Haaland đang làm 'bùng nổ' mạng xã hội Trung Quốc

Cầu thủ Erling Haaland nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc khi chủ động tương tác với các biệt danh do người hâm mộ tạo ra.

Khoảnh khắc Haaland bắt trend "nuốt tàu" gây sốt mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Cắt từ video.

Tiền đạo Erling Haaland được xem là một trong những ngôi sao bóng đá thành công nhất trên mạng xã hội hiện nay. Chỉ một tuần sau khi mở tài khoản trên Weibo và Douyin, chân sút người Na Uy đã thu hút hơn 2 triệu người theo dõi nhờ cách tiếp cận gần gũi với cộng đồng mạng Trung Quốc, theo Sina.

Thay vì giữ khoảng cách như nhiều ngôi sao thể thao khác, Haaland nhanh chóng hòa mình vào văn hóa Internet địa phương. Anh chủ động đăng video phản hồi những "truyền thuyết mạng" và các câu đùa phổ biến của người hâm mộ.

Trong các video, tiền đạo Manchester City thoải mái đón nhận biệt danh "Ha Bao" do người hâm mộ Trung Quốc đặt cho mình. Tên gọi này được tạo ra từ cách phiên âm tên của anh và mang sắc thái thân thiện, đáng yêu. Truyền thông Trung Quốc mô tả: "Trên sân là quái vật ghi bàn càn quét mọi hàng thủ, ngoài sân lại là một Ha Bao đáng yêu".

Haaland trong trận đấu giữa Na Uy và Iraq tại bảng I World Cup 2026 sáng 17/6. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh "Ha Bao", một trong những biệt danh nổi tiếng nhất của Haaland là "Ma Nhân Buu", nhân vật phản diện trong bộ truyện tranh và hoạt hình Dragon Ball. Người hâm mộ cho rằng mái tóc vàng, thân hình đồ sộ cùng khả năng áp đảo đối thủ trong vòng cấm khiến Haaland gợi nhớ đến nhân vật sở hữu sức mạnh hủy diệt này.

Theo các bài đăng trên mạng xã hội, biệt danh còn được dùng để mô tả khả năng ăn uống của tiền đạo Na Uy. Nhiều người đùa rằng anh sở hữu "khẩu phần ăn kiểu Ma Nhân Buu" để duy trì thể hình và phong độ thi đấu. Haaland cũng hài hước tự nhận "đôi khi là robot" khi đáp lại những lời trêu chọc về phong độ ghi bàn ấn tượng.

Cầu thủ 25 tuổi còn xuất hiện trong các video quảng cáo với những câu tiếng Trung còn vụng về, tham gia các meme nổi tiếng như "nuốt tàu điện" vốn được cộng đồng mạng sáng tạo từ những hình ảnh chế liên quan đến anh.

Theo truyền thông Trung Quốc, trên các nền tảng mạng xã hội nước này, những hình ảnh chế, câu chuyện hài hước và nội dung sáng tạo liên quan đến Haaland luôn nhận được sự quan tâm lớn. Ngay cả một video quảng bá đơn giản của tiền đạo Manchester City cũng có thể lọt nhóm chủ đề thịnh hành trên Douyin, thu hút hàng nghìn bình luận mang tính giải trí từ người hâm mộ.

Hình ảnh của Haaland trong video trên Weibo cá nhân. Ảnh: Cắt từ video.

Erling Haaland sinh ngày 21/7/2000 tại Anh nhưng lựa chọn khoác áo đội tuyển Na Uy. Anh hiện được xem là một trong những trung phong hàng đầu thế giới.

Trong màu áo Manchester City, Haaland đã giành 3 danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh, đồng thời thiết lập kỷ lục là cầu thủ cán mốc 100 bàn thắng nhanh nhất lịch sử giải đấu và chạm mốc 50 bàn nhanh nhất lịch sử Champions League.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Haaland góp công lớn giúp Na Uy giành vé dự World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, chấm dứt 28 năm chờ đợi của nền bóng đá nước này kể từ lần gần nhất tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong chiến thắng 4-1 của Na Uy trước Iraq tại bảng I World Cup 2026 sáng 17/6, Haaland là ngôi sao nổi bật nhất. Chân sút của Manchester City ghi 2 bàn thắng chỉ trong 43 phút đầu tiên, góp công lớn giúp đại diện Bắc Âu giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Video Haaland cắt mặt mở tỷ số cho Na Uy Pha chạy chỗ khôn khéo và dứt điểm tinh tế giúp Na Uy vươn lên dẫn 1-0 trước Iraq trong trận đấu thuộc bảng I World Cup 2026