MONO được đề nghị làm 'Đại sứ quảng bá Di sản' Huế

Đề nghị đặc biệt dành cho nam ca sĩ xuất hiện trong sự kiện ra mắt MV mới tại Đại Nội, giữa lúc sức hút của Huế đang tăng mạnh trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Lãnh đạo thành phố trao tặng Bằng chứng nhận cho ca sĩ MONO. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử thành phố Huế.

Ngày 19/6, ca sĩ MONO được đề nghị trở thành "Đại sứ quảng bá Di sản Huế", góp phần lan tỏa hình ảnh Cố đô đến gần hơn với giới trẻ trong nước và quốc tế.

Theo Cổng Thông tin điện tử thành phố Huế, đề nghị này được ông Trần Hữu Thùy Giang (Phó Chủ tịch UBND TP. Huế) đưa ra trong khuôn khổ sự kiện ra mắt MV Công Tử Văn Thơ của MONO tại Nhà hát Duyệt Thị Đường, tọa lạc bên trong Đại Nội Huế (phường Đông Ba, TP. Huế).

Ông Giang ghi nhận những nỗ lực của nam ca sĩ trong việc quảng bá hình ảnh di sản thông qua các sản phẩm nghệ thuật, đồng thời mong muốn MONO đồng hành cùng Huế trong các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch thời gian tới.

MONO biểu diễn trong sự kiện ra mắt MV, ngày 19/5. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử thành phố Huế.

Sự kiện ra mắt MV Công Tử Văn Thơ thu hút đông đảo người hâm mộ, du khách cùng đại diện các cơ quan quản lý văn hóa. Việc lựa chọn một trong những công trình nghệ thuật cung đình tiêu biểu của Huế làm nơi giới thiệu sản phẩm mới được xem là điểm nhấn đặc biệt trong dự án âm nhạc lần này.

Trước đó, MONO nhiều lần chia sẻ sự yêu thích dành cho các giá trị văn hóa truyền thống. Trong MV vừa ra mắt, nam ca sĩ tiếp tục khai thác những chất liệu mang màu sắc văn hóa Việt, kết hợp cùng phong cách âm nhạc hiện đại nhằm tiếp cận khán giả trẻ.

MV mới của MONO được ghi hình tại Đại Nội Huế. Ảnh: MONO.

Đề nghị dành cho MONO xuất hiện trong bối cảnh du lịch Huế đang ghi nhận sức tăng trưởng mạnh mẽ.

Trong 5 tháng đầu năm nay, Huế đón gần 3,6 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt khoảng 8.300 tỷ đồng , tăng gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Sức hút của Cố đô thể hiện rõ qua những hình ảnh đông đúc liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, đến mức nhiều du khách ví von rằng "một nửa Việt Nam đang ở Huế".

Không chỉ thu hút du khách nhờ hệ thống di sản, Huế còn gây chú ý với hàng loạt sản phẩm du lịch mới, các hoạt động về đêm tại Đại Nội, lễ hội văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực diễn ra xuyên suốt. Lượng khách tăng mạnh cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến này, đồng thời phản ánh xu hướng du khách trẻ quan tâm nhiều hơn đến các trải nghiệm văn hóa bản địa.

Trong bối cảnh đó, việc một nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng lớn như MONO được đề nghị trở thành “Đại sứ quảng bá Di sản Huế” được kỳ vọng sẽ góp phần đưa hình ảnh di sản, văn hóa và du lịch Huế tiếp cận gần hơn với công chúng trẻ thông qua âm nhạc và các nền tảng số.