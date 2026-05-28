Ngắm Việt Nam từ tàu hỏa qua góc nhìn cặp đôi ngoại quốc

Cặp đôi người Anh và Canada dành sự yêu thích đặc biệt cho tàu hỏa Việt Nam, liên tục chia sẻ hành trình băng qua núi, biển và đồng lúa suốt nhiều tháng qua.

Liam và Sarah chụp ảnh bên trong khoang tàu riêng 2 giường. Ảnh: NVCC.

Những dãy núi nối tiếp nhau, ruộng bậc thang trải dài và các căn nhà nhỏ nằm lẫn trong thung lũng lần lượt hiện ra ngoài ô cửa kính khi đoàn tàu chạy từ Hà Nội lên Sa Pa. Trong khoang giường nằm ánh đèn vàng, Liam Gordon (30 tuổi, quốc tịch Anh) và bạn gái Sarah (25 tuổi, quốc tịch Canada) khi tựa bên cửa sổ ngắm cảnh, khi lại kéo rèm nghỉ ngơi sau nhiều giờ di chuyển.

Ngày 27/5, cặp đôi tiếp tục chia sẻ hành trình du lịch bằng tàu hỏa tại Việt Nam lên mạng xã hội, nối dài chuỗi video từng thu hút sự chú ý của nhiều du khách quốc tế trước đó. Trong video, cả hai trải nghiệm toa giường nằm với chăn gối được sắp xếp gọn gàng, đầy đủ đồ dùng cho hành trình dài.

Trước đó, Liam và Sarah cũng từng đi tàu tới nhiều địa phương khác tại Việt Nam. "Chúng tôi cố gắng đi tàu hỏa bất cứ khi nào có thể", Liam và Sarah nói với Tri Thức - Znews.

Sarah vẫy chào những vị khách trên chuyến tàu "Hoa Phượng Đỏ". Ngoài đi du lịch bằng tàu, cặp đôi còn có sở thích ngắm tàu chạy từ những quán ăn hay quán cà phê bên đường. Ảnh: NVCC.

"Ghiền" tàu hỏa

Liam từng đến Việt Nam du lịch vào năm 2017 và nhanh chóng yêu thích nơi này. Đầu năm 2023, anh cùng Sarah chuyển tới Hà Nội sinh sống với kế hoạch ở lại một năm. Ban đầu, cả hai chỉ đăng video để bạn bè và gia đình theo dõi cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, những hình ảnh về tàu hỏa, các khu phố, đồ ăn hay nhịp sống tại Việt Nam dần nhận được sự quan tâm từ nhiều du khách nước ngoài.

Sau hơn 3 năm sinh sống, Việt Nam hiện trở thành “ngôi nhà thứ hai” của cặp đôi.

Ngoài tuyến Hà Nội - Sa Pa, Liam và Sarah đặc biệt thích hành trình tàu hỏa từ Đà Nẵng đến Ninh Bình trên toa riêng 2 giường của Đường sắt Việt Nam. Theo cả hai, cảm giác nhìn cánh đồng lúa, núi non hay đường bờ biển chậm rãi đi qua bên ngoài ô cửa mang lại trải nghiệm rất khác so với máy bay.

Cặp đôi cho rằng tàu hỏa đem lại cảm giác thư giãn hơn, đồng thời giúp họ quan sát rõ vẻ đẹp của Việt Nam trong suốt hành trình. Khi giới thiệu với bạn bè quốc tế, Liam và Sarah gọi đây là phương tiện tuyệt vời nhất để khám phá đất nước này.

Cặp đôi chụp ảnh trước bức tranh tường vẽ đường ray tàu hỏa. Ảnh: NVCC.

Không chỉ những chuyến tàu hay cảnh sắc thiên nhiên, ẩm thực Việt Nam cũng xuất hiện thường xuyên trong video của cả hai. Liam và Sarah đặc biệt yêu thích các quán ăn gia đình nhỏ nằm trong ngõ, nơi món ăn được nấu tươi mỗi ngày và mang đậm không khí sinh hoạt địa phương.

Theo Liam và Sarah, điều khiến họ yêu Việt Nam không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn ở cuộc sống thường ngày và sự gần gũi của người dân. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của cả hai là cái Tết đầu tiên tại một homestay nhỏ ở Sa Pa. Khi ấy, gia đình chủ nhà mời họ tham gia bữa cơm đầu năm, chơi lì xì cùng trẻ nhỏ và uống “nước hạnh phúc” tự làm.

"Việt Nam có những cảnh đẹp tuyệt vời, đồ ăn ngon và cuộc sống rất ấm áp. Nhưng điều khiến chúng tôi yêu nơi này nhất vẫn là con người", Liam chia sẻ.

Tàu hạng sang hút khách quốc tế

Mạng lưới đường sắt Việt Nam hiện có 7 tuyến chính với hơn 3.200 km đường ray, kết nối 23 tỉnh thành và hơn 300 nhà ga trên cả nước. Trong đó, tuyến Bắc - Nam (Thống Nhất) 2 năm liên tiếp được tạp chí du lịch Lonely Planet xếp vào nhóm những hành trình tàu hỏa tuyệt nhất thế giới.

Những năm gần đây, sự xuất hiện của các đoàn tàu du lịch và toa tàu cao cấp khiến trải nghiệm đường sắt ở Việt Nam thay đổi. Với nhiều du khách quốc tế, tàu hỏa không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn trở thành cách để ngắm cảnh, cảm nhận nhịp sống địa phương và khám phá đất nước theo nhịp chậm hơn.

Hình ảnh bên trong các chuyến tàu "quý tộc" tại Việt Nam. Ảnh: Các đơn vị cung cấp.

Nổi bật nhất là SJourney - đoàn tàu xuyên Việt 8 ngày 7 đêm chạy tuyến Hà Nội - TP.HCM. Tàu được thiết kế như "khách sạn di động" phong cách Đông Dương với toa ngủ, toa nhà hàng fine dining và các điểm dừng trải nghiệm văn hóa dọc đường. Giá tour hiện hơn 220 triệu đồng/người, thuộc nhóm cao nhất thị trường du lịch đường sắt Việt Nam.

Ở phân khúc dễ tiếp cận hơn, đoàn tàu "Hoa Phượng Đỏ" tuyến Hà Nội - Hải Phòng gây chú ý nhờ các toa VIP mang phong cách Indochine với sofa, quầy bar và nhạc công biểu diễn trực tiếp. Giá vé dao động khoảng 150.000-300.000 đồng tùy hạng ghế và thời điểm.

Trong khi đó, đoàn tàu 2 tầng "Hà Nội 5 cửa ô" chạy tuyến Hà Nội - Bắc Ninh lại được thiết kế như không gian văn hóa di động tái hiện ký ức Hà Nội xưa. Tàu có các toa check-in, không gian theo chủ đề từng cửa ô Thăng Long và hành trình kết hợp tham quan Bắc Ninh. Giá vé khoảng 550.000-750.000 đồng/người.

Tuyến "Kết nối di sản miền Trung" chạy giữa Huế - Đà Nẵng cũng trở thành trải nghiệm được nhiều khách quốc tế yêu thích nhờ cung đường đi qua đèo Hải Vân và vịnh Lăng Cô. Một số toa VIP được thiết kế theo cảm hứng cung đình Huế, có biểu diễn nghệ thuật và phục vụ đồ uống ngay trên tàu. Giá vé dao động khoảng 180.000-500.000 đồng.