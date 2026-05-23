Tàu hỏa hơi nước xuất hiện ở Quy Nhơn

Không chỉ gây chú ý bởi vẻ ngoài đồ sộ, đầu máy còn mang đậm dấu ấn cơ khí cổ điển với hàng loạt chi tiết nặng nề nhưng tinh xảo.
Đầu tàu khoác lớp sơn đen bóng, nổi bật với những bánh sắt khổng lồ màu đỏ. Hệ thống tay biên chuyển động nhịp nhàng, ống khói phả làn hơi trắng giữa tiếng còi vang vọng.
Những chi tiết cơ khí nặng nề nhưng tinh xảo mang đậm dấu ấn kỹ thuật đường sắt nhiều thập niên trước, tạo nên vẻ ngoài cổ kính hiếm thấy giữa đời sống hiện đại.
Đầu tàu chạy trên tuyến đường sắt Quy Nhơn - Diêu Trì.
Theo đại diện Ga Quy Nhơn, đầu tàu được đưa về chạy thử nghiệm để cấp bằng cho tài xế và chuyển đổi đầu máy từ chạy diesel sang chạy thủy lực.
Hình ảnh đoàn tàu mang dáng vẻ cổ điển lăn bánh giữa nhịp sống hiện đại nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dân, cộng đồng mạng.