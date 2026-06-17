FIFA xác nhận Partey bị cấm đá trận ra quân World Cup

Thomas Partey sẽ vắng mặt trong trận ra quân của Ghana tại World Cup 2026 sau khi thất bại trong nỗ lực kháng cáo lệnh cấm nhập cảnh vào Canada.

Partey kháng cáo thất bại.

Cựu tiền vệ Arsenal trước đó bị cơ quan chức năng Canada từ chối cấp thị thực để nhập cảnh và không thể cùng đội tuyển Ghana di chuyển tới Toronto chuẩn bị cho cuộc đối đầu Panama ở bảng L vào ngày 18/6. Nguyên nhân xuất phát từ những cáo buộc hình sự mà cầu thủ 33 tuổi này đối mặt tại Vương quốc Anh.

Liên đoàn Bóng đá Ghana nộp đơn kháng cáo khẩn cấp, lập luận rằng Partey từng được phép nhập cảnh vào Mỹ để hội quân cùng đội tuyển tại đại bản doanh ở Providence, bang Rhode Island. Tuy nhiên, thẩm phán Roger Lafreniere của Tòa án Liên bang Canada bác bỏ yêu cầu này trong phiên điều trần tại Ottawa.

Partey vẫn được triệu tập lên tuyển dù đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng tại Anh. Cầu thủ này bị truy tố nhiều tội danh liên quan đến hiếp dâm và xâm hại tình dục, được cho là xảy ra trong giai đoạn 2021-2022. Anh bác bỏ toàn bộ cáo buộc và tuyên bố vô tội trước tòa.

Trong thông báo chính thức, FIFA xác nhận Partey không được phép nhập cảnh Canada và vì thế không thể góp mặt ở trận gặp Panama. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới nhấn mạnh FIFA không can thiệp vào quy trình cấp thị thực của các quốc gia chủ nhà, đồng thời quyền quyết định cuối cùng thuộc về chính phủ sở tại.

Theo quy định nhập cư của Canada, một cá nhân có thể bị từ chối nhập cảnh nếu nhà chức trách có cơ sở hợp lý để tin rằng người đó liên quan đến hành vi phạm tội nghiêm trọng, ngay cả khi chưa bị kết án.

Dù bỏ lỡ trận mở màn, Partey vẫn được kỳ vọng sẽ kịp góp mặt trong cuộc chạm trán tuyển Anh ở lượt trận tiếp theo diễn ra tại Boston, Mỹ vào ngày 24/6.