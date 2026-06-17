Erling Haaland chứng minh đẳng cấp của một trong những tiền đạo hay nhất thế giới trong lần đầu tham dự World Cup 2026.

Haaland tạo lịch sử ở World Cup. Ảnh: Reuters.

Trong chiến thắng 4-1 của Na Uy trước Iraq tại bảng I World Cup 2026 sáng 17/6, Haaland là ngôi sao nổi bật nhất. Chân sút của Manchester City ghi hai bàn thắng chỉ trong 43 phút đầu tiên, góp công lớn giúp đại diện Bắc Âu giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Những pha lập công của Haaland giúp tiền đạo này đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ nam đầu tiên của Na Uy ghi nhiều hơn một bàn thắng trong một trận đấu tại World Cup. Ngoài ra, đây cũng là trận thứ 11 liên tiếp Haaland ghi bàn cho đội tuyển quốc gia, bắt đầu từ tháng 11/2024. Trong chuỗi trận nói trên, tiền đạo 25 tuổi đã trực tiếp góp dấu giày vào 25 bàn thắng.

Cả hai pha lập công của Haaland đều mang đậm dấu ấn của một "sát thủ" thực thụ. Khả năng chọn vị trí và chớp thời cơ giúp anh liên tục đặt hàng thủ Iraq vào tình trạng báo động.

Sau chiến thắng trước Iraq, Haaland nâng thành tích lên 57 bàn thắng sau 51 lần khoác áo đội tuyển Na Uy, qua đó vượt qua hai huyền thoại Samuel Eto'o và Gabriel Batistuta, những người cùng sở hữu 56 bàn thắng cho tuyển quốc gia.

Với hiệu suất ghi bàn đáng sợ được duy trì ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia, Haaland đang cho thấy anh là một trong những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026.

Haaland bỏ lỡ nhiều cơ hội trong ngày Man City thắng vất vả Manchester City giành chiến thắng 1-0 trước Tottenham Hotspur trong trận đấu tại vòng 27 Premier League vào ngày 27/2.