Màn phát biểu song ngữ của Phó Chủ tịch thành phố Huế gây 'sốt'

Màn phát biểu tiếng Việt và tiếng Anh của Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang tại lễ khai mạc Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Phó Chủ tịch TP Huế phát biểu song ngữ trong sự kiện gây sốt Tại buổi lễ khai mạc tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế có màn phát biểu song ngữ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Tối 13/6, tại sân khấu bên bờ sông Hương trước trường Quốc Học Huế, Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 chính thức khai mạc. Trong chương trình, màn phát biểu song ngữ của Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trong bài phát biểu, ông Giang gửi lời cảm ơn đến các Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán các nước, các đơn vị đồng hành cùng các đoàn nghệ thuật quốc tế đã đến với Huế, góp phần tạo nên sự phong phú và thành công cho sự kiện.

Theo ông, tuần lễ âm nhạc sẽ diễn ra liên tục trong 6 đêm, từ ngày 13-18/6. Chương trình là sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại, quy tụ nhiều nghệ sĩ, ban nhạc trong nước và quốc tế, mang đến cho công chúng những trải nghiệm âm nhạc đa sắc màu bên dòng Hương thơ mộng.

"Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế tiếp tục là minh chứng cho vị thế của Huế trong vai trò trung tâm văn hóa đặc sắc, nơi hội tụ và giao thoa các giá trị văn hóa trong nước và quốc tế", Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế phát biểu khai mạc chương trình tối 13/6.

Là một trong những sự kiện nổi bật thuộc khuôn khổ Festival Huế 2026, Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế quy tụ 8 đoàn nghệ thuật truyền thống và đương đại đến từ Việt Nam, Pháp, Tây Ban Nha, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Với 15 suất diễn trong suốt thời gian diễn ra chương trình, sự kiện mang đến cho công chúng những trải nghiệm nghệ thuật đa dạng, từ các loại hình âm nhạc truyền thống đến những xu hướng trình diễn đương đại của thế giới.

Đại diện BTC cho biết lựa chọn sân khấu bên bờ sông Hương làm không gian tổ chức thể hiện định hướng xây dựng một điểm hẹn văn hóa mở, hướng đến cộng đồng, phục vụ người dân và du khách. Đây cũng là nơi các giá trị văn hóa truyền thống được kết nối với hơi thở nghệ thuật đương đại trong một không gian sáng tạo, gần gũi.

Các chương trình biểu diễn trong đêm khai mạc Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 tối 13/6.

Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo người dân và du khách đã thưởng thức chương trình nghệ thuật với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Những tiết mục nghệ thuật cung đình Huế hòa quyện cùng các tác phẩm được phát triển từ chất liệu múa truyền thống Hàn Quốc kết hợp ngôn ngữ biểu đạt đương đại đã tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.

BTC kỳ vọng Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 sẽ trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật của Festival Huế năm nay, tiếp tục khẳng định thương hiệu Huế - Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.