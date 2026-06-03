Cưỡng chế tháo dỡ khu du lịch trái phép trên đỉnh núi ở Phú Quốc

Sáng 3/6, lực lượng chức năng Đặc khu Phú Quốc ( An Giang ) tiến hành cưỡng chế dự án du lịch mang tên The Peak (vườn sinh thái The Peak) , tọa lạc tại khu phố 1, Dương Đông, sau thời gian dài vi phạm các quy định về đất đai và xây dựng nhưng chủ đầu tư không tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm. Trong ảnh, lực lượng chức năng đọc quyết định cưỡng chế tháo dỡ đối với các hạng mục vi phạm tại khu du lịch The Peak.

Trước đó, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm quy mô lớn tại dự án The Peak, gồm: Chủ đầu tư đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng hàng nghìn mét vuông đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp, làm thay đổi địa hình tự nhiên và độ dốc bề mặt thửa đất.

Ngoài ra, dự án The Peak còn xây dựng nhiều công trình trái phép, lấn chiếm hàng trăm mét vuông đất công và đất thuộc quản lý của Vườn Quốc gia Phú Quốc. Dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính, chủ đầu tư vẫn chưa khắc phục triệt để các sai phạm.

UBND Đặc khu Phú Quốc đã nhiều lần tuyên truyền, vận động và yêu cầu chủ đầu tư chấp hành các quyết định xử phạt, tháo dỡ công trình vi phạm, ban hành thông báo cưỡng chế buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Ngày 28/5, chủ đầu tư dự án The Peak đã chủ động tháo dỡ một số hạng mục vi phạm. Tuy nhiên, việc khắc phục chưa hoàn thành theo yêu cầu nên chính quyền địa phương, nên chính quyền buộc phải tổ chức cưỡng chế.

Theo kế hoạch, lực lượng chức năng sẽ tiến hành phá dỡ toàn bộ công trình vi phạm, san gạt mặt bằng và khôi phục nguyên trạng khu đất. Thời gian cưỡng chế dự kiến kéo dài trong 3 ngày.

Như Báo Tiền Phong đã thông tin, khu du lịch The Peak ban đầu do ông Lê Trọng Đ. (SN 1982, ngụ Phú Quốc) đầu tư xây dựng không phép, từng bị chính quyền Phú Quốc xử lý vi phạm đất đai và buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. Sau đó, ông Đ. cho ông Trần Văn L. (SN 1974, ngụ TP.HCM) thuê lại khu đất và đầu tư làm Vườn hoa The Peak để kinh doanh tham quan, chụp ảnh nằm trên đỉnh núi Điện Tiên.

Cuối tháng 1/2025, UBND Phú Quốc xử phạt ông Lê Trọng Đ. do xây dựng sai quy hoạch trên diện tích 69 m2, lấn chiếm 257 m2 đất công và 501 m2 đất rừng phòng hộ. Đến tháng 5/2025, ông Đ. bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, buộc tháo dỡ công trình vi phạm và khấu trừ gần 149 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng.

Sau đó, UBND Đặc khu Phú Quốc tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế buộc ông Đ. khôi phục hiện trạng 604 m2 đất vi phạm và nộp lại khoản thu lợi bất hợp pháp.

Đối với ông Trần Văn L., UBND Đặc khu Phú Quốc cũng ban hành quyết định cưỡng chế do nhiều vi phạm về đất đai. Ông L. bị buộc khôi phục hiện trạng hơn 7.700 m2 đất, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép và nộp lại hơn 190 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp.