Bãi biển kín tiếng ở Việt Nam bất ngờ lọt top đẹp nhất thế giới

Nằm giữa vịnh Hạ Long, bãi biển Soi Sim gây ấn tượng với vẻ đẹp nguyên sơ. Dù không phải cái tên quá "hot", nơi đây vẫn lọt danh sách những bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026.

Đảo Soi Sim nhìn từ trên cao. Ảnh: Corona.

Đầu tháng 6, tổ chức xếp hạng bãi biển có trụ sở tại Mỹ công bố Cẩm nang bãi biển toàn cầu thường niên Corona Beach 100 năm 2026, lựa chọn 100 bãi biển nổi bật trên khắp thế giới. Phiên bản năm nay bổ sung thêm 27 địa điểm mới, đồng thời tích hợp hơn 300.000 trải nghiệm du lịch từ Tripadvisor và mở rộng các quỹ hỗ trợ bảo tồn biển trong khuôn khổ sáng kiến "This is Living".

Giữa hàng loạt bãi biển nổi tiếng từ châu Âu, châu Mỹ đến châu Đại Dương, Việt Nam có một đại diện góp mặt: bãi biển Soi Sim thuộc vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Khác với những bãi biển đông đúc thường xuất hiện trong các danh sách du lịch, Soi Sim là một địa điểm tương đối kín tiếng. Bãi biển nằm trên đảo Soi Sim, cách cảng tàu du lịch khoảng vài km và được bao quanh bởi những dãy núi đá vôi đặc trưng của vịnh Hạ Long.

Một góc bãi biển Soi Sim, địa điểm nằm trong vùng lõi của vịnh Hạ Long, có diện tích khoảng 8,7 ha. Ảnh: Báo Quảng Ninh điện tử.

Corona Beach 100 gọi Soi Sim là "viên ngọc bích tuyệt đẹp tĩnh lặng giữa lòng vịnh Hạ Long". Từ trên cao nhìn xuống, bãi biển hiện ra như một dải cong mềm mại ôm lấy chân đảo, được bao bọc bởi thảm thực vật xanh tốt.

Một trong những trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích tại đây là leo lên đỉnh đảo qua hệ thống bậc thang để ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long. Từ điểm quan sát này, du khách có thể nhìn thấy hàng trăm đảo đá lớn nhỏ nổi trên mặt nước, tạo nên khung cảnh đặc trưng đã giúp vịnh Hạ Long nhiều lần được vinh danh trên bản đồ du lịch thế giới.

Khác với các bãi tắm nằm gần khu dân cư hoặc trung tâm du lịch, Soi Sim gần như không có hoạt động thương mại quy mô lớn. Điều này giúp nơi đây giữ được vẻ nguyên sơ, đồng thời trở thành điểm dừng chân được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi tham gia các hải trình khám phá vịnh Hạ Long.

Theo ban tổ chức, Corona Beach 100 không chỉ đánh giá vẻ đẹp cảnh quan mà còn xem xét nhiều tiêu chí khác như mức độ kết nối với thiên nhiên, văn hóa bản địa và các nỗ lực bảo tồn môi trường. Danh sách được xây dựng với sự tham gia của các chuyên gia về biển, nhà thám hiểm, vận động viên lướt sóng, thợ lặn và những người hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn.

Phiên bản 2026 cũng nhấn mạnh yếu tố phát triển bền vững. Cùng với việc giới thiệu các điểm đến ven biển, chương trình "Beach 100 Grants" tiếp tục tài trợ cho các dự án bảo vệ hệ sinh thái như rừng ngập mặn, rạn san hô và thảm cỏ biển tại nhiều khu vực trên thế giới.

Du thuyền 5 sao trên vịnh Hạ Long trong trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Ảnh: Đinh Hà.

Trước đó, vịnh Hạ Long liên tục xuất hiện trong nhiều bảng xếp hạng du lịch uy tín trên thế giới. Năm 2024, Tripadvisor xếp vịnh Hạ Long ở vị trí thứ 3 trong danh sách những điểm đến đẹp nhất thế giới thuộc giải thưởng Travelers' Choice Best of the Best. Cùng năm, tạp chí Travel + Leisure cũng đưa nơi đây vào danh sách 55 điểm đến đẹp nhất hành tinh nhờ cảnh quan độc đáo với hàng nghìn đảo đá vôi giữa làn nước xanh ngọc.

Bên cạnh giá trị cảnh quan, vịnh Hạ Long còn tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ di sản toàn cầu. Năm 2023, UNESCO công nhận quần thể vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà là Di sản Thiên nhiên Thế giới, trở thành di sản liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam. Đây cũng là một trong số ít địa danh trên thế giới nhiều lần được UNESCO ghi danh và thường xuyên xuất hiện trong các danh sách điểm đến không thể bỏ lỡ của du khách quốc tế.