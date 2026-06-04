Bên trong khu du lịch nổi tiếng Phú Quốc trước khi bị 'xoá sổ'

Ngày 3/6, lực lượng chức năng Đặc khu Phú Quốc (An Giang) tiến hành cưỡng chế tháo dỡ khu du lịch The Peak sau thời gian dài vi phạm các quy định về xây dựng, đất đai và lấn chiếm đất rừng phòng hộ. Trước đó, chủ đầu tư đã ngừng hoạt động kinh doanh từ giữa tháng 5 và di dời một số tài sản có giá trị. Tuy nhiên, phần lớn các hạng mục công trình kiên cố vẫn tồn tại ở hiện trường.

The Peak được xây dựng từ giữa năm 2024 trên diện tích khoảng 3 ha, nằm trên núi Điện Tiên ở độ cao hơn 700 m. Nhìn từ trên cao, khu du lịch gồm nhiều hạng mục cảnh quan như cổng chào Tượng Đôi, cầu Tình Yêu, khu nhà hàng, suối nhân tạo, vườn hoa giấy, vườn hồng và các tiểu cảnh phục vụ tham quan, chụp ảnh. Từ đầu năm 2025, nơi đây mở cửa đón khách tham quan với giá vé 150.000 đồng mỗi lượt. Nhờ vị trí trên cao, địa điểm này thu hút nhiều du khách đến ngắm hoàng hôn và quan sát toàn cảnh khu vực.

Một trong những hạng mục nổi bật là khu nhà hàng được xây dựng với hình dáng mô phỏng một hạt giống lớn, kết hợp vật liệu tre nứa trong thiết kế.

Theo giới thiệu, khu du lịch còn có phòng ăn riêng tư được thiết kế hình mái vòm, phục vụ thực đơn gồm nhiều món Âu, Á.

Trong số các công trình tại The Peak, cầu Tình Yêu là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn để ngắm hoàng hôn Phú Quốc. Cây cầu nằm ở vị trí có tầm nhìn rộng, từ đây có thể quan sát thị trấn Dương Đông (cũ) và cảnh quan rừng, núi xung quanh.

Khu du lịch cũng xây dựng hồ bơi mang tên "Giếng trời". Công trình được bố trí giữa không gian cây xanh, tạo cảm giác hòa vào cảnh quan tự nhiên của núi rừng.

Ngoài các hạng mục tham quan và dịch vụ ăn uống, nơi đây còn xây dựng khu lưu trú với các bungalow nằm xen giữa cây xanh. Các công trình được bố trí rải rác trên sườn núi, hướng về phía rừng hoặc khu vực trung tâm thành phố. Nhiều căn được thiết kế tách biệt nhằm tạo không gian riêng cho khách lưu trú. Về kiến trúc, các bungalow sử dụng tông màu nâu trầm, mái cong thấp và được xây dựng ẩn dưới tán cây. Từ xa, phần lớn công trình không dễ nhận thấy do được bao quanh bởi thảm thực vật tự nhiên

Khi đêm xuống, toàn bộ khu nghỉ dưỡng được thắp sáng, tạo nên diện mạo khác biệt so với ban ngày.

Theo hồ sơ, tháng 12/2024, UBND phường Dương Đông lập biên bản nhiều sai phạm tại khu du lịch The Peak như xây dựng không đúng quy hoạch; tự ý chuyển khoảng 5.000 m2 đất nông nghiệp sang đất kinh doanh; san lấp, làm thay đổi địa hình trên diện tích 2.600 m2; lấn chiếm đất công và đất rừng phòng hộ.

Dù bị xử phạt hành chính và nhiều lần bị yêu cầu khắc phục hậu quả, chủ công trình không chấp hành. Chủ khu du lịch cũng nhiều lần khiếu nại, khởi kiện các quyết định xử phạt nhưng bị TAND cấp cao tại TP.HCM bác yêu cầu.

UBND Đặc khu Phú Quốc đã nhiều lần tuyên truyền, vận động và yêu cầu chủ đầu tư chấp hành các quyết định xử phạt, tháo dỡ công trình vi phạm, ban hành thông báo cưỡng chế buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.