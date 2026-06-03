Báo Australia công bố danh tính công dân đập phá quán cà phê Đà Nẵng

Shaymus Lilly, doanh nhân người Australia sống tại Hội An, được xác định là người gây náo loạn tại một quán cà phê ở Đà Nẵng cuối tháng 5.

Khung cảnh bên trong quán cà phê tại Đà Nẵng sau vụ việc người đàn ông Australia gây náo loạn, khiến nhiều tài sản bị hư hỏng đêm 29/5. Ảnh: Cắt từ video.

Người đàn ông Australia bị bắt sau vụ phá hoại một quán cà phê tại Đà Nẵng cuối tháng 5 được xác định là Shaymus Lilly, một doanh nhân đến từ bang Tây Australia đang sinh sống tại Hội An. Sự việc thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế sau khi camera an ninh ghi lại cảnh Lilly đập phá quán cà phê vào đêm 29 rạng sáng 30/5, khiến nhân viên và khách hàng hoảng sợ bỏ chạy.

Theo News.com.au, Lilly, 34 tuổi, là người sáng lập công ty tư vấn chiến lược thương hiệu Shaped. Những giờ trước khi xảy ra vụ việc, anh liên tục hoạt động trên mạng xã hội và đăng tải thông điệp "Tôi cần giúp đỡ". Đến nửa đêm 30/5, Lilly viết: "Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi sẽ không chống đối nhà chức trách. Tôi muốn trở về Australia".

Các video phát trực tiếp được đăng trên Facebook chưa đầy hai giờ trước vụ việc cho thấy Lilly cởi trần và có biểu hiện bất thường tại một địa điểm khác. Trong một đoạn video, cảnh sát xuất hiện tại hiện trường, Lilly nhiều lần kêu cứu và yêu cầu viên cảnh sát giữ khoảng cách.

"Hãy tìm tên tôi trên mạng, Shaymus Lilly", người đàn ông nói.

Camera an ninh ghi lại cảnh hỗn loạn bên trong quán cà phê ở Đà Nẵng đêm 29/5. Ảnh: Cắt từ video.

Các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy Lilly dự định ở Hội An ít nhất ba tháng kể từ tháng 4. Trước đó, anh từng tìm kiếm nơi thuê nhà phù hợp với cộng đồng "digital nomad" gồm những người làm việc từ xa kết hợp du lịch.

Ngày 29/5, trên nhóm cộng đồng người nước ngoài tại Đà Nẵng, Lilly cho biết từng bị một tài xế taxi hành hung hồi tháng 4, đăng tải hình ảnh với đôi mắt bầm tím cùng cánh tay băng bó. Sáng 30/5, anh tiếp tục đăng lời mời mọi người tham gia một buổi trò chuyện trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội.

"Người dân Hội An rất tuyệt vời. Người Việt Nam rất tuyệt vời. Cộng đồng người nước ngoài cũng rất tuyệt vời. Tôi thực lòng nghĩ vậy", Lilly viết.

Sau khi vụ việc xảy ra, các bài đăng của Lilly nhận được hàng loạt bình luận từ cộng đồng người nước ngoài và cư dân địa phương tại Việt Nam. Quán cà phê sau đó công bố đoạn video từ camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến. Chủ quán cho biết Lilly bước vào quán, ngồi xuống một bàn rồi được nhân viên nhắc rằng khách cần gọi món tại quầy.

Một khách hàng khác sau đó đưa điện thoại cho anh sử dụng để hỗ trợ dịch cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, Lilly bị cáo buộc từ chối trả lại thiết bị và chỉ cười rồi tiếp tục xem các tin nhắn. "Trước khi nhân viên kịp gọi bảo vệ, người đàn ông đứng dậy, cởi áo, đập vỡ điện thoại của khách hàng và yêu cầu mọi người rời khỏi quán trong vòng 10 giây", chủ quán viết.

Máy pha cà phê, cửa kính quán cà phê hư hỏng nghiêm trọng sau khi người đàn ông Australia quậy phá đêm 29/5. Ảnh: Chủ quán cung cấp.

Theo tường trình, Lilly tiếp tục phá hủy nhiều thiết bị pha chế, đồ trang trí, cửa kính cường lực cùng nhiều tài sản cá nhân của khách như máy tính xách tay và điện thoại. Nhân viên sau đó gọi lực lượng an ninh hỗ trợ do nhận thấy hành vi bất thường của người đàn ông.

Nhiều khách hàng đang ở tầng 2 và 3 được cho là mắc kẹt trong lúc vụ việc diễn ra. Khoảng 5 phút sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường. "Đến thời điểm này, nghi phạm tìm cách bỏ trốn và chạy lên tầng 2", chủ quán cho biết.

Sau khoảng 2-3 phút, người đàn ông bị lực lượng chức năng khống chế và đưa về đồn công an vào khoảng 0h30 ngày 30/5. Theo chủ quán, Lilly không hợp tác trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng.

Hình ảnh được chia sẻ cho thấy nhiều cửa kính bị đập vỡ, máy tính xách tay hư hỏng, đèn trang trí và máy pha cà phê bị phá hủy. Đoạn video từ camera an ninh ghi lại cảnh người đàn ông dùng ghế đập phá thiết bị trong quán, làm hư hỏng máy pha cà phê, máy xay cà phê và nhiều vật dụng khác. Sự việc gây thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Quán cà phê sửa chữa, đón khách trở lại từ ngày 3/6. Ảnh: Chủ quán cung cấp.

Sau nhiều ngày đóng cửa để khắc phục hậu quả, quán cà phê thông báo mở cửa trở lại vào ngày 3/6. "Chúng tôi xin cảm ơn tất cả những lời đề nghị hỗ trợ mà mọi người đã gửi đến. Tuy nhiên, chúng tôi không nhận hỗ trợ tài chính hay hiện vật, chỉ cần mọi người tiếp tục ghé thăm và đồng hành", chủ quán viết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia ngày 3/6 xác nhận cơ quan này đang hỗ trợ lãnh sự cho gia đình một công dân Australia bị giam giữ tại Việt Nam. "Do các nghĩa vụ liên quan đến quyền riêng tư, chúng tôi không thể bình luận thêm", người phát ngôn cho biết.

News.com.au cho biết đã liên hệ Lilly và người thân của anh để tìm hiểu thêm về vụ việc.

Toàn cảnh khách Tây đập phá tanh bành quán cà phê ở Đà Nẵng Tối 29/5, người đàn ông quốc tịch Australia có hành vi đập phá quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong, TP Đà Nẵng, gây thiệt hại lớn về tài sản. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.