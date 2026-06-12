Tiền đạo Mexico bật khóc sau khi ghi bàn

Sau bàn thắng, Jimenez đã khóc và chỉ hai tay lên trời. Ở tuổi 35, tiền đạo số 9 mới có pha lập công đầu tiên tại World Cup. Anh muốn dành khoảnh khắc trọng đại này cho người cha vừa qua đời cách đây không lâu.