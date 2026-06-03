Vì sao Philippines chưa thể bắt kịp các cường quốc du lịch ASEAN?

Dù sở hữu nhiều bãi biển nổi tiếng thế giới, Philippines vẫn đứng sau Thái Lan và Malaysia về lượng khách quốc tế.

Tài xế tuk-tuk đợi khách trên đường phố Manila, Philippines, tháng 10/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Philippines đang đặt nhiều kỳ vọng vào vai trò Chủ tịch ASEAN để thúc đẩy ngành du lịch thông qua những giá trị được mô tả là "sự ấm áp và tính chân thực". Tuy nhiên, quốc gia này hiện vẫn đối mặt các thách thức về khả năng tiếp cận điểm đến và sự cạnh tranh gay gắt từ những cường quốc du lịch khu vực như Thái Lan và Indonesia.

Theo SCMP, nổi tiếng với những bãi biển cát trắng, Philippines chỉ đón 2,1 triệu trong tổng số 48,5 triệu lượt khách quốc tế đến các nước ASEAN trong 4 tháng đầu năm.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN THÁI LAN, PHILIPPINES, MALAYSIA NĂM 2024 Nguồn: SCMP Nhãn Philippines Thái Lan Malaysia Lượt khách Triệu lượt 5.9 12.09 13.4

Chưa thể bắt kịp Thái Lan, Malaysia

Theo dữ liệu của công ty phân tích du lịch Outbox Company, Philippines đón 5,9 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, thấp hơn mục tiêu 7,7 triệu lượt đề ra. Trong khi đó, Malaysia và Thái Lan dẫn đầu khu vực với lần lượt 13,4 triệu và 12,09 triệu lượt khách.

Để đảo ngược xu hướng này và thu hẹp khoảng cách với các đối thủ, chính phủ Philippines đang điều chỉnh chiến lược quảng bá nhằm đưa đất nước trở thành lựa chọn hàng đầu của tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng trong khu vực.

"Chúng tôi xây dựng các giải pháp phù hợp để đảm bảo Philippines trở thành điểm đến được nghĩ đến đầu tiên đối với các nước láng giềng ASEAN ngày càng giàu có", bà Ina Zara-Loyola, người phát ngôn Bộ Du lịch Philippines, cho biết.

Khách Việt khám phá Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Philippines, tháng 10/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ông James Montenegro, Chủ tịch Đại hội Du lịch Philippines, cho rằng lợi thế cạnh tranh của nước này nằm ở những yếu tố mà các điểm đến khác khó sao chép. "Đó là sự thân thiện, chất lượng dịch vụ, tính chân thực và sự kết nối giữa con người với con người", ông nói.

Theo Montenegro, du khách không chỉ tham quan các điểm đến mà còn tương tác sâu sắc với cộng đồng địa phương, văn hóa bản địa và lòng hiếu khách của người dân. Điều này tạo ra sự gắn kết cảm xúc mạnh mẽ hơn và giúp hình ảnh điểm đến được ghi nhớ lâu hơn, từ đó thúc đẩy khách quay trở lại và xây dựng lòng trung thành theo thời gian.

Ông cho rằng Philippines cần ưu tiên thu hút nhóm du khách trẻ, có khả năng tài chính độc lập từ các thị trường như Singapore và Malaysia. Năm ngoái, hơn 298.000 lượt khách từ hai quốc gia này đã đến Philippines.

Khách Việt ghi lại nhịp sống ở Manila, Philippines, tháng 10/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Montenegro dẫn chứng đảo Cebu như một ví dụ về sự phát triển của hạ tầng du lịch. Từ đây, du khách có thể dễ dàng kết nối đến nhiều điểm đến nổi tiếng khác như Siquijor, Dumaguete, Siargao hay Palawan.

Gần đây, Cebu đăng cai một hội nghị ASEAN cùng diễn đàn du lịch liên quan, tạo ra các cơ hội kinh doanh trị giá khoảng 1,44 tỷ peso ( 23,4 triệu USD ). Theo bà Zara-Loyola, đây là minh chứng cụ thể cho thấy vai trò chủ nhà các sự kiện quốc tế có thể mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho ngành du lịch địa phương.

Thách thức dài hạn

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng để duy trì đà tăng trưởng, Philippines cần tận dụng hiệu quả các chính sách hợp tác du lịch khu vực của ASEAN, trong đó tập trung vào kết nối giao thông, tiêu chuẩn dịch vụ, di chuyển lao động và đầu tư bền vững.

Bà Maricel Gatchalian-Badilla, giáo sư tại Viện Du lịch châu Á thuộc Đại học Philippines, nhận định lượng khách có thể tăng trong ngắn hạn nhờ các đoàn đại biểu ASEAN đến dự hội nghị.

"Tuy nhiên, bài kiểm tra thực sự nằm ở việc Philippines có tận dụng được các chiến lược được thảo luận trong các cuộc họp ASEAN để phục vụ lợi ích của mình hay không", bà nói.

Khách Việt khám phá Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Philippines, tháng 10/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ông Edieser dela Santa, cũng là giáo sư tại viện này, cho rằng việc đăng cai các hội nghị ở Cebu đã giúp nâng cao hình ảnh của Philippines như một quốc gia tổ chức sự kiện quốc tế, nhưng riêng vai trò Chủ tịch ASEAN sẽ không đủ để giải quyết các vấn đề mang tính hệ thống của ngành du lịch.

Theo ông, cơ hội này có thể thúc đẩy tiến độ thực hiện một số dự án, tương tự những gì Cebu từng đạt được khi Philippines giữ chức Chủ tịch ASEAN năm 2007.

Bà Gatchalian-Badilla đồng tình, cho rằng nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN có thể tạo động lực ban đầu cho các sáng kiến được đề xuất trong các cuộc họp khu vực. Tuy nhiên, bà lưu ý rằng dù các quốc gia Đông Nam Á hợp tác với nhau, họ cũng đồng thời cạnh tranh để thu hút khách du lịch.

Một trong những rào cản lớn nhất đối với Philippines là khả năng tiếp cận điểm đến. Với đặc thù quốc gia quần đảo, khoảng 99% hành trình trong nước phải thực hiện bằng đường hàng không. "Philippines chưa thực sự là lựa chọn hàng đầu của du khách nội khối ASEAN do khoảng cách địa lý tương đối xa và khả năng tiếp cận còn hạn chế", bà nhận xét.

Khách Philippines khám phá Hà Nội, TP.HCM năm 2024-2025. Ảnh: Đinh Hà, Linh Huỳnh.

Theo nữ giáo sư, các sản phẩm như du lịch lặn biển và du lịch ẩm thực cần được quảng bá mạnh mẽ hơn. Philippines cũng nên phát huy những lợi thế vốn có như sự hiếu khách và khả năng sử dụng tiếng Anh rộng rãi, giúp du khách cao cấp cảm thấy thoải mái hơn.

"Vai trò Chủ tịch ASEAN mang lại cú hích lớn về nhận diện và hình ảnh quốc gia", bà nói, kỳ vọng những nỗ lực hiện nay sẽ mang lại những lợi ích lâu dài như nâng cao độ nhận biết điểm đến, tăng cường hiện diện quốc tế và thu hút thêm đầu tư.