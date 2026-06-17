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Thể thao World Cup 2026

FIFA xác nhận Partey bị cấm đá trận ra quân World Cup

  • Thứ tư, 17/6/2026 06:32 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Thomas Partey sẽ vắng mặt trong trận ra quân của Ghana tại World Cup 2026 sau khi thất bại trong nỗ lực kháng cáo lệnh cấm nhập cảnh vào Canada.

Partey kháng cáo thất bại.

Cựu tiền vệ Arsenal trước đó bị cơ quan chức năng Canada từ chối cấp thị thực để nhập cảnh và không thể cùng đội tuyển Ghana di chuyển tới Toronto chuẩn bị cho cuộc đối đầu Panama ở bảng L vào ngày 18/6. Nguyên nhân xuất phát từ những cáo buộc hình sự mà cầu thủ 33 tuổi này đối mặt tại Vương quốc Anh.

Liên đoàn Bóng đá Ghana nộp đơn kháng cáo khẩn cấp, lập luận rằng Partey từng được phép nhập cảnh vào Mỹ để hội quân cùng đội tuyển tại đại bản doanh ở Providence, bang Rhode Island. Tuy nhiên, thẩm phán Roger Lafreniere của Tòa án Liên bang Canada bác bỏ yêu cầu này trong phiên điều trần tại Ottawa.

Partey vẫn được triệu tập lên tuyển dù đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng tại Anh. Cầu thủ này bị truy tố nhiều tội danh liên quan đến hiếp dâm và xâm hại tình dục, được cho là xảy ra trong giai đoạn 2021-2022. Anh bác bỏ toàn bộ cáo buộc và tuyên bố vô tội trước tòa.

Trong thông báo chính thức, FIFA xác nhận Partey không được phép nhập cảnh Canada và vì thế không thể góp mặt ở trận gặp Panama. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới nhấn mạnh FIFA không can thiệp vào quy trình cấp thị thực của các quốc gia chủ nhà, đồng thời quyền quyết định cuối cùng thuộc về chính phủ sở tại.

Theo quy định nhập cư của Canada, một cá nhân có thể bị từ chối nhập cảnh nếu nhà chức trách có cơ sở hợp lý để tin rằng người đó liên quan đến hành vi phạm tội nghiêm trọng, ngay cả khi chưa bị kết án.

Dù bỏ lỡ trận mở màn, Partey vẫn được kỳ vọng sẽ kịp góp mặt trong cuộc chạm trán tuyển Anh ở lượt trận tiếp theo diễn ra tại Boston, Mỹ vào ngày 24/6.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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