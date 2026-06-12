Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Tiền đạo Mexico bật khóc sau khi ghi bàn

  • Thứ sáu, 12/6/2026 04:29 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Rạng sáng 12/6, Raul Jimenez khóc sau khi ghi bàn trong trận thắng 2-0 của tuyển Mexico trước Nam Phi ở bảng A, VCK World Cup 2026.

Mexico anh 1

Phút 67 trận đấu trên sân Azteca, Raul Jimenez tận dụng pha kiến tạo của Roberto Alvarado để ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Mexico.
Mexico anh 2

Sau bàn thắng, Jimenez đã khóc và chỉ hai tay lên trời. Ở tuổi 35, tiền đạo số 9 mới có pha lập công đầu tiên tại World Cup. Anh muốn dành khoảnh khắc trọng đại này cho người cha vừa qua đời cách đây không lâu.
Mexico anh 3

Jimenez có sự nghiệp đầy thăng trầm. 6 năm trước, anh từng hứng chịu chấn thương đe dọa tính mạng ở vùng đầu trong trận đấu với Arsenal, nhưng rồi vẫn đứng dậy mạnh mẽ để trở thành một trong những tiền đạo ghi bàn tốt nhất tuyển quốc gia Mexico.

Mexico anh 4

Hiện tại, Jimenez có 46 pha lập công cho "El Tri", chỉ kém thành tích của cựu cầu thủ Manchester United, Javier Hernandez (52 bàn).
Mexico anh 5

Ngoài khoảnh khắc xúc động của Jimenez, trận mở màn World Cup 2026 còn đi vào lịch sử khi xuất hiện đến 3 tấm thẻ đỏ chỉ trong hiệp hai. Nam Phi kết thúc trận đấu với 2 bàn thua và chỉ 9 người trên sân.
Mexico anh 6

Mexico cũng bị đuổi một cầu thủ, sau pha phạm lỗi không cần thiết của Cesar Montes ở phút bù giờ.
Mexico anh 7

Ở trận tiếp theo, Mexico sẽ đụng độ Hàn Quốc lúc 8h ngày 19/6, trong khi Nam Phi có trận cầu sinh tử với CH Czech. Một thất bại nữa có thể khiến hành trình của đại diện châu Phi kết thúc ngay từ vòng bảng.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tuyển Đức chơi lớn với người hâm mộ

Trước chi phí di chuyển đắt đỏ tại New York, các tuyển thủ Đức quyết định hỗ trợ cổ động viên nước nhà trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

2 giờ trước

World Cup cui dau truoc nghi luc cua Jimenez hinh anh

World Cup cúi đầu trước nghị lực của Jimenez

23 phút trước 04:46 12/6/2026

0

Gần 6 năm sau chấn thương nứt hộp sọ từng đe dọa tính mạng, Raul Jimenez ghi bàn tại World Cup 2026, hoàn tất hành trình trở về đầy cảm xúc cùng tuyển Mexico.

Duy Anh

Mexico Tuyển Mexico Tuyển Nam Phi Mexico World Cup Nam Phi Jimenez

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý