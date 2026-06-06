Nô nức đi biển Hạ Long khi thời tiết nắng nóng

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Những ngày gần đây, thời tiết tỉnh Quảng Ninh có nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ngoài trời đo được vào giữa trưa và đầu giờ chiều lên đến trên 37 độ C, kèm theo nóng bức do nhiệt độ từ mặt đường bốc lên.
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Tại bãi tắm Hòn Gai (phường Hạ Long), vào khoảng 17h khi mặt trời đã xuống thấp, du khách và người dân từ khắp nơi đổ về vui chơi và tắm biển.
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Người dân thỏa thích nô đùa dưới biển sau cả ngày trời nóng nực.
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Số khác lại lựa chọn ngồi hóng gió trên bãi cát.
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Các em nhỏ được bố mẹ đưa ra khu vực sát mép nước để tham gia các hoạt động vui chơi cùng gia đình và ngâm mình dưới nước.
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Đinh Mạnh Quân (sống tại khu 3, phường Hạ Long) cho biết nhà chỉ cách bãi tắm Hòn Gai khoảng hơn 1 km nên anh cùng gia đình thường xuyên ra bãi biển để tắm và vui chơi vào buổi chiều.
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Càng về cuối giờ chiều khi ánh mặt trời đã tắt, bãi biển càng trở nên đông đúc.
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Trẻ em được bố mẹ cho mặc áo phao trước khi xuống biển.
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Lực lượng cứu hộ luôn luôn túc trực tại các chòi canh và dọc phao quây vùng nước bãi tắm để sẵn sàng cứu trợ người dân khi xảy ra tình huống xấu.
Theo đơn vị quản lý bãi tắm, tất cả trẻ em khi tắm biển phải mặc áo phao và có người lớn đi kèm.
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Theo cơ quan dự báo thời tiết, từ tối ngày 5/6, Quảng Ninh và một số tỉnh phía Bắc sẽ có mưa vừa và mưa rất to, chấm dứt chuỗi nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua.
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