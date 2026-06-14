Điều ít biết về bãi biển kín tiếng 'đẹp nhất thế giới' ở Việt Nam

Nằm giữa vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, đảo Soi Sim là một trong số ít đảo đất còn giữ được hệ sinh thái nguyên sơ với những đồi sim tím nở rộ mỗi độ hè về.

Một góc bãi biển Soi Sim. Ảnh: BQL vịnh Hạ Long - Yên Tử.

Ngày 8/6, tổ chức Corona Beach 100 (Mỹ) công bố danh sách 100 bãi biển đáng trải nghiệm nhất thế giới năm 2026, trong đó bãi biển Soi Sim (vịnh Hạ Long) là đại diện duy nhất của Việt Nam.

Trong phần giới thiệu, Corona Beach 100 gọi Soi Sim là "viên ngọc bích tuyệt đẹp tĩnh lặng giữa lòng vịnh Hạ Long". Nhìn từ trên cao, bãi biển hiện ra như một dải cát cong mềm mại ôm lấy chân đảo, bao quanh là thảm thực vật xanh tốt.

Tên gọi Soi Sim

Đảo Soi Sim nằm ở phía Đông Nam, gần trung tâm vịnh Hạ Long, cách Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu khoảng 12 km, tương đương 90 phút di chuyển bằng tàu. Hòn đảo rộng khoảng 8,7 ha, nổi bật với hai đỉnh cao hơn 100 m, ở giữa võng xuống tạo hình giống yên ngựa.

Tên gọi Soi Sim khiến nhiều du khách tò mò khi lần đầu nghe tới. Hòn đảo có cấu tạo địa chất đặc biệt với khoảng 2/3 diện tích được bao phủ bởi đất feralit và đất phong hóa đỏ vụn. Đây cũng là một trong số ít đảo đất nằm trong khu vực trung tâm của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Trên đảo hiện vẫn lưu giữ hệ sinh thái đa dạng với thảm thực vật dày đặc. Đặc biệt, nơi đây có rất nhiều cây sim mọc tự nhiên. Vào mùa hè, từ tháng 5 đến tháng 8, hoa sim nở tím khắp các sườn đồi, tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa biển trời Hạ Long. Theo người dân địa phương, trước đây mỗi khi sim chín, ngư dân trên vịnh thường lên đảo hái quả. Tên gọi Soi Sim cũng bắt nguồn từ tập quán này.

Đảo Soi Sim nhìn từ trên cao. Ảnh: Corona.

Ấn tượng đầu tiên của nhiều du khách khi đặt chân lên đảo là cảnh quan tự nhiên còn khá nguyên vẹn. Từ ngoài khơi nhìn vào, bãi biển Soi Sim hiện lên với dải cát trắng mịn uốn cong hình trăng khuyết ôm lấy làn nước xanh trong. Vào mùa hè, nơi đây là điểm dừng chân lý tưởng để tắm biển, tận hưởng không gian yên tĩnh và tách biệt khỏi nhịp sống đô thị.

Một trong những điểm khác biệt của Soi Sim là hệ thống hạ tầng được xây dựng theo hướng hạn chế tác động đến môi trường tự nhiên. Trong khuôn khổ Dự án Khu bảo tồn động, thực vật vịnh Hạ Long được triển khai trên đảo, các tuyến đường và cầu thang bằng gỗ được bố trí xuyên qua khu rừng, giảm thiểu ảnh hưởng tới hệ thực vật bản địa.

Hành trình từ chân đảo lên đỉnh là trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích. Hàng trăm bậc thang gỗ dẫn lối qua những tán cây xanh mát, mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Từ trên cao, du khách có thể ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long với hàng nghìn đảo đá vôi giữa mặt nước xanh ngọc, cũng như chiêm ngưỡng những đồi sim trải rộng trên sườn núi.

Du khách tắm biển tại Soi Sim năm 2014, khi đảo đón khách bình thường. Ảnh: Tripadvisor.

Vì sao dừng đón khách?

Để tham quan đảo Soi Sim, du khách cần mua vé tuyến số 2 của vịnh Hạ Long, bao gồm các điểm đến: đảo Soi Sim, đảo Ti Tốp, hang Sửng Sốt, hang Bồ Nâu và hang Hồ Động Tiên. Tuy nhiên, đảo Soi Sim đã dừng đón khách từ năm 2020 do Dự án Khu bảo tồn động, thực vật Vịnh Hạ Long trên đảo, do Công ty TNHH MTV Soi Sim làm chủ đầu tư, gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý.

Cụ thể, theo Kết luận thanh tra số 29 ngày 6/11/2020 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, dự án còn thiếu các quyết định giao đất, giao rừng theo quy định tại Điều 16 Luật Lâm nghiệp năm 2017. Do đó, Ban Quản lý vịnh Hạ Long không đủ cơ sở để ký hợp đồng cho thuê môi trường rừng trên đảo với Công ty Soi Sim.

Du thuyền hoạt động tấp nập trên vịnh Hạ Long cuối tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.

Cơ quan thanh tra cũng chỉ ra những sai sót của đơn vị chức năng trong việc tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Theo Luật Di sản văn hóa, không có quy định về đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách tại các khu vực sử dụng đất, sử dụng rừng đặc dụng là rừng tự nhiên trong vùng lõi di sản.

Hiện Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử đang rà soát hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh nhằm tháo gỡ các vướng mắc, hướng tới việc sớm đưa bãi tắm trở lại phục vụ du khách. Trong thời gian này, các doanh nghiệp lữ hành được khuyến cáo hướng dẫn khách lựa chọn những điểm tham quan khác trên tuyến.