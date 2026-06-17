Mặt sân chung kết World Cup 2026 vướng tranh cãi

Chất lượng mặt sân MetLife, địa điểm được lựa chọn tổ chức trận chung kết World Cup 2026, trở thành tâm điểm chỉ trích từ người hâm mộ và giới chuyên môn.

Mặt sân MetLife không đồng đều. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc đối đầu giữa tuyển Pháp và Senegal tại bảng I World Cup 2026 rạng sáng 17/6, khán giả truyền hình dễ dàng nhận thấy nhiều khu vực trên mặt cỏ sân MetLife xuất hiện những mảng vá loang lổ, thiếu đồng đều. Điều này khiến không ít cầu thủ cũng như người xem lo ngại về điều kiện thi đấu tại một trong những sân vận động quan trọng nhất giải đấu.

Theo The Sun, một số tuyển thủ Pháp bày tỏ sự không hài lòng với chất lượng mặt sân trước giờ bóng lăn. Trên sóng bình luận, hai bình luận viên Guy Mowbray và Alan Shearer cũng đề cập đến vấn đề này.

Shearer cho biết từng có mặt tại sân trong trận Brazil gặp Morocco vài ngày trước và khi đó mặt sân vẫn ở trạng thái rất tốt. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều khu vực đã xuống cấp rõ rệt.

Làn sóng chỉ trích nhanh chóng bùng nổ trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên cho rằng thật khó chấp nhận khi sân đấu đăng cai trận chung kết lại sở hữu mặt cỏ kém chất lượng như vậy.

Một số người thậm chí gọi đây là mặt sân tệ nhất kể từ đầu World Cup 2026. Ban tổ chức phải kích hoạt hệ thống phun nước trong thời gian nghỉ uống nước (Hydration Break) bắt buộc nhằm cải thiện điều kiện thi đấu.

Bất chấp những tranh cãi ngoài sân cỏ, trận đấu vẫn diễn ra hấp dẫn. Tuyển Pháp giành chiến thắng 3-1 trước Senegal nhờ màn trình diễn chói sáng của Kylian Mbappe với cú đúp.

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