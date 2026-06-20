Vì sao một thành phố Trung Quốc tăng 173% khách Việt?

Lượng đặt vé từ Việt Nam đến Quế Lâm tăng 173% trong quý I. Sự bứt phá này phản ánh xu hướng tìm kiếm những điểm đến mới tại Trung Quốc của khách Việt.

Hình ảnh hậu trường của bộ ảnh "Thiên lý giang sơn" tại Dương Sóc, Quế Lâm do một studio ghi lại. Ảnh: @balala4400.

Lượng đặt vé máy bay từ Việt Nam đến Quế Lâm tăng 173% trong quý I/2026, theo dữ liệu từ Trip.com. Thành phố thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cũng ghi nhận mức tăng 75% về lượng khách quốc tế, nằm trong nhóm điểm đến tăng trưởng nhanh nhất Trung Quốc. Bên cạnh chính sách nhập cảnh ngày càng thuận tiện, sức hút của Quế Lâm đến từ cảnh quan sông núi đặc trưng và nhịp sống chậm khác biệt so với nhiều điểm đến quen thuộc.

Theo Trip.com, Việt Nam hiện là thị trường khách quốc tế lớn thứ 7 của Quế Lâm. Sự tăng trưởng này phản ánh xu hướng du khách Việt tìm kiếm những điểm đến mới, ít đông đúc hơn nhưng vẫn sở hữu cảnh quan nổi bật và chi phí hợp lý.

Một trong những yếu tố thúc đẩy lượng khách quốc tế đến Trung Quốc nói chung là việc nước này liên tục nới lỏng chính sách nhập cảnh trong thời gian gần đây. Hiện Trung Quốc áp dụng chính sách miễn thị thực quá cảnh lên tới 240 giờ cho công dân nhiều quốc gia đủ điều kiện khi quá cảnh qua các cửa khẩu được chỉ định. Cùng với mạng lưới đường bay ngày càng đa dạng và thủ tục nhập cảnh thuận tiện hơn, việc khám phá các thành phố ngoài những trung tâm du lịch truyền thống trở nên dễ dàng hơn trước.

Cảnh quan núi đá vôi và sông nước đặc trưng của Quế Lâm. Ảnh: D.T.

Thành phố của những bức tranh thủy mặc

Điều làm nên sức hút của Quế Lâm là cảnh quan núi đá vôi và sông nước đặc trưng. Từ lâu, nơi đây được người Trung Quốc ví là vùng đất "sơn thủy đệ nhất thiên hạ".

Biểu tượng nổi tiếng nhất của thành phố là đồi Vòi Voi, ngọn đồi có hình dáng giống một con voi đang uống nước bên sông. Đây là điểm tham quan gần như xuất hiện trong mọi hành trình khám phá Quế Lâm.

Tuy nhiên, trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích nhất vẫn là du ngoạn trên sông Ly Giang. Dòng sông uốn lượn giữa những dãy núi đá vôi xanh ngắt, tạo nên khung cảnh quen thuộc trong các bức tranh thủy mặc Trung Hoa. Hình ảnh này thậm chí còn xuất hiện trên tờ tiền 20 nhân dân tệ.

Ngoài Ly Giang, du khách có thể ghé động Sáo Sậy với hệ thống thạch nhũ nhiều màu sắc hoặc ruộng bậc thang Long Tích ở phía bắc thành phố. Những thửa ruộng trải dài theo sườn núi tạo nên một trong những cảnh quan nổi bật nhất của vùng Quảng Tây.

So với nhiều điểm đến nổi tiếng khác ở Trung Quốc, Quế Lâm mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn là những trải nghiệm đô thị hay công trình nhân tạo quy mô lớn.

Điểm bùng nổ mới?

Dữ liệu của Trip.com cho thấy các hành trình có ghé Quế Lâm của du khách Việt kéo dài trung bình khoảng 20 ngày. Điều này cho thấy thành phố thường được kết hợp trong những chuyến khám phá Trung Quốc dài ngày.

Khác với các đô thị lớn nơi du khách thường di chuyển liên tục giữa các điểm tham quan, Quế Lâm phù hợp với những người muốn tận hưởng nhịp sống chậm hơn.

Dương Sóc với cảnh quan đồi núi trùng điệp là điểm đến đang nổi tiếng với du khách Việt với trào lưu chụp ảnh "thần tiên tỷ tỷ". Ảnh: D.T.

Tại Dương Sóc, khu du lịch nổi tiếng cách trung tâm Quế Lâm khoảng 60 km, nhiều du khách lựa chọn đạp xe qua các cánh đồng, chèo bè trên sông hoặc ngồi tại những quán cà phê ven núi để ngắm cảnh. Chính sự thư thả này tạo nên nét khác biệt của Quế Lâm giữa bối cảnh ngày càng nhiều điểm đến chạy theo xu hướng check-in tốc độ cao.

Xu hướng du lịch chậm cũng phần nào thể hiện qua lựa chọn lưu trú. Theo Trip.com, gần 85% khách sạn được du khách Việt đặt tại Quế Lâm thuộc phân khúc 3 sao trở xuống, cho thấy nhiều người ưu tiên kéo dài thời gian trải nghiệm thay vì tập trung vào các dịch vụ cao cấp.

Sự tăng trưởng của Quế Lâm phản ánh một xu hướng mới trong du lịch Trung Quốc của người Việt. Theo các doanh nghiệp lữ hành, bên cạnh những điểm đến quen thuộc như Bắc Kinh, Thượng Hải hay Trương Gia Giới, du khách Việt gần đây bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới các thành phố ít được biết đến nhưng có cảnh quan đặc sắc và chi phí hợp lý.

Thay vì tập trung vào các thành phố lớn hay những điểm check-in nổi tiếng, nhiều du khách bắt đầu tìm kiếm các điểm đến có thiên nhiên đặc sắc, nhịp sống chậm và ít đông đúc hơn. Quế Lâm là một trong những địa danh hưởng lợi từ xu hướng này.