc động của Jimenez, trận mở màn World Cup 2026 còn đi vào lịch sử khi xuất hiện đến 3 tấm thẻ đỏ chỉ trong hiệp hai. Nam Phi kết thúc trận đấu với 2 bàn thua và chỉ 9 người trên sân.
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Mexico cũng bị đuổi một cầu thủ, sau pha phạm lỗi không cần thiết của Cesar Montes ở phút bù giờ.
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Ở trận tiếp theo, Mexico sẽ đụng độ Hàn Quốc lúc 8h ngày 19/6, trong khi Nam Phi có trận cầu sinh tử với CH Czech. Một thất bại nữa có thể khiến hành trình của đại diện châu Phi kết thúc ngay từ vòng bảng.
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