Một du khách tử vong sau va chạm giữa hai tàu du lịch trên vịnh Lan Hạ

Sáng nay (14/6), trên vịnh Lan Hạ, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng xảy ra vụ va chạm giữa hai phương tiện đường thủy chở khách du lịch, khiến một nữ du khách tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h40 ngày 14/6, giữa tàu du lịch HP 56xx với thuyền máy HP-38xx tại khu vực Vạn Bội, vịnh Lan Hạ (đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng).

Tại thời điểm xảy ra va chạm, cả tàu du lịch và thuyền máy đều đang chở khách.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 14/6 trên vịnh Lan Hạ, Hải Phòng.

Sau cú va chạm, thuyền máy bị chìm. Các phương tiện hoạt động gần khu vực đã phối hợp cứu hộ, đưa toàn bộ hành khách gặp nạn lên tàu du lịch, sau đó đưa vào bờ để cấp cứu và chăm sóc y tế.

Trong số các nạn nhân có chị N.T.N (sinh năm 1983, tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) có biểu hiện khó thở và bị ngất sau khi được cứu lên khỏi mặt nước. Nạn nhân được đưa vào Trung tâm Y tế Cát Hải cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Các hành khách còn lại sức khỏe ổn định. Hiện lực lượng chức năng đang lấy lời khai các bên liên quan, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.