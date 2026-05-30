Lần đầu ra mắt đoàn tàu hỏa có phòng họp, robot AI phục vụ ở Việt Nam

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ra mắt mô hình đoàn tàu chuyên xa với toa xe chỉ huy phục vụ các cuộc họp trực tuyến, trao đổi công việc. Đồng thời đưa robot phục vụ khách toa VIP.

Không gian bên trong một toa xe của đoàn tàu chuyên xa QT3/4.

Ngày 29/5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho ra mắt mô hình đoàn tàu hỏa chuyên xa QT3/4 hành trình Hà Nội - Thái Nguyên. Điểm nhấn là toa xe chỉ huy tích hợp công nghệ số và robot AI lần đầu được ngành đường sắt phục vụ khách trên toa VIP.

Đoàn tàu hiện có 6 toa xe. Ngoài chức năng vận hành, không gian còn thích hợp làm việc, kết nối điều hành kết hợp với nghỉ ngơi, trải nghiệm dịch vụ.

Toa xe chỉ huy được đầu tư theo hướng đa chức năng, tích hợp hệ thống điều hành trực tuyến, 4 màn hình và kết nối đường truyền dữ liệu trong nước và quốc tế để phục vụ các cuộc họp, trao đổi công việc trên hành trình. Bàn làm việc được thiết kế theo hình răng cưa nhằm tiết kiệm tối đa khoảng không gian bên trong toa, có thể sức chứa đồng thời 20 người.

Toa xe này cũng được kết nối 5G thế hệ mới, duy trì liên lạc và truyền tải dữ liệu liên tục trên toàn tuyến, kể cả các khu vực đèo dốc, đồi núi hiểm trở.

Bên trong toa xe chỉ huy được thiết kế như một "văn phòng di động".

Tại toa VIP A34, ngành đường sắt lần đầu thử nghiệm robot phục vụ KettyBot Pro, trang bị công nghệ AI, hệ thống tránh vật cản 3D, có thể di chuyển linh hoạt trong lối đi hẹp của toa tàu. Robot có thể đón khách, dẫn chỗ ngồi, giới thiệu sản phẩm, giải đáp thông tin điểm đến và phục vụ ẩm thực tận bàn.

Toa xe hạng sang 6 giường được thiết kế theo phong cách sang trọng, tinh tế và mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam.

Toa giường nằm 24 chỗ là không gian nghỉ ngơi tiện nghi, hiện đại, trên toa xe có 2 khoang VIP riêng biệt, được thiết kế 2 giường/khoang khép kín.

Toa xe ghế xoay 56 chỗ ghế có thể điều chỉnh hướng ngồi của ghế theo hướng chạy tàu hoặc bố trí ghế đối diện để tạo không gian trao đổi nhóm.

Toa xe hàng ăn phục vụ nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi và thư giãn cho hành khách.

Robot phục vụ KettyBot Pro phục vụ hành khách trong suốt quá trình di chuyển.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết việc đưa đoàn tàu QT3/4 thử nghiệm cho mô hình kết hợp vận tải, điều hành, nghỉ dưỡng, công nghệ và ứng dụng robot là một phần trong định hướng chuyển đổi số của ngành đường sắt, hướng tới mô hình vận tải hiện đại và chuyên nghiệp hơn.

Các toa xe chỉ huy cùng toa dịch vụ sẽ được đưa vào khai thác thương mại trên nhiều tuyến đường sắt hoặc phục vụ hành khách có nhu cầu thuê toa, thuê chuyến trong cao điểm du lịch hè.

Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.



