Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Tàu hỏa hơi nước xuất hiện ở Quy Nhơn

  • Thứ bảy, 23/5/2026 19:12 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Những ngày qua, một đầu máy tàu hỏa hơi nước bất ngờ xuất hiện trên tuyến đường sắt Quy Nhơn - Diêu Trì, tỉnh Gia Lai thu hút sự chú ý của người dân và cộng đồng mạng.

Tau hoa hoi nuoc anh 1

Không chỉ gây chú ý bởi vẻ ngoài đồ sộ, đầu máy còn mang đậm dấu ấn cơ khí cổ điển với hàng loạt chi tiết nặng nề nhưng tinh xảo.

Tau hoa hoi nuoc anh 2Tau hoa hoi nuoc anh 3

Đầu tàu khoác lớp sơn đen bóng, nổi bật với những bánh sắt khổng lồ màu đỏ. Hệ thống tay biên chuyển động nhịp nhàng, ống khói phả làn hơi trắng giữa tiếng còi vang vọng.

Tau hoa hoi nuoc anh 4

Những chi tiết cơ khí nặng nề nhưng tinh xảo mang đậm dấu ấn kỹ thuật đường sắt nhiều thập niên trước, tạo nên vẻ ngoài cổ kính hiếm thấy giữa đời sống hiện đại.
Tau hoa hoi nuoc anh 5

Đầu tàu chạy trên tuyến đường sắt Quy Nhơn - Diêu Trì.
Tau hoa hoi nuoc anh 6

Tau hoa hoi nuoc anh 7Tau hoa hoi nuoc anh 8

Theo đại diện Ga Quy Nhơn, đầu tàu được đưa về chạy thử nghiệm để cấp bằng cho tài xế và chuyển đổi đầu máy từ chạy diesel sang chạy thủy lực.

Tau hoa hoi nuoc anh 9

Hình ảnh đoàn tàu mang dáng vẻ cổ điển lăn bánh giữa nhịp sống hiện đại nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dân, cộng đồng mạng.

Khách Việt kể lần đầu đi tàu hỏa du lịch Trung Quốc cận lễ 30/4

Lần đầu đi tàu liên vận Việt Nam - Trung Quốc, du khách Việt chia sẻ hành trình xuyên đêm, quá trình làm thủ tục qua biên giới và những trải nghiệm khác biệt suốt 12 tiếng.

05:48 30/4/2026

Những đoàn tàu 'quý tộc' Việt Nam, giá vé cao nhất hơn 200 triệu đồng

Từ cuối năm 2024, ngành đường sắt Việt Nam liên tục đưa vào vận hành các đoàn tàu du lịch hạng sang, nổi bật nhất là hành trình xuyên Việt 8 ngày với giá vé hơn 200 triệu đồng.

12:45 12/5/2026

Đoàn tàu 'quý tộc' Hà Nội - Hải Phòng sau một năm vận hành

Sau một năm vận hành trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng, tàu chất lượng cao "Hoa Phượng Đỏ" thực hiện gần 3.000 chuyến, phục vụ khoảng 1,33 triệu lượt hành khách.

10:05 11/5/2026


Ly Son canh bao hinh anh

Lý Sơn cảnh báo

4 giờ trước 16:27 23/5/2026

0

Chính quyền địa phương tiếp tục cảnh báo du khách không bước ra khu vực sát mép vách đá trên đỉnh núi Thới Lới (đặc khu Lý Sơn) để chụp ảnh, do tiềm ẩn nguy cơ trượt ngã.

https://tienphong.vn/ngo-ngang-tau-hoa-hoi-nuoc-xuat-hien-o-quy-nhon-post1845585.tpo

Trương Định/ Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tàu hỏa hơi nước Gia Lai Quy Nhơn Tàu hỏa hơi nước tàu hỏa hơi nước Quy Nhơn du lịch Quy Nhơn du lịch du lịch tàu hỏa đầu máy đầu máy hơi nước ga Quy Nhơn ga tàu hỏa ga Diêu Trì Diêu Trì đường sắt đường sắt Việt Nam nội thất cổ điển nội thất

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý